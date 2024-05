【第105回ビクトリーショー】4月29日開催会場:都立産業貿易センター浜松町館入場料:600円(中学生以下、女性、65歳以上、現役自衛官は無料)

第105回ビクトリーショーが4月29日(月・祝)に東京都産業貿易センター浜松町館3、4Fで開催された。ビクトリーショーとは、ホビーショップであるサムズミリタリ屋が主催する、各種ミリタリー・トイガン・サバイバルゲーム関連の商品と各種コレクター等が集まって売買、交換、歓談、紹介をすることができるイベント。1981年の初回開催から43年間続いており、通算105回目となる。

会場には多くのファンが集まった

大型連休前半最終日となった開催日、会場には多くのミリタリー、モデルガン、エアガン愛好家たちが集結した。天候は曇りで例年並み、風が吹くと少し肌寒い気温だったが、会場内は熱気に包まれていた。

会場には、店舗を構えるミリタリー専門店や模型店、通販でも馴染みのあるエアガン・モデルガン販売店のほか、個人やグループでの出展も見られた。普段販売している商品のほか、店舗には並ばないレアアイテムや、個人のお宝や自作アイテムをフリーマーケット的に出展してたり、販売はせずにコレクションなどを展示して実演するといったブースまで幅広いジャンル、内容にわたっていた。

販売だけでなく、新商品の発表や、自身のコレクション展示など方向性は様々

今回は、多くの魅力的なブースのなかから、特に筆者が興味を引かれたブース、印象的な展示、アイテムを紹介したい。

VEMAのドットサイト「DoRaSight(ドラサイト)」

VEMA社のブースでは、測距計付き(距離計内蔵式)ドットサイト「DoRaSight(ドラサイト)」の展示、販売が行われていた。実銃にも使用できる精度の距離計、ドットサイトで、最大800mまで測定可能という。「DoRaSight」の価格は59,800円。会場特別価格として、プロテクトレンズセットで割安な価格設定をしていた。

サバゲーなどでは50m程度まで測定できれば実用範囲なのでオーバースペックとも言えなくもないが、距離計が付属しない実物ドットサイトと比較しても高額ではない(場合によっては安い)価格なので、機能重視のサバゲーマーにはピッタリかもしれない。

対象との距離が測れる

スコープマグニファイア(ブースター)との併用も可能

機器を保護するためのガードも販売されていた

カイデックス(熱可塑性の合成樹脂)のホルスターやショットシェルホルダーを製作・販売するLT-1

カイデックス(熱可塑性の合成樹脂)のホルスターやショットシェルホルダーなどを制作、販売する「LT-1」では、サブマシンガン用のカイデックスホルスターなどの展示、販売が行われていた。ホルスターの価格はハンドガン用が、8,000円~15,000円程度。サブマシンガン用が20,000円だ。

熱を加えることで可塑性が生じ、形状に沿ったホルスターを製作できることで、ナイフのシース(鞘)などにも使われてきた。ライトを取り付けるなど銃をカスタムしてもフィットしてしっかり保持することができるので、銃のホルスターとしての用途でも使われることが増えてきた。

カイデックス製の装備は独特な雰囲気がある

会場では、サブマシンガンの展示に注目が集まり、ベレッタ93Rに対応するホルスターはできるのか?などの問い合わせも多かったという。

カスタマイズ、小ロット生産に向いているカイデックス素材も、多様化するモデルガン、エアガンの周辺グッズ素材として、活用が広がる可能性を垣間見た。

注目を浴びていたサブマシンガン装備

特価商品などを販売、人気を集めていたハートフォードブース

ハートフォードのブースでは、会場限定アイテム、東京店カスタムといったレアなモデルガンの特価販売の他、開発中の「H&K P7M8」の3Dプリンターによる試作モデルの展示があった。

ビクトリーモデルなど店頭在庫がないものも僅かに売られていたが、即完売となった。

長い開発期間を経て販売されたコルトライトニング。東京店オリジナルカスタムのケースハードン仕様はあっという間に完売

東京店オリジナルカスタムのケースハードン仕様。この時代の銃はフレームはケースハードン処理されているのが常なので、当時の雰囲気を味わいたいならケースハードンカスタムを選びたい。

H&K P7M8は、噂はあったものの実際の試作モデルが展示されるのは今回が初めてということで、来場者の関心も高かった。

発火モデルではなく、ダミーカート仕様とのこと。これまで「H&K P7M8」は、MGCでガスブローバックガン、東京マルイからエアーコッキングガンとして「P7M13(ダブルカラム仕様)」が商品化されてきたが、モデルガンとしては初の商品化となる。

MP7P8、シングルカラム8発装填のマガジンを備える

ユニークなデザインが特徴的で、映画などでも登場することも多い。メカ的には、他の銃にはない「スクイズコッカー」方式を採用している銃ということで、鑑賞派、ギミック派いずれも期待したい内容だ。

劇中モデルが欲しいという人には、ブラックモデルだけでなくシルバーモデルも出してもらいたいと思っているはずだ。

松栄製作所ブースで、Vショーのレポーターも務める陽向さとこさん

陽向さとこさんをモデルに上田信氏がイラスト描きプレゼントするサプライズ

旧ドイツ軍のモデルガンを主に製作しているショウエイブースでは、新作のMP40の発表があった。

MP 40は、旧ドイツ軍が開発した短機関銃(マシーネンピストーレ)で、アメリカのトンプソンと双璧をなす存在だ。その銃をモデルガンとしたショウエイの「MP40」は発火式、ダミーカート式の2種類で発売すると2021年1月の第95回ビクトリーショーにて発表があり、予約も始まっていたが、今回ようやく予約数が目標に達したということで、生産準備開始のアナウンスとなった。価格は、10万円前後になるとのことだが、昨今の原材料費などの値上げによってはより高額になってしまう可能性があるという。

海外の博物館などから展示するためのレプリカガンとして発注があるほど外観など作り込みが優れており、今回も非常に期待が集まっているので、進捗があったことだけでも大きなニュースとなった。

取材中に、「コンバットバイブル」シリーズなどミリタリーイラストを手掛ける上田信氏が登場。Vショーのレポーターも務める陽向さとこさんをモデルに上田信氏がイラスト描きプレゼントするサプライズも見られた。

このサプライズもあり、イベント中筆者はMP40の撮影はかなわなかったのだが、松栄製作所の公式X(Twitter)上でアップされていたので、転載したい。

松栄製作所のポストの写真。さとこさんが構えているのが新作のMP40のモデルガンだ

Tokyo Victory Show: Once again, Erfolg Planning helped us brighten up our booth!

The model this time was Hinata Satoko!

Artist Shin Ueda also drew an illustration of Satoko holding an MP40 on the spot!#shoeiseisakusho #modelgun #モデルガン#mp40#tokyovictoryshow#shinueda pic.twitter.com/xszksrLu80