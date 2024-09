2024年9月に発表されたiPhone 16 ProおよびiPhone 16 Pro Maxでは、Apple公式のバッテリー交換サービスの費用が値上げされていることが明らかになりました。Apple Charging 20% More to Replace Batteries in iPhone 16 Pro Models - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/09/15/iphone-16-pro-battery-replacement-fee/

Apple will charge more to swap your iPhone 16 Pro battery - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/15/24245431/iphone-16-pro-max-battery-replacement-price-increase-apple-repairAppleはiPhoneのバッテリー交換サービスを提供しており、AppleCare+に加入しており、バッテリー蓄電容量が本来の80%未満に低下している場合は、無償でバッテリーを交換できます。もちろんAppleCare+に加入していなくても、iPhoneのバッテリーは有償で交換してもらうことが可能。iPhone バッテリーの交換 - Apple サポート (日本)https://support.apple.com/ja-jp/iphone/repair/battery-replacement2023年にリリースされたiPhone 15および2022年に登場したiPhone 14の場合、すべてのモデルのバッテリー交換費用が「1万5800円」です。iPhone XS/XR/11/12/13の場合、すべてのモデルのバッテリー交換費用が「1万4500円」でした。しかし、2024年に登場したiPhone 16シリーズの場合、各モデルのバッテリー交換費用は以下の通りとなっています。Proモデルのみバッテリー交換費用が3600円値上げされていることが明らかになりました。iPhone 16:1万5800円iPhone 16 Plus:1万5800円iPhone 16 Pro:1万9400円iPhone 16 Pro Max:1万9400円なお、Appleは2022年9月にiPhone 14のバッテリー交換費用を世界的に大幅に値上げ。iPhone 14のバッテリー交換費用が世界的に大幅値上げ、日本ではiPhone 13シリーズより5000円以上も高くなる - GIGAZINEさらにその後、2023年3月にiPhone 14より古いモデルのバッテリー交換費用を値上げしていました。iPhoneのバッテリー交換費用が2023年3月から3000円値上げ - GIGAZINEなお、AppleによるとiPhone 14以前のモデルのバッテリーは、理想的な条件下で使用された場合、フル充電サイクルを500回繰り返した後も本来の蓄電容量の80%を維持するよう設計されており、iPhone 15以降のモデルのバッテリーは、理想的な条件下で使用された場合、フル充電サイクルを1000回繰り返した後も本来の蓄電容量の80%を維持するよう設計されています。