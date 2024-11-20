【2024年】紅白歌合戦 出演者、タイムテーブル、曲順、楽曲まとめ
2024年『第75回NHK紅白歌合戦』の出演者、タイムテーブル、曲順、歌唱楽曲を一挙紹介！
■2024年『第75回NHK紅白歌合戦』放送情報
NHK『第75回NHK紅白歌合戦』
12/31（火）19:20～23:45 ※中断ニュースあり
※NHK総合、BSP4K、BS8k、ラジオ第1で放送
※NHKプラス、らじる★らじる配信あり
司会：有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穂子アナウンサー
■出場歌手は41組。初出場は紅組が3組・白組が7組
12月31日にNHK総合他にて放送される『第75回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が決定した。
『第75回NHK紅白歌合戦』のテーマは「あなたへの歌」。
出場歌手は41組。初出場は紅組が3組・白組が7組。これまでの対戦成績は、2023年の紅組の勝利で、紅組34勝、白組40勝となっている。
【紅組】
aiko (15)
あいみょん (6)
ILLIT (初)
石川さゆり (47)
イルカ (2)
HY (3)
坂本冬美 (36)
櫻坂46 (4)
椎名林檎 (9)
Superfly (8)
高橋真梨子 (6) ※「高」は、はしごだかが正式表記。
tuki. (初)
天童よしみ (29)
TWICE (5)
乃木坂46 (10)
ME:I (初)
MISIA (9)
水森かおり (22)
緑黄色社会 (3)
LE SSERAFIM (3)
【白組】
Omoinotake (初)
Creepy Nuts (初)
GLAY (4)
郷ひろみ (37)
こっちのけんと (初)
THE ALFEE (2)
JO1 (3)
純烈 (7)
Da-iCE (初)
TOMORROW X TOGETHER (初)
Number_i (初)
新浜レオン (初)
Vaundy (2)
BE:FIRST (3)
福山雅治 (17)
藤井風 (3)
星野源 (10)
Mrs. GREEN APPLE (2)
南こうせつ (6)
三山ひろし (10)
山内惠介 (10)
■タイムテーブル、曲順、楽曲は？
11月19日現在未発表なので発表され次第、情報を更新します。
■関連リンク
『第75回NHK紅白歌合戦』番組公式サイト
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/
『第75回NHK紅白歌合戦』X（旧Twitter）
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『第75回NHK紅白歌合戦』Instagram
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