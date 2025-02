東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、2025年1月21日から3月16日までの期間、大切な友達と最高の思い出をつくれる「春ディズニー!」を開催中!

学生証を持ってパークに来園すると、うれしい特典がいっぱいです☆

東京ディズニーリゾート「春ディズニー!」特典まとめ

開催期間:2025年1月21日から3月16日

学生証を持ってパークに来園すると、さまざまな特典を受けることができます。

今回は、学生証を持ってパークに来園したゲストだけが受けられる「春ディズニー!」の特典をまとめて紹介していきます☆

学生限定の特典をうけられる!オリジナルシール配布

配布期間:2025年1月21日(火) 〜 3月16日(日)

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、学生限定の特典が受けられるオリジナルシールを配布。

近くのキャストに学生証を提示すると、オリジナルシールをもらえます。

このオリジナルシールを対象施設で提示すると、さまざまな特典を受けることができます☆

※中学生、高校生、大学生、大学院生、短大生、専門学校生が対象です。

※学生証はご本人が提示してください。おひとりにつき、1枚お渡しします。

※シールは直接肌へ貼らないでください。また、貼る場所によってはのりが残る可能性があります。

特典その1:東京ディズニーリゾートのグッズをサプライズでプレゼント!

期間:2025年1月21日(火) 〜 3月16日(日)

パーク内でオリジナルシールを身につけていると、東京ディズニーリゾートのグッズがもらえるかもしれません。

オリジナルシールを持っているとキャストから直接声がかかる、素敵なサプライズです。

いつ・どこで・誰に声がかかるか、どんなグッズをもらえるかはお楽しみ!

※お声かけする際に、入園時に使用したチケットを確認させていただきます。

※対象はオリジナルシールをお持ちのご本人に限ります。

※プレゼントのグッズについては、お選びいただくことはできません。

※プレゼントのグッズについては、数に限りがあります。なくなり次第終了する場合があります。

特典その2:東京ディズニーランド「ジャングルカーニバル」でチャンスが増える!

期間:2025年1月21日(火) 〜 3月16日(日)

価格:700円

東京ディズニーランドのショップ「ジャングルカーニバル」でゲームにチャレンジ!

「ジャングルカーニバル」は楽しいゲームで遊べるお店。

丸太投げか、

ボール転がし、いずれかのゲームを選んで挑戦することができます。

オリジナルシールを提示した学生のゲストには、特別に1投球追加のプレゼント☆

景品の特製グッズを手に入れるチャンスがひろがります!

※券売機でチケットを購入後、ゲームの開始前に、オリジナルシールをキャストにご提示ください。

特典その3:東京ディズニーシー「オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)」が特別価格500円に!

期間:2025年1月21日(火) 〜 3月16日(日)

価格:通常価格850円 → 特別価格500円

販売店舗:マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー、ハドソンリバー・ハーベスト、オーケンのオーケーフード

オリジナルシールを提示いただいた学生のゲストには、新エリア「ファンタジースプリングス」の世界観を体験できるメニュー「オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)」を特別価格で提供!

通常価格850円のところ、特別価格500円で提供します。

「オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)」は、『アナと雪の女王』に登場する人気キャラクター「オーケン」が考案したブレッド。

北欧名物の”カルダモンロール”をアレンジしていて、スパイスの効いたミートフィリングにリンゴンベリーのジャムとカルダモンがアクセントに。

表面はサックリ、中はふわふわのブレッドとの相性は抜群です☆

新エリア「ファンタジースプリングス」内の「オーケンのオーケーフード」のほか、「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」「ハドソンリバー・ハーベスト」でも提供されています。

※1回の会計でおひとり3つまでオーダーできます。

※ご注文前に、オリジナルシールをレジでキャストにご提示ください。

※購入後の割引、返金対応は一切いたしません。

特典その4:ポップコーンバケットをおトクに購入!

期間:2025年1月21日(火) 〜 3月16日(日)

ポップコーン、バケット付き:通常価格 3,000円 → 特別価格2,000円

BBポップコーン、バケット付き:通常価格 3,200円 → 特別価格2,000円

ディズニー映画の世界観をテーマにしたポップコーンバケットを特別価格で提供。

オリジナルシールを提示すると対象のポップコーンバケットを1000円引きで購入することができます☆

対象となるポップコーンバケットは、『塔の上のラプンツェル』デザインと『アナと雪の女王』デザインの2種類。

※対象は記載の2種に限ります。

※1回の会計でおひとり3つまでオーダーできます。

※ご注文前に、オリジナルシールをレジでキャストにご提示ください。

※購入後の割引、返金対応は一切いたしません。

学生なら特別価格で入園できる!「カレッジパスポート(期間限定)」

2025年1月21日(火)から3月14日(金)の間、大学生、大学院生、短大生、専門学校生の皆さんが、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを、特別価格で1日お楽しみいただける「カレッジパスポート(期間限定)」を販売中。

「春ディズニー!」を満喫するなら、「カレッジパスポート」で入園するのがおすすめです。

学生証提示でもらえるシールでもっとパークを楽しめる!

東京ディズニーリゾート「春ディズニー!」特典の紹介でした。

