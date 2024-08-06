8月11日に新潟競馬場で行われる、第59回関屋記念(3歳上・GIII・芝1600m)に19頭が登録。競馬ファンの予想などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによる予想オッズは6日時点で以下のようになっている。

昇級初戦も重賞好走歴があるジュンブロッサム(牡5、栗東・友道康夫厩舎)が単勝3.9倍で1番人気に推されており、アーリントンCの勝ち馬ディスペランツァ(牡3、栗東・吉岡辰弥厩舎)、得意の左回りで連勝を狙うプレサージュリフト(牝5、美浦・木村哲也厩舎)と続いている。

左から人気、馬名、予想オッズ

01 ジュンブロッサム 3.9

02 ディスペランツァ 5.8

03 プレサージュリフト 6.5

04 パラレルヴィジョン 9.8

05 ロジリオン 11.5

06 ディオ 12.8

07 サンライズロナウド 13.3

08 トゥードジボン 13.6

09 アスクコンナモンダ 25.1

10 サクラトゥジュール 25.3

11 コレペティトール 27.3

12 オニャンコポン 34.1

13 メイショウシンタケ 38.5

14 ダディーズビビッド 43.8

15 グランスラムアスク 65.4

16 ラインベック 71.4

17 タイムトゥヘヴン 74.7

18 グランデマーレ 152.8

19 ワールドウインズ 177.8