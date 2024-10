サンリオが、東京国立博物館 表慶館にて開催する「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」の開幕に先立ち、開会セレモニーを実施。

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の誕生50周年を記念し、2024年11月1日から2025年2月24日まで東京国立博物館 表慶館にて開催される「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」

「キティとわたし」の50年をテーマに、「ハローキティ」だけが持つユニークさを紐解く新しい展覧会です。

期間中さまざまなテーマの展示コーナーが設置されるほか、アーティストとのコラボ作品やオリジナル映像コンテンツ、フォトスポットなども登場します。

「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」の開幕に先立ち、10月30日にメディアの方々に向けた開会セレモニーを開催。

また、法隆寺宝物館では渡辺直美さんやJO1の川西拓実さん・河野純喜さん、箭内夢菜さんら豪華ゲストが登場する「ハローキティ」50周年を記念した一夜限りのイベント「HELLO KITTY 50th Anniversary Party」が実施されました☆

「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」開会セレモニー

開会セレモニーでのテープカットの様子

開催日:2024年10月30日(水)

11月1日より開幕する「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」の開会セレモニーを、152年の歴史を誇る東京国立博物館 表慶館の正面入り口で実施。

セレモニーでは、東京国立博物館 館長・藤原誠氏、サンリオ 専務取締役・大塚泰之、日本テレビ放送網 常務取締役・澤桂一氏と、展覧会の主役である「ハローキティ」が開幕を祝うテープカットを行いました。

藤原誠氏はスピーチにて

東京国立博物館152年の歴史の中で、日本を代表するキャラクターであるハローキティの展覧会を開催できることを大変幸せに思っている。

と語りました。

展覧会の開催期間、東京国立博物館の「特別アンバサダー」に就任する「ハローキティ」は、スピーチの中で

東京国立博物館や、Hello Kitty展の魅力をみなさんにお伝えできるように

と抱負を語り、

家族やお友だち、恋人、大切な人と一緒に楽しんでもらえたら、とっても嬉しい

と翌々日から始まるHello Kitty展への想いを述べました。

Hello Kitty展では、誕生から50年を経て、今も尚愛され続けるハローキティの秘密が明らかに

「Hello! Memories」- グッズ出身のキャラクターゆえに近づいたファンとの距離感 -

グッズデザインから誕⽣した「ハローキティ」ならではの多彩な展⽰が行われる「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」

「ハローキティ」と共に育った世代は誰もが懐かしさを覚える過去に発売したグッズを展⽰するコーナー、

「Hello! Style」- ファンの「ほしい!」に寄り添い続ける-

ファッショントレンドと「ハローキティ」の変化をフォトジェニックに表現したコーナーなど全6章にわたって、ファン一人一人の日常に寄り添ってきたハローキティの魅力に迫ります。

誕生初期に発売した貴重なぬいぐるみの展示や、過去に発売したグッズを壁⼀⾯に展⽰するコーナーでは、来場者とハローキティとの思い出が蘇ること間違いなしです。

また、映像ディレクター・牧野惇⽒による本展限定の映像作品、30⼈のアーティストが「わたしとキティ」をテーマに制作したイラストレーション展⽰など、本展ならではのクリエイターコラボ作品も充実。

「Hello!Tomorrow」バルーンフォトスポット

“かわいい”を全身で体験できるサンリオキャラクターズのBIGフォトスポットも必見です。

さらに、ハローキティが「見返り美人図」や「風神雷神図屏風」(重要文化財)といった、東京国立博物館に所蔵の名品と特別にコラボレーション。

展⽰内での紹介はもちろん、物販コーナーでコラボ作品デザインのお菓子や雑貨も展開されます。

「ハローキティ」が織りなすユニークで魅力的な展示が楽しめる企画です。

ここでしか買えないハローキティグッズや図録も販売

H「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」では、たくさんの限定グッズを販売。

ぬいぐるみやマスコットホルダー、「もじもじハローキティシリーズ」のほか、本展物販オリジナルデザインは必見です。

また、展覧会の公式図録も販売。

展覧会終了後も、より深く「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」が楽しめます。

HELLO KITTY 50th Anniversary Party

同日、「ハローキティ」50周年を記念した一夜限りのイベント「HELLO KITTY 50th Anniversary Party」を法隆寺宝物館にて開催。

渡辺直美さんや

JO1の川西拓実さん・河野純喜さん、

箭内夢菜さんら豪華ゲストが登場しました。

パーティーでは50周年記念ケーキが登場し「ハローキティ」をお祝い。

またピューロランドの外では初お披露目となる歌舞伎姿のハローキティの特別ショーも行われました。

渡辺直美さんは、

キティちゃんは私のミューズです!

ニューヨークにもキティちゃんグッズがたくさんあって、お金が足りません!

と熱烈な「ハローキティ」愛を熱弁。

JO1のお2人は

いつかキティちゃんとコラボしたい

と、「ハローキティ」との夢を語りました。

箭内夢菜さんは、「ハローキティ」との思い出を聞かれ、

中学生のとき、ピューロランドで初めてキティちゃんに会ったときには、嬉しすぎてボロボロに泣きました。

その時以上に今もキティちゃんのことが大好きです!

とコメントされました。

開会を記念したテープカットや、「ハローキティ」50周年をお祝いするパーティーを実施。

2024年10月30日に実施された「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」の開会セレモニーと「HELLO KITTY 50th Anniversary Party」のレポートでした☆

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

