USJの夏限定「ナイト・パス」17時以降に入場可、夜のパークをお得に楽しめるチケット

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の期間限定パス「ナイト・パス」が、2024年5月10日(金)から2024年9月1日(日)までの期間で発売される。

USJ、17時以降に入場できる夏限定「ナイト・パス」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ナイト・パス」は、対象期間中の17時からパークに入場できる期間限定パス。仕事終わりや夜のデートに、ナイトエンターテイメントが充実した夏の夜のパークをお得に楽しめる。

「ナイト・パス」の対象期間は、ハイブ・ジャパン(HYBE JAPAN)とのコラボレーションによるイベント「NO LIMIT! サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」などが開催中。17時からパーククローズまで滞在できるお得なパスで、涼しく効率的にユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しんでみては。

詳細

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ナイト・パス」

発売期間: 2024年5月10日(金)12:00〜2024年9月1日(日)

対象期間: 7月3日(水)〜9月1日(日)の各日17:00〜パーククローズまで

価格:大人 5,300円〜6,800円、子ども 3,400円〜4,300円

※入場日により価格が異なる。

発売箇所: WEBチケットストア、ローソンチケット

※15:00からパーククローズまで楽しめる「トワイライト・パス」も販売中。



※詳しくは公式WEBサイトを確認ください。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios.

©︎ HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN

