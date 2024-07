サンリオピューロランドが、音楽事務所「メロディフェア」とタッグを組み、一夜限りのオールナイトハロウィーンパーティ「SPOOKY PUMPKIN 2024 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」を開催!

音楽シーンで活躍する多彩なアーティストたちが出演されるほか、サンリオキャラクターによるグリーティングや一部アトラクションの特別運営など、ピューロランドならではの内容が盛りだくさんです☆

サンリオピューロランド「SPOOKY PUMPKIN 2024 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」

開催日︓2024年10月26日(土)

スケジュール:開場 21:30/開演 22:00/閉演 5:00(予定)

※時間変更の場合もあります

会場︓サンリオピューロランド(東京都多摩市落合1-31)

出演者︓水曜日のカンパネラ、☆Taku Takahashi (m-flo)、Novel Core、OWV、Aile The Shota、Bimi、DJ To-I(from DISH//)、佐野文哉(OWV)、森田美勇人、PAS TASTA、xiangyu、DJ ピエール中野、ピーナッツくん、どんぐりず、JUMADIBA、SKRYU、Campanella、lil soft tennis、MFS、 #KTちゃん、 Sound’s Deli、lyrical school、ゆっきゅん、なかねかな、キンタロー。、ねんねん、saʼToshl、 DJ Hello Kitty 、DJ クロミ・・・and more︕

サンリオピューロランドにて開催される、一夜限りのオールナイトハロウィーンパーティ「SPOOKY PUMPKIN 2024 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」

2024年で7回目の開催となるピューロランドのオールナイトイベントは、毎回チケットが完売するほど人気を博しています。

5カ所のライブ会場で多彩なアーティストと芸人がイベントを盛り上げるハロウィーンイベント。

当日は、アルコールドリンクの提供や、音楽シーンで活躍する多彩なアーティストたちが出演されます。

ほかにもサンリオキャラクターによるグリーティングや一部アトラクションの特別運営など、他のクラブイベントでは体験することのできない、ピューロランドならではの内容が盛りだくさんです。

また、ドレスコードはハロウィーンにちなみ「オレンジorパンプキン」に定め、会場をハロウィーンムード一色に染め上げます。

もちろん、ハロウィーンらしく仮装での来場も可能です。

フェスを盛り上げるアーティスト陣は今年も豪華なラインナップ。

後日発表予定の追加出演者も加えると、トータル55組ほどのアーティストが出演予定です。

また、10月31日にお誕生日を迎える「クロミ」と、11月1日に誕生日を迎える「ハローキティ」を一足先にお祝いするスペシャルタイム実施。

オールナイトイベントならではの、日付が変わる瞬間のカウントダウンを「ハローキティ」「クロミ」と一緒に楽しむことができます。

また、avexが運営する音源配信代行サービスBIG UP!にて、本フェスの出演枠をかけたオーディションの開催も決定しています。

音楽フェスやクラブに行った事のない人や女性同士でも安心して楽しめるピューロランド恒例の一夜限りのオールナイトハロウィーン音楽フェス。

ピューロランドならではのサンリオキャラクターによるグリーティングの実施や大人気のライドアトラクション、レストランの運営も行われます。

テーマパークと音楽フェスが融合した今までにないファンタジックな空間と演出で、特別なハロウィーンの夜が過ごせるイベントです☆

「SPOOKY PUMPKIN2024 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」チケット情報

チケット価格:

第1弾先行チケット9,500円(税込)先行抽選発売日:2024年7月19日(金)11:00〜当日券︓10,500円(税込)

チケット販売:イープラス(https://eplus.jp/spookypumpkin/)

問合せ(会場・チケットに関して)︓TEL 042-339-1111

(ピューロランドゲストセンター 9:30〜17:00 休館日を除く)

特設サイト︓https://www.puroland.jp/event-campaign/spookypumpkin2024/

OFFICIAL SUPPORTERS︓株式会社イープラス

機材協力︓AlphaTheta株式会社

注意事項

・20歳未満の方は入場できません。

・イベント当日、エントランスにてIDチェックが実施されるため、写真付きの身分証明書を提示ください。提示されない場合、いかなる理由でも入場できません。

・IDを忘れた際のチケット料金の払い戻し対応できません。

・館内は全館禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。

・出演アーティストの変更等による払い戻しは行われません。

・会場への再入場はできません。

・食べ物、アルコール類、飲食物の持ち込みは禁止です。

・近隣の住民の迷惑になる行為は絶対におやめください。

・警備スタッフの指示に従わない場合は直ちに退場となります。その際、チケット料金の払い戻し対応には対応できません。

・ゲストがイベントに参加されている様子が取材・撮影の対象となる場合があります。その写真・映像は広告宣伝、報道、プロモーション等に使用する場合があります。

・ピューロランドの駐車場は、当日、利用できません。車で来場される場合は、近隣駐車場へ駐車ください。なおイベントの割引精算はありません。

・エリアによっては、入場制限をかける場合があります。

・前売りチケットが予約枚数に達した場合、当日チケットは販売されません。

・イベントでは体に害のない安全なファイバービームが使用されます。鑑賞エリアへも投射されます。

・高性能カメラ(一眼レフを含む)を使用されるゲストは、ファイバービームが出る出射口を直接撮影するとカメラの故障の原因となる場合があるため、出射口の撮影は遠慮ください。使用されるカメラが対象にあたるか否かに関しては、お使いのカメラメーカーのホームページ等で確認ください。

豪華出演アーティスト第1弾 29組を発表

フェスを盛り上げるアーティスト陣は2024年も豪華なラインナップ。

第1弾発表アーティストは、水曜日のカンパネラ、☆Taku Takahashi (m-flo)、Novel Core、OWV、Aile The Shota、Bimi、

DJ To-i(from DISH//)、佐野文哉(OWV)、森田美勇人、PAS TASTA、xiangyu、DJ ピエール中野、

ピーナッツくん、どんぐりず、JUMADIBA、SKRYU、Campanella、lil soft tennis、MFS、 #KTちゃん、

Sound’s Deli、lyrical school、ゆっきゅん、なかねかな、キンタロー。、ねんねん、sa’Toshl、 DJ Hello Kitty 、DJ クロミが登場します。

さらに後日発表予定の追加出演者も加えると、トータル55組ほどのアーティストが出演予定です。

音楽事務所「メロディフェア」とタッグを組んだ、一夜限りのオールナイトハロウィーンパーティ。

サンリオピューロランドにて2024年10月26日に開催される「SPOOKY PUMPKIN 2024 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」の紹介でした!

