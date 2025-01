1月8日より開催

2025新年記念!「遅れてきた初日の出フェス」

セガは、Android/iOS用マルチ・チェインシナリオRPG「チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―(チェンクロ)」において、「日輪を背負う黄金騎士 ナックル」(CV:柳田淳一)が新登場する「遅れてきた初日の出フェス」を1月8日より開催した。

2025新年記念!「遅れてきた初日の出フェス」開催

開催期間:1月8日 11時 ~ 1月15日 10時59分

「日輪を背負う黄金騎士 ナックル」は、第5部以降に登場する一部のキャラクターが持つ新システム「リーダーアビリティ」や「クラスアビリティ」に加え、「超共鳴必殺」を持つ。

また、「戦闘で獲得する経験値/ゴールドが増えるアビリティ」を所持するキャラクターとパーティを組むと、戦闘で獲得できる経験値やゴールドがさらに増える特別なリーダーアビリティも持つ。

「遅れてきた初日の出フェス」では、ガチャを引いた回数に応じてボーナスが発生する。

「遅れてきた初日の出フェス」のボーナス

・「プレミアムチケット」1枚(ガチャ10回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ20回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ30回)

・「SSR確定」ガチャ(ガチャ40回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ50回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ60回)

・「日輪を背負う黄金騎士 ナックル」(ガチャ80回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ100回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ120回)

獲得できる新SSRキャラクター

・日輪を背負う黄金騎士 ナックル

SSR★★★★★

騎士(斬)

CV:柳田淳一

イラスト:文太

「日輪を背負う黄金騎士 ナックル」

「伝説の義勇軍」の一員として、より逞しく(見えるように)なったナックル。街の中央には彼を讃える黄金のナックル像が建てられ、彼の武勇伝を聞くために、遠方からわざわざやってくる人もいるとかいないとか。その黄金の輝きを曇らせるものはない。

獲得できるその他のSSRキャラクター

「黄金の店員 アフェランドラ」:魔法使い(魔)

「謀略の世界《ディーラー》 ダスティ」:戦士(斬)

「日輪を背負う黄金騎士 ナックル」が活躍するシナリオクエストを開催

開催期間:2025年1月8日 11時 ~ 1月15日 10時59分

「日輪を背負う黄金騎士 ナックル」が活躍するシナリオクエスト「遅れてきた初日の出」を開催。新システム「リーダーアビリティ」を体験できる「ナックル<リーダー>」クエストなどを配信する。

また、成長アルカナやプレゼントアイテムを入手できる「育成クエスト」も開催。「太陽の騎士 ナックル」を低確率でドロップするキャラクター獲得クエストや、迫りくるナックルを撃退する高難度クエスト「黄金の腕試し」なども実施する。

【「黄金の腕試し」あらすじ】

正月休みもいよいよ終わろうとしている副都。

義勇軍は酒場でひとりの男に会う。

相変わらず金ぴかに鎧を輝かせている男――ナックルだ。

しかし、万象鏡だのなんだの光るものを見すぎた義勇軍にはその輝きが褪せて見えるのだった……。

悔しさに震えるナックル。

その夜遅く、凄まじくも眩い光が副都を、義勇軍本部を包み込む!

【報酬キャラクター】

「太陽の騎士 ナックル」:騎士(斬)

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」開催中

開催期間:1月29日 10時59分まで

期間中、特別なイベントシナリオが配信されるほか、義勇軍本部でプレゼントできる「森永甘酒」や「称号フレーズ」などを入手することができる。

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」

義勇軍本部で「森永甘酒」ブーム到来中!!

開催期間:1月31日 23時59分まで

ブーム期間中に「森永甘酒」をプレゼントすると効率よく親愛度を上げることができる。

森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加

開催期間:2025年1月1日 0時 ~

義勇軍本部に、森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加。プレゼントアイテムの「森永甘酒」を一定数プレゼントすることで、限定インテリアを手に入れることができる。

「森永甘酒」やSSR「和菓子ぱてぃしえ アンコ」がもらえる「ギルドからの依頼」開催中

開催期間:1月13日 23時59分まで

今回の「ギルドからの依頼」では、現在ブーム中の「森永甘酒」を入手できるほか、毎日プレイすることで、SSR「和菓子ぱてぃしえ アンコ」を必ずもらえる。

