2024年5月に売れたスマートフォンTOP10 Pixelが3機種ランクイン 2024/6/8
「BCNランキング」2024年5月1日から5月31日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 AQUOS wish3（シャープ）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 Pixel 7a（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 AQUOS sense8（シャープ）
9位 Pixel 8（Google）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 AQUOS wish3（シャープ）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 Pixel 7a（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 AQUOS sense8（シャープ）
9位 Pixel 8（Google）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。