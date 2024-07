クソ無責任ヒーロー“俺ちゃん”ことデッドプールが(MCU)に殴り込み参戦を果たす『デッドプール&ウルヴァリン』は、これまでの『デッドプール』映画2作同様、R指定で製作されるMCU初の劇場映画だ。これまで旧20世紀フォックスで散々暴れてきたデップーが、あのディズニーさんのブランドに加わることで、牙を抜かれてしまうのではないかと心配する声も少なくない。

MCUではすでに配信のドラマ「エコー」(2024)がTV-MA(成人指定のテレビシリーズ)レーティングを受けているが、暴力描写のみならずドラッグや下ネタも全開のデッドプールは一体どうなってしまうのか。で、監督のショーン・レヴィと主演・製作のライアン・レイノルズには「ディズニー傘下に加わったことによって、R指定ならではの魅力が薄れてしまうのでは」という懸念の質問が投げかけられた。

ショーン・レヴィは「不安だったことは全くありませんでした」とハッキリ宣言。「マーベルもディズニーも最初から理解的でしたし、(他のMCU作品とは)別物になるとわかっていました」と、万全の支持が得られたと語った。

レヴィによれば、マーベル・スタジオやディズニーは「あらゆる段階で、デッドプールらしいことをやるためにサポート」してくれたという。「この映画にはこれまでの血が流れた、デッドプールのDNAを引き継いだ作品になっています」というから、前2作の世界観がしっかり継承された作品になっているようだ。

脚本も務めた主演ライアン・レイノルズは、執筆の段階で「R指定にしなくちゃとか、下ネタをたくさん入れなきゃとか、そういう風には考えていません」と説明。かつての20世紀FOX時代にあった自由さと共に、自然に作り上げたという。

さらに、「デッドプールとウルヴァリンについて、何かショックを与えるようなことはありません」と続け、ファンに安心感を与えるよう語る姿が印象的だった。「デッドプールの熱狂的ファンである僕の友人がこの映画のラフカットを見たんですが、すごく気に入っていましたよ。ストーリー主体の作品です」。

というわけでこれまでのファンも安心して楽しめそうな映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日世界最速公開。

