「Grok」を開発するイーロン・マスク氏所有のAI企業xAIが、Dellと契約して大規模なサーバーを確保する予定だと報じられました。Dell Nears Deal With Musk’s xAI for $5B in Servers With Nvidia Chips - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/dell-nears-deal-with-musk-s-xai-for-5-billion-in-servers-with-nvidia-chips

Report: Dell close to inking $5B+ AI server deal with xAI - SiliconANGLEhttps://siliconangle.com/2025/02/14/report-dell-close-inking-5b-ai-server-deal-xai/Bloombergによると、DellがxAIの人工知能業務に最適化されたサーバーを提供するため、50億ドル(約7600億円)以上の契約を獲得するための準備を進めているとのこと。DellはNVIDIAのスーパーチップ「GB200」を搭載したサーバーを販売し、2025年内に納品する予定。Bloombergいわく、関係者は「最終調整中であり、まだ変更される可能性がある」と話しているそうです。NVIDIAが数兆パラメータ規模のAIモデルを実現するGPUアーキテクチャ「Blackwell」と新GPU「B200」を発表 - GIGAZINE記事作成時点で、xAIが構築しているスーパーコンピューター・プロジェクトではDellとSupermicroのサーバーが混在して使われています。2024年12月にDellはこのプロジェクトのために何万ものGPUを配備しており、残りのシェアを勝ち取るために奔走しているとのこと。xAIが配備するスーパーコンピューター「Colossus」は、NVIDIAの高性能AI処理チップ「H100」を10万台搭載しており、マスク氏は稼働開始時に「数カ月以内にAI処理チップの数を20万台に倍増させる」と述べて規模拡大への意欲を示していました。このプロジェクトに関連して2024年12月にxAIが「データセンターの拡張を計画中」と発表しており、さらなる大規模投資が行われることが期待されています。イーロン・マスクのAI企業「xAI」がデータセンターの拡大を計画中、高性能チップの数は100万台へ - GIGAZINEアナリストらは、「Dellは今会計年度に100億ドル(約1兆5200億円)以上のAIサーバーを出荷し、2026年1月に終了する会計年度にはその額が140億ドル(約2兆1000億円)に跳ね上がると予測。Dellは2025年2月27日に第4四半期決算を発表する予定で、AIサーバー事業は投資家にとって大きな焦点となるとBloombergは指摘しています。Bloombergのアナリストであるウー・ジン・ホー氏は、xAIとの契約について、「収益性への影響は明確ではないが、DellはAIサーバーのリーディング・プロバイダーとして確固たる地位を築き、売上を押し上げるだろう」と述べました。