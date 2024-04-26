USJの夏限定「ナイト・パス」17時以降に入場可、夜のパークをお得に楽しめるチケット
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の期間限定パス「ナイト・パス」が、2024年5月10日(金)から2024年9月1日(日)までの期間で発売される。
USJ、17時以降に入場できる夏限定「ナイト・パス」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ナイト・パス」は、対象期間中の17時からパークに入場できる期間限定パス。仕事終わりや夜のデートに、ナイトエンターテイメントが充実した夏の夜のパークをお得に楽しめる。
「ナイト・パス」の対象期間は、ハイブ・ジャパン(HYBE JAPAN)とのコラボレーションによるイベント「NO LIMIT! サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」などが開催中。17時からパーククローズまで滞在できるお得なパスで、涼しく効率的にユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しんでみては。
詳細
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ナイト・パス」
発売期間： 2024年5月10日(金)12:00〜2024年9月1日(日)
対象期間： 7月3日(水)〜9月1日(日)の各日17:00〜パーククローズまで
価格：大人 5,300円〜6,800円、子ども 3,400円〜4,300円
※入場日により価格が異なる。
発売箇所： WEBチケットストア、ローソンチケット
※15:00からパーククローズまで楽しめる「トワイライト・パス」も販売中。
※詳しくは公式WEBサイトを確認ください。
WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.
Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.
© Nintendo
TM and © 2024 Sesame Workshop
© 2024 Peanuts Worldwide LLC
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & © Universal Studios.
©︎ HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC／BELIFT LAB／SOURCE MUSIC／PLEDIS ENTERTAINMENT／KOZ Entertainment／ADOR ／HYBE LABELS JAPAN
【写真付きで読む】USJの夏限定「ナイト・パス」17時以降に入場可、夜のパークをお得に楽しめるチケット