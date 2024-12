【はじ】孫正義、豊田章男も実践…「世界で活躍する日本人エリート」が”中学英語”で話す「意外なワケ」

世界で活躍する日本人エリートたちには、ある意外な共通点があります。それは「簡単な英語で話す」という点です。インタビューやビジネスの場など、第一線でのコミュニケーションにおいて、いわゆる難しい表現を避け、シンプルで分かりやすい英語を意識的に使っています。そこには、成功の秘訣といえる意図的な戦略が隠されています。

本記事では、著書に『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』がある英語コーチの「はじ」氏が、代表的な日本人エリートの実例を挙げながら、彼らが簡単な英語を話す理由を解説します。

使うのは中学レベルのシンプルな単語

トップレベルで活躍している日本人エリートのひとり、ソフトバンクグループの孫正義氏は国際的なメディアインタビューでシンプルな言葉を多用します。

例えば、「I think it’s very important that you have your spirits in your mind until the end of your life.(私は一生涯、自分の心にそんな精神を持つことがとても重要だと思います)」といった表現は、簡潔でわかりやすく、多くの人に直感的に理解されます。

トヨタ自動車の豊田章男氏も同様です。

彼のスピーチでは「Let the first be this : don’t be boring. Have fun.(まず始めに伝えたいことは、「つまらない人間にはならないで。楽しみましょう」です)」のようなキャッチーなフレーズを用い、短いフレーズでわかりやすいメッセージで伝えることを重視しています。

また、プロサッカー選手であり起業家としても知られる本田圭佑氏は、SNSやインタビューで「I really like to do new challenge.(私は新しいことにチャレンジすることが好きです)」のような簡潔な表現を使い、シンプルな英語でメッセージを広く発信しています。

このように世界で活躍されている日本人エリートたちは、難しい表現は使わずに、中学校で習うような単語で英語を話しています。

簡単な英語をあえて使う意外なワケ

簡単な英語を選ぶ背景には、いくつかの重要な理由があります。

まず、その効果的なコミュニケーション能力にあります。

世界で活躍するリーダーたちは、シンプルで分かりやすい英語を駆使することで、相手の理解を深めています。

ビジネスや国際的な場では、英語を第一言語としない非ネイティブが多数派です。複雑な言葉や専門用語ではなく、誰もが理解できる言葉を使うことで、明確なメッセージの伝達を可能にします。

英語力を誇示するのではなく、本質的な目的である「相手に伝わること」に重点を置いているのです。

もう一つは、簡単な英語は、多義語と呼ばれる複数の意味を持つことが多いからです。

例えば、動詞のhaveは、「持つ」という意味がありますが、他にも「所有する」や「経験する」、「患う」など1つの単語で多様な意味を持っています。

他のニュアンスを知っていることで、表現を何倍にも増やすことができるのです。

多忙な日々を過ごす中、専門的な単語を覚えるよりも、簡単な単語を使いこなすほうが効率がいいのです。

日本人が学ぶべき「実用的な英語」とは?

日本の英語教育では、難解な単語や文法を覚えることが重視されがちです。

しかし、世界で通用する「実用的な英語」はそれとは異なります。

ポイントは「簡潔でわかりやすい英語」と「多義語の使いこなし」の2つです。

コミュニケーションの目的は、情報を聞き手に正しく伝えることです。そのためには、簡潔で誰にでもわかりやすいフレーズが有効です。

例えば、会議の場では「It's time to wrap up the meeting.(会議を終わらせましょう)」のように、シンプルな表現を活用するだけで、会話がスムーズになります。

また、専門的な単語を必死に覚えるのではなく、多くのニュアンスを持つ簡単な単語を使いこなすスキルを磨き、効率よく幅広い表現を使えることが大切です。

例えば、「He asserted his opinion.(彼は自分の意見を主張しました)」という意味ですが、多義語であるputを用いて、「He put forward his opinion.」と言い換えることで、同じ意味を表現できます。

このように難しい単語は避けて、すでに知っている単語を工夫して使うテクニックを学ぶのが得策です。

世界の第一線で活躍する日本人エリートたちは、簡単な英語を武器にしています。難解な表現を避け、シンプルで分かりやすい言葉を選ぶことで、グローバルの舞台で強い影響力を発揮しています。

私たちが目指すべきは、英語そのものの完璧さではなく、「いかに相手に伝えるか」というコミュニケーションの本質です。

簡単な英語で堂々と発信する姿勢を身につけることが、世界で活躍するための第一歩と言えるでしょう。

海外ドラマ見るだけで「TOEIC955点」という驚愕の英語学習法