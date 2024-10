【フォートナイト:v31.30アップデートへのダウンタイム】10月1日17時~ 実施予定

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、ダウンタイムを本日10月1日17時より実施する。

今回のダウンタイムはv31.10アップデートに向けて行なわれるもの。v31.30では新たに「スリープモード」が実装され、プレーヤーが15分間何も操作しない状態が続くと自動的にスリープモードとなり、マッチメイキングとボイスチャットが一時停止される。また、スリープモードまでの時間はゲーム内の設定にて変更できる。

(C) 2024 Epic Games, Inc.

(C) 2024 Marvel