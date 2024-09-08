岡山vs秋田 スタメン発表
[9.8 J2第30節](Cスタ)
※18:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 43 鈴木喜丈
MF 14 田部井涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 88 柳貴博
FW 22 一美和成
控え
GK 21 川上康平
DF 18 田上大地
MF 10 田中雄大
MF 33 神谷優太
MF 42 高橋諒
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 29 佐藤大樹
MF 77 河村慶人
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 41 猪瀬康介
DF 2 岡崎亮平
MF 7 水谷拓磨
MF 20 栗本広輝
FW 8 畑潤基
FW 18 吉田伊吹
FW 40 青木翔大
監督
吉田謙
※18:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 43 鈴木喜丈
MF 14 田部井涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 88 柳貴博
FW 22 一美和成
控え
GK 21 川上康平
DF 18 田上大地
MF 10 田中雄大
MF 33 神谷優太
MF 42 高橋諒
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 6 諸岡裕人
MF 29 佐藤大樹
MF 77 河村慶人
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 41 猪瀬康介
DF 2 岡崎亮平
MF 7 水谷拓磨
MF 20 栗本広輝
FW 8 畑潤基
FW 18 吉田伊吹
FW 40 青木翔大
監督
吉田謙