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Dell Nears Deal With Musk¡Çs xAI for $5B in Servers With Nvidia Chips - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/dell-nears-deal-with-musk-s-xai-for-5-billion-in-servers-with-nvidia-chips
https://siliconangle.com/2025/02/14/report-dell-close-inking-5b-ai-server-deal-xai/
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