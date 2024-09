ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が現地時間2024年9月3日に、2024年8月24日にリリースされたばかりのヒーローシューティングゲーム「CONCORD」のサービスを一時休止、販売の即時停止と返金対応を実施することを発表しました。An important update on Concord - PlayStation.Bloghttps://blog.playstation.com/2024/09/03/an-important-update-on-concord/

An important update on Concord from Firewalk Studios: https://t.co/MxZ1Sxpayu pic.twitter.com/3OcPFDqmDX— PlayStation (@PlayStation) September 3, 2024

Concord Is Suddenly Getting Pulled Offline With Sony Promising Full Refundshttps://www.ign.com/articles/playstation-shooter-concord-going-offline-this-weekPlayStation shuts down 'Concord' two weeks after launch | Mashablehttps://mashable.com/article/concord-playstation-shut-down-ps5SIE傘下のFirewalk Studiosが開発した「CONCORD」は、独自のアビリティやロールを持つ個性的なキャラクターを駆使して5対5のバトルを楽しめる対戦型ファースト・パーソン・シューティングゲーム(FPS)です。『CONCORD』(コンコード) ローンチトレーラー - YouTubePlayStation 5とPCで2024年8月24日にリリースされた本作は販売台数が伸び悩んでおり、Steam版はピーク時でも同時接続プレイヤー数がわずか697人でした。これを受けてFirewalk Studiosのゲームディレクターであるライアン・ミルス氏は現地時間2024年9月6日をもってゲームをオフラインにすることを発表。そしてプレイヤーにより良くリーチできるようになる方法などの選択肢について検討を行うことを明らかにしました。エリス氏は「PlayStation 5とPCでのCONCORDの発売以来、皆さまからのフィードバックに耳を傾けてきました。プレイしてくださった皆さまに感謝いたします」と述べた上で「CONCORDでの体験の品質がプレイヤーからの共感を得られた一方で、ゲームのほかの側面や最初のローンチが意図した通りに進まなかったことも認識しています」と述べています。そしてFirewalk Studiosは運営方法などについて検討を行う間、CONCORDの販売を一時停止することを発表しました。また、PlayStation 5版・PC版を含め購入者全員に対して全額返金を行うことを明らかにしています。なおFirewalk Studiosによると、返金対応が完了すると、プレイヤーはゲームにアクセスできなくなるとのことです。