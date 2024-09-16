AppleがiPhone 16 Proのバッテリー交換費用を値上げ
2024年9月に発表されたiPhone 16 ProおよびiPhone 16 Pro Maxでは、Apple公式のバッテリー交換サービスの費用が値上げされていることが明らかになりました。
Apple Charging 20% More to Replace Batteries in iPhone 16 Pro Models - MacRumors
https://www.macrumors.com/2024/09/15/iphone-16-pro-battery-replacement-fee/
Apple will charge more to swap your iPhone 16 Pro battery - The Verge
https://www.theverge.com/2024/9/15/24245431/iphone-16-pro-max-battery-replacement-price-increase-apple-repair
AppleはiPhoneのバッテリー交換サービスを提供しており、AppleCare＋に加入しており、バッテリー蓄電容量が本来の80％未満に低下している場合は、無償でバッテリーを交換できます。もちろんAppleCare＋に加入していなくても、iPhoneのバッテリーは有償で交換してもらうことが可能。
iPhone バッテリーの交換 - Apple サポート (日本)
https://support.apple.com/ja-jp/iphone/repair/battery-replacement
2023年にリリースされたiPhone 15および2022年に登場したiPhone 14の場合、すべてのモデルのバッテリー交換費用が「1万5800円」です。iPhone XS/XR/11/12/13の場合、すべてのモデルのバッテリー交換費用が「1万4500円」でした。
しかし、2024年に登場したiPhone 16シリーズの場合、各モデルのバッテリー交換費用は以下の通りとなっています。Proモデルのみバッテリー交換費用が3600円値上げされていることが明らかになりました。
iPhone 16：1万5800円
iPhone 16 Plus：1万5800円
iPhone 16 Pro：1万9400円
iPhone 16 Pro Max：1万9400円
なお、Appleは2022年9月にiPhone 14のバッテリー交換費用を世界的に大幅に値上げ。
iPhone 14のバッテリー交換費用が世界的に大幅値上げ、日本ではiPhone 13シリーズより5000円以上も高くなる - GIGAZINE
さらにその後、2023年3月にiPhone 14より古いモデルのバッテリー交換費用を値上げしていました。
iPhoneのバッテリー交換費用が2023年3月から3000円値上げ - GIGAZINE
なお、AppleによるとiPhone 14以前のモデルのバッテリーは、理想的な条件下で使用された場合、フル充電サイクルを500回繰り返した後も本来の蓄電容量の80％を維持するよう設計されており、iPhone 15以降のモデルのバッテリーは、理想的な条件下で使用された場合、フル充電サイクルを1000回繰り返した後も本来の蓄電容量の80％を維持するよう設計されています。