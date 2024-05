エスニック×中華の新感覚料理がうまい！ シンガポール料理の人気店が2号店をオープン（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、気軽にシンガポールの味を楽しめることで人気の「獅天鶏飯」の2号店。より広くなって大人数でも楽しめます。

獅天鶏飯ハナレ(東京・恵比寿)

2024年4月10日、渋谷に「獅天鶏飯(シテンケイハン)ハナレ」がオープンしました。シンガポール中華料理で人気の「獅天鶏飯」の2号店になります。

「獅天鶏飯」のシグニチャー「海南鶏飯」 写真:お店から

「獅天鶏飯」は、新宿の間借り店、新橋の期間限定店を経て、2022年に渋谷警察署近くのビル2階に本格的に店舗をオープンしました。海南鶏飯(シンガポールチキンライス)や肉骨茶(バクテー)といったシンガポール料理や、エビやカニを使ったシンガポールの屋台で人気の中華料理が本格的でおいしいと評判になり、たちまち繁盛店となります。

店舗内観。1号店より広くさまざまなシーンで活躍できそう 写真:お店から

もっと大人数でも楽しめる店にしたいという思いもあり、「獅天鶏飯(シテンケイハン)ハナレ」がオープンしました。場所は渋谷・ミヤシタパークのすぐ近く、ビルの2階にあり、隠れ家のような趣があります。本店から徒歩6分ぐらいの場所にあり、これまでの「獅天鶏飯」ファンも通いやすい場所です。

店内は、これまで同様に町中華らしい赤色のテーブルが印象的な、カジュアルな雰囲気。スチール製の椅子やランタンなどがモダンで大人もくつろげる空間になっています。席数はカウンター席10席、テーブル席24席、立ち飲み席4席の計38席。10名前後で楽しめるテーブル席もあり、ぶらりと訪れて一人飲みを楽しんだり、わいわい仲間同士の集まりに利用したりとさまざまなシーンで活躍できそうです。水曜日と金曜日はランチ営業もしているので、お昼から楽しめます。

「エビのブラックペッパーソース」2,130円 写真:お店から

メニューに並ぶのは「獅天鶏飯」でも人気のエスニックと中華が融合した新しいセンスの料理。おすすめは「エビのブラックペッパーソース」。豪快に炒めたプリプリのエビにピリッとスパイシーなペッパーソースが絡んで、やみつきになるおいしさ。甕(かめ)出し紹興酒や白酒といった中国酒はもちろん、ワインとの相性も抜群。お酒が進んで止まらなくなる一品です。

「肉骨茶(バクテー)スペアリブの白胡椒煮込み」1,045円 写真:お店から

もちろん、低温調理した鶏むね肉のしっとり、プルプルの食感がたまらない「名物シンガポールチキンライス」(並・1,320円/大・1,650円)や、スペアリブをホロホロになるまでスパイスの利いたスープで煮込んだ「肉骨茶(バクテー)スペアリブの白胡椒煮込み」といった人気料理も健在。おつまみから〆のシンガポールチキンライスまで、人気料理をそろえたコース料理もリーズナブルな価格で用意され、いつもとひと味違う宴会にぴったりです。

エスニック×中華な料理にぴったりのドリンクも充実 写真:お店から

シンガポールにある安くてうまい店が集まった「ホーカーセンター」のように、心ゆくまで本格的なシンガポール料理とおいしいお酒を楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「生マッシュルームサラダ」682円 出典:イノシシオショウさん

『初めて来店しました!

広めのカウンター席とテーブル席が4.5席とこじんまりしながらも賑やかな店内でした!

お料理は頼んだもの全て美味しかったです!

特にホッケンミーはシンガポールに住んでいた友達が現地の味に1番近くて本当に美味しい!と絶賛してました。

色々頼みましたが全て制覇できなかったので必ずまた行きます』(イノシシオショウさん)

「ホッケンミー 海鮮汁焼きそば」2,420円 出典:72a3abさん

『シンガポール在住ですが、東京で唯一、本物の味のホッケンミーが食べられる店です』(72a3abさん)

<店舗情報>◆獅天鶏飯ハナレ住所 : 東京都渋谷区渋谷1-24-7 渋谷フラットビル 2FTEL : 050-5593-3290

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

