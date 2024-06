6月3日、右耳の負傷により一時活動を休止しているKing & Prince(以下、キンプリ)の永瀬廉(25)が、公式サイト『FAMILY CLUB web』のブログ『ながせのつぶやき』を更新。これが、一部報道にあった負傷の経緯を否定しているのではないかとファンの間で拡散され、X上で『#ながせのつぶやき』がトレンド入りした。

永瀬は、5月29日、30日に開催された京セラドーム大阪でのイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』を欠席していた。

同イベントは所属するSTARTO ENTERTAINMENTのアーティストが一堂に会する大々的なものだったが、永瀬が公演準備の際に右耳を負傷。

その後、めまいの症状が見られたため、病院で検査を受けたところ、耳内にも傷が見受けられ、手術を受けたという。これにより、医師から「二週間ほどの療養期間が必要」とされ、一時活動休止に入った。

同イベントには、キンプリの相方である高橋海人(25)が1人で出演していた。

そんな中、永瀬が負傷した経緯について、一歩踏み込んだ報道がなされた。

「6月3日に配信された『女性自身』の記事で、ライブ関係者の話として、永瀬さんがライブ本番直前の準備中に、『スタッフが持っていた先の尖った道具が、誤って永瀬さんの右耳にグサリと刺さってしまった』と、負傷の経緯が語られました。

『鋭利な物体が耳の穴の深くまで入ってしまうほどの重い傷』とも語られ、事務所公式発表よりも事態が深刻なのではないのか、とファンは心配を寄せていました」(Webライター談)

報道が出て以来、その内容を真実と仮定したファンの間では、事務所の発表の仕方やライブ設営体制への疑念、怪我をさせたスタッフへの批判が殺到。

中には、STARTO ENTERTAINMENT に対し「永瀬廉さんの耳に関する説明責任を求めます」といったオンライン署名運動を呼びかけるファンもいた。

そんな中、永瀬は同日、『ながせのつぶやき』を更新した。

「ブログで永瀬さんは、あくまでも大事を取って安静にしていることに触れつつ、一部報道を受けてなのか、怪我は自身の責任で、周囲の誰かに怪我をさせられたような憶測が流れていることに抵抗を覚えているようでした。同時に、自分から発信することを信じて欲しいとファンに伝えています」(大手芸能事務所関係者談)

これを受けてSNS上のファンは、

《あの記事とか一部ファンが傷を大きくさせてるようで申し訳ない。治るものも治らなくなっちゃうよ。私はれんかい(廉と海人)の言葉を信じる!》

《“推しが尊い”ってこういう事だと実感。はっきり否定できる廉君の強さ。廉君褒め褒めSNSをありがとうと言える嫉妬深いはずの海ちゃん》

《れんれんに余計な心配を掛けてしまってる。れんれんから発された言葉だけ信じる、憶測とか妄想なんて要らない》

と、永瀬の気遣いに感謝しつつ、あらためて永瀬本人の発信だけを信じるという投稿で溢れた。

負傷欠場発表の翌5月30日にも、ブログで心配させていることへの謝罪と、“身体は元気である”という発信をしていた永瀬。こまめな更新で必要以上にファンを不安にさせまいとする姿勢が伺える。

昨年5月に平野紫耀(27)、岸優太(28)、神宮寺勇太(26)が脱退して以来、永瀬は強い決意のもと、高橋と2人でキンプリの屋号を守ってきた。

『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』では、事務所のアーティスト仲間にも支えられつつ、キンプリとして1人でステージに上がった高橋は、イベント後にXで、

《めっちゃ廉に会いたくなりました!笑

とにかく休息に徹してもらう間は

僕がキンプリ守るので》

と決意を語っていた。

永瀬がレギュラー出演する『King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』(文化放送)の5日放送分は、永瀬のピンチヒッターを高橋が務めることも発表されている。

負傷の経緯についての真相は不明だが、行き過ぎた憶測については否定した形となった永瀬。まずは療養第一にして、高橋と2人そろって元気なキンプリをまた見たい。