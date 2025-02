沖縄北部において開業予定の新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA)」が2025年7月25日(金)にオープンします。

JUNGLIA OKINAWA

・開業予定日 : 2025年7月25日(金)

・パーク名称 : JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)

・パーク所在地 : 沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地1

・パーク総面積 : 約60ヘクタール (敷地総面積 約120ヘクタール)

・アトラクション数: 22*

・飲食施設 : 15*

・物販施設 : 10*

・公式サイト : https://junglia.jp/

*2025年1月28日時点の情報です。

沖縄北部において開業予定の新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA)」が2025年7月25日(金)にオープンします。

テーマパークの開発、運営会社であるJE社から、このテーマパークの開業が2025年7月25日(金)に決定したことと併せ、チケット料金やアトラクション概要、経済波及効果等の詳細が発表されました。

【興奮と贅沢のテーマパーク JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)】

ジャングリア沖縄では、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢を体験できます。

コンセプトは、「Power Vacance!!(パワーバカンス)」。

亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景の中で、その地にしかない体験を通して生まれる“興奮”と本物の自然に没入する“贅沢”が重なり、今まで経験したことのない“解放感”が本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!”を体験できます。

【パノラマダイニング イメージ】

【ヒューマンアロー イメージ】

ヒューマンアロー(イメージ)

画像提供:ジャパンエンターテイメント

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 都会にはない興奮と贅沢を体験!ジャングリア沖縄 appeared first on Dtimes.