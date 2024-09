ËÌ³¤Æ»¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¡ªÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö¤°¤ë¤á¤°¤ê ½©¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×

東武百貨店 池袋本店では、2024年9月12日(木)から25日(水)までの14日間「ぐるめぐり 秋の大北海道展」を開催!

東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 秋の大北海道展」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

期間 :2024年9月12日(木)〜25日(水)

営業時間:8階催事場 午前10時〜午後7時

地下1階3番地コンコース 午前10時〜午後8時

店舗数 :約90店舗※初出店5店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)

東武百貨店 池袋本店では、2024年9月12日(木)から25日(水)までの14日間「ぐるめぐり 秋の大北海道展」を開催します。

1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店します。

北海道産の旬のメロンを使用したスイーツや、マグロやウニ、ホタテなどを贅沢にのせた海鮮弁当、とうもろこしやかぼちゃをたっぷりと詰めたお惣菜やパンなど、バイヤーが厳選した「旬」素材のグルメに注目です。

その他、数量限定のお手頃な1,620円弁当、東武限定の肉弁当やラーメン、お寿司など北海道のグルメが楽しめます。

[1週目:9月12日(木)〜18日(水)、2週目:9月19日(木)〜25日(水)]

◆バイヤー厳選!北海道産の旬のメロンを使用したスイーツとココだけの出来立てスフレ

【菓子工房フラノデリス】「フレッシュメロンタルト」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【菓子工房フラノデリス】「フレッシュメロンタルト」

810円(1個)《各日数量限定》

丸くくり抜いた富良野産完熟メロンを生クリームの中に贅沢にいれ、抹茶クレープで包んだ見た目もメロンなメロンタルト。

クッキーにも富良野産小麦を使用。

〈出店期間:9月18日(水)まで〉

【六花亭】「六花亭醍醐(生果実入りブルーベリー)」

[ 実演 ]

【六花亭】「六花亭醍醐(生果実入りブルーベリー)」

841円(1箱/3個入)《各日数量限定》

出来立てが食べられるのは東武のみ。

クリームチーズと生ブルーベリーをサンドしたふわふわのチーズスフレ。

※お一人様2箱限り

◆旬の海鮮を使用した東武限定品! マグロ、ウニ、いくら、ホタテ、ボタンエビ

【幸寿司】「旬海峡丼」

[ 東武限定品 ] [ お食事処 ]

【幸寿司】「旬海峡丼」イートイン 4,180円(1人前)

本まぐろの赤身や中トロ、ムラサキウニ、キングサーモンなどを盛った贅沢な丼。

〈出店期間:9月18日(水)まで〉

【うに専門店 世壱屋】「ムラサキ・バフンうに食べ比べ海鮮弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【うに専門店 世壱屋】「ムラサキ・バフンうに食べ比べ海鮮弁当」

4,320円(1折)《各日販売予定30点》

ムラサキうに、バフンうにを食べ比べできる。

他にもいくら、甘えび、ズワイガニをたっぷりと詰め合わせ。

〈販売期間:9月18日(水)まで〉

【蔵】「ボタンエビと炙り帆立の贅沢弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【蔵】「ボタンエビと炙り帆立の贅沢弁当」2,970円(1折)《各日販売予定80点》

北海道産のプリプリのボタンエビを2尾、大胆にのせ、大きな帆立も添えたお弁当。

〈販売期間:9月19日(木)から〉

【鮨処 竜敏】「北の味覚贅沢弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【鮨処 竜敏】「北の味覚贅沢弁当」4,536円(1折)《各日販売予定30点》

炙りほたて、きんき、赤玉ほたて、いか、いくら、鮭、サーモン、うに、ずわいがに、甘えび、ひらめ、まぐろの赤身やトロなど、豪華海鮮を一度に楽しめるお弁当。

〈出店期間:9月19日(木)から〉

◆「旬」素材を使用した東武限定のパンやスイーツ とうもろこし、ブルーベリー、かぼちゃ、いちご、ラズベリー

【イルマットーネアルル】「こぼれとうきびパン〜絶品タレ香る札幌焼とうきび〜」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【イルマットーネアルル】「こぼれとうきびパン〜絶品タレ香る札幌焼とうきび〜」

486円(1個)《各日数量限定》

中のとうきびはバターと特製ダレで味付け。

表面にもとうきびを張り詰め、特製ダレをぬり、香ばしく焼き上げたパン。

【みんなの大ぱん】左「ブルーベリーとクリームチーズのパン」右「かぼちゃゴロゴロベーコンフランス」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【みんなの大ぱん】

左「ブルーベリーとクリームチーズのパン」432円(1個)《各日数量限定》

右「かぼちゃゴロゴロベーコンフランス」540円(1個)《各日数量限定》

道産小麦にこだわり、旬のブルーベリーやかぼちゃをゴロッといれた素材の味を感じるパン。

〈出店期間:9月18日(水)まで〉

【小樽洋菓子舗 ルタオ】「道産苺と小豆のとろけるショート」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【小樽洋菓子舗 ルタオ】「道産苺と小豆のとろけるショート」

594円(1個)《各日数量限定》

北海道産旬のいちごと十勝産の粒餡を使用。

とろとろの生クリームをかけたショートケーキ。

〈出店期間:9月19日(木)から〉

【セルクルファクトリー】「ベリーベリーシュークリーム」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【セルクルファクトリー】「ベリーベリーシュークリーム」

