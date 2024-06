松本が2試合連続の4発快勝！　岐阜は10試合ぶり白星…大宮の連勝ストップ／J3第17節

2024明治安田J3リーグ第17節が15日と16日に行われた。カターレ富山と敵地で対戦した大宮アルディージャは、アルトゥール・シルバの4試合連続ゴールで先制に成功。しかし、88分に追いつかれ、連勝は「3」で止まった。松本山雅FCはリーグ戦2試合連続となる4−0の勝利でアスルクラロ沼津を撃破。FC岐阜は終盤の決勝点でY.S.C.C.横浜に競り勝ち、リーグ戦10試合ぶりの白星を掴んだ。いわてグルージャ盛岡はAC長野パルセイロとの打ち合いを3−2で制し、8試合ぶりの勝利となった。。

■J3第17節

■順位表

■第18節の対戦カード

『和歌山県立紀三井寺公園陸上競技場』で開催され、和歌山県史上初のJリーグマッチとなったFC大阪vsガイナーレ鳥取は、37分に鳥取が温井駿斗の直接フリーキックで先制したものの、FC大阪が舘野俊祐の2得点で逆転勝利を収めた。ギラヴァンツ北九州は永井龍の2ゴールで奈良クラブから逆転勝利を挙げ、5戦無敗に。ツエーゲン金沢は1点を守り切ってカマタマーレ讃岐を下し、3試合ぶりの白星を収めた。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼6月15日(土)FC大阪 2−1 ガイナーレ鳥取Y.S.C.C.横浜 1−2 FC岐阜▼6月16日(日)ヴァンラーレ八戸 0−0 テゲバジャーロ宮崎松本山雅FC 4−0 アスルクラロ沼津カマタマーレ讃岐 0−1 ツエーゲン金沢ギラヴァンツ北九州 2−1 奈良クラブカターレ富山 1−1 大宮アルディージャいわてグルージャ盛岡 3−2 AC長野パルセイロFC今治 2−1 SC相模原FC琉球 1−2 福島ユナイテッドFC※()内は勝ち点/得失点差1位 大宮(40/+21)2位 沼津(28/+9)3位 FC大阪(28/+8)4位 琉球(27/+3)5位 福島(26/+8)6位 松本(26/+6)7位 金沢(26/+3)8位 今治(26/−1)9位 相模原(25/+4)10位 長野(23/+1)11位 岐阜(23/+1)12位 富山(22/+1)※1試合未消化13位 北九州(22/+1)14位 奈良(19/−3)15位 八戸(17/−4)16位 YS横浜(17/−10)17位 鳥取(17/−13)18位 宮崎(15/−6)19位 讃岐(14/−7)20位 岩手(12/−22)※1試合未消化▼6月22日(土)18:00 岩手 vs 今治18:00 相模原 vs 松本18:00 長野 vs 富山19:00 大宮 vs 琉球19:00 鳥取 vs 岐阜19:00 宮崎 vs 讃岐▼6月23日(日)14:00 八戸 vs YS横浜14:00 福島 vs FC大阪14:00 金沢 vs 北九州18:00 沼津 vs 奈良