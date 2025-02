Chinese AI model DeepSeek is being integrated into smart TVs - Skyworth G7F Pro understands local dialects and generates multimedia content | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/chinese-ai-model-deepseek-is-being-integrated-into-smart-tvs-skyworth-g7f-pro-understands-local-dialects-and-generates-multimedia-contentSkyworthのG7F Proに実装されるKukai AI OSでは、オープンソースの推論モデルであるDeepSeek R-1を活用し、方言認識と文脈理解を実現しているとのこと。中国には7〜10の主要な言語グループが存在し、それぞれに複数の方言があるため、このAI機能は非常に重要。DeepSeek-R1ベースのAI機能によって、ユーザーの発話における曖昧さや文脈を適切に理解し、処理することが可能になります。また、G7F Proの機能は会話理解にとどまらず、 ユーザーの好みに合わせた環境音楽の生成やインタラクティブなデジタルアート制作、音声対話パートナーとしての機能、教育用の絵本作成機能、家族旅行の計画立案など、多様なミッションをこなすことが可能だとのこと。技術面では、DeepSeekの軽量な特性が注目されており、十分な性能を持つチップを搭載したスマートテレビであれば、インターネット接続なしでローカルでの処理が可能になる可能性があるとのこと。また、クラウドでの処理を選択した場合でも運用コストを大幅に抑えることができるとされています。ただし、これらの機能をオフライン環境でどこまで利用できるかについては、まだ詳細が明らかにされていない状況です。