594円(1個)《各日数量限定》

竹内養鶏場の「米艶」を使用した濃厚な白いカスタードと甘酸っぱいベリーの相性抜群。

〈出店期間:9月19日(木)から〉

◆初出店の店舗にも注目 真っ白なパフェやカラフルな育てるチーズがオススメ

【円山牛乳販売店】「別海町Wソフトクリームの白いパフェ」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ] [ イートイン ]

【円山牛乳販売店】「別海町Wソフトクリームの白いパフェ」

イートイン 1,301円(1個)

北海道別海町の生乳を使用した2種類の「白い」ソフトクリームをはじめ、ヨーグルトやアイス、ホイップクリームまですべてが北海道産の真っ白なパフェ。

〈出店期間:9月18日(水)まで〉

【旭川あらかわ牧場】「ワックスコーティングチーズ」

[ 初出店 ]

【旭川あらかわ牧場】「ワックスコーティングチーズ」

各1,782円から(約200g/1個)《数量限定》

通称「育てるチーズ」。

ワックスがカビや雑菌からチーズを守ってくれるので自宅の冷蔵庫で2年まで熟成させることができ、好きな熟成段階で食べることが出来る。

〈出店期間:9月19日(木)から〉

【かふぇあま屋 NISEKO】「雪どけフレンチトースト」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ] [ イートイン ]

【かふぇあま屋 NISEKO】「雪どけフレンチトースト」

イートイン 990円(1個)《各日数量限定》

ニセコ羊蹄山の麓エリアの生乳を使用したソフトクリームと、ニセコの雪どけをイメージしたふわとろなフレンチトーストの相性が抜群。

〈出店期間:9月19日(木)から〉

◆午前10時・午後4時から、数量限定でお手頃な1,620円弁当を販売!

【寿司料理 谷ふじ】「宝来小町」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【寿司料理 谷ふじ】「宝来小町」1,620円(1折)《各日・各時販売予定各30点》

〈販売期間:9月18日(水)まで〉

他にも、

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【北海鮮 海の里】「赤玉ほたて・サーモン・いくら三色弁当」

1,620円(1折)《各日・各時販売予定各30点》〈販売期間:9月18日(水)まで〉

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【掛村】「ヒレカツ入り味比べ豚丼」

1,620円(1折)《各日・各時販売予定各30点》〈販売期間:9月19日(木)から〉

など豊富に展開!

◆東武限定肉弁当 十勝和牛や十勝豚を食べくらべ

【札幌豊平館厨房】「十勝和牛ロースの昆布熟成ステーキとすき焼き食べくらべ弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【札幌豊平館厨房】「十勝和牛ロースの昆布熟成ステーキとすき焼き食べくらべ弁当」

3,240円(1折)《各日数量限定》

十勝和牛ロースのステーキとすき焼きを食べくらべできるお弁当。

【掛村】「十勝産豚盛合せ弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【掛村】「十勝産豚盛合せ弁当」2,160円(1折)《各日販売予定50点》

十勝豚をジューシーなハンバーグや、塩、しょうゆ、ピリ辛ダレのロース、ウインナーで食べくらべできる。

〈販売期間:9月19日(木)から〉

◆東武限定ラーメン 期間中入れ替わりで2店舗が登場

【らぁめん 千寿】「特製 味そ らぁめん」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ] [ お食事処 ]

【らぁめん 千寿】「特製 味そ らぁめん」

イートイン 1,301円(1杯)《各日数量限定》

北海道から直送したとうもろこしを丁寧に蒸しあげてトッピング。

国産豚バラチャーシューと味付け玉子を増量した東武限定の一杯。

〈出店期間:9月18日(水)まで〉

【らーめん信玄】「ピリ辛スタミナラーメン」

[ 東武限定品 ] [ お食事処 ]

【らーめん信玄】「ピリ辛スタミナラーメン」

イートイン 1,430円(1杯)《各日数量限定》

バラチャーシュー、肩ロースチャーシュー、豚バラ薄切りの3種のお肉を盛り付け、フライドガーリックと唐辛子でピリ辛に仕上げたボリューム満点の一杯。

〈出店期間:9月19日(木)から〉

◆握りたてのお寿司 期間中入れ替わりで2店舗が登場

【幸寿司】「旬握り」

[ 東武限定品 ] [ お食事処 ]

【幸寿司】「旬握り」イートイン 2,970円(9貫)

煮あわび、生にしん、いくら昆布巻、真だらのこぶ〆、ムラサキウニ、ホタテ、マスノスケ炙り、本まぐろの赤身、しまえびの9貫を握りたてで味わえる。

〈出店期間:9月18日(水)まで〉

【鮨処 竜敏】「秋の贅沢味覚めぐり」

[ 東武限定品 ] [ お食事処 ]

【鮨処 竜敏】「秋の贅沢味覚めぐり」

イートイン 3,960円(1人前)《各日販売予定50点》

あん肝軍艦、いくら醤油漬け、うに、鮭、まぐろの赤身、きんき、赤玉ほたて、ぼたんえびの握りと、花咲ガニ、たらばがに、ずわいがにの豪華な丼を一度に味わえる味覚めぐりセット。

〈出店期間:9月19日(木)から〉

活きた蟹が入った全長約3mの舟形水槽にも注目!期間中、北海道のご当地キャラクターも登場します。

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

※9月2日(月)時点の内容です。

※一部北海道産以外の素材を使用している場合があります。

