調布市国領町の人気パン屋2店舗目OPEN！「パンdeアノー」登戸店

「パンdeアノー」は、2店舗目となる「登戸店」を、神奈川県川崎市・登戸駅近くに2024年5月27日(月)にOPENします。

「パンdeアノー」登戸店

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸3382 エンデバー登戸1F

営業時間:平日9時〜18時、土日・祝日8時〜18時

お店に入ると小麦の香ばしい香りに包まれ、幸せな空間へ。

季節ごとに総菜パンや菓子パンも変わり、その時にしか味わえないパンを多数用意しています。

パンdeアノーのパンを食べてくださった皆様が笑顔になっていただけるそんなパン屋を目指しています。

パンdeアノーは「毎日焼きたてのパンを!」をモットーに、パンはこまめに焼き販売しています。

不動の同店人気No.1はカレーパン!

揚げたての美味しさを味わっていただくために、1度に揚げる数を6〜8個に制限し、平日で10〜15回、土日だとその倍の数の揚げたてのカレーパンが売れていきます。

カレーパン-1

カレーパン-2

前日からスパイスをしっかりしみ込ませたゴロっと大きめの牛肩ロースと、野菜をじっくり煮込んでとろっとろにとけたカレーを使用したシェフこだわりのカレーをパン生地にたっぷり詰め込んでいます。

隠し味にチョコレートが入っており、お子様でも食べられる辛さでありがながらスパイスもしっかり効いたカレーパンです。

同店人気No.2!

パティスリーアノーのコルネでも使用してる特製カスタードクリームをたっぷり使用した、濃厚なクリームパン!

クリームパン-1

クリームパン-2

パンdeアノーでは、“焼きたてのクリームパン”が楽しめます。

とろっとろの自慢のカスタードクリームとやわらかいふわふわのパン生地。

そして、ケーキ屋のカスタードなので、冷めても美味しい。

一度食べたらクリームパンのファンになっていただける、自慢のクリームパンです。

その他、随時60種類から70種類もの定番パン、サンドイッチ、季節のお総菜パン、菓子パンが並びます。

店内-1

店内-2

アノーデサンドは、パン、そして食材までこだわったサンドイッチ。

いろんな栄養素が含まれているマルチシリアルを使用した食パンで、レタス・タマゴサラダ・パプリカ・アボカド・トマト・きゅうり・自家製キャロットラペ・自家製の紫キャベツのラペ・自家製しっとりやわらかい鶏ハム、そしてこだわりポテトサラダ(ビーンズ入り)をサンド。

サンドイッチ-1

サンドイッチ-2

7月上旬には、カフェスペースもOPEN予定です。

その場で出来立てのパンを楽しめます。

店内イートインスペース

