セガは、選手育成や補強などを通してサッカークラブ運営を行なうAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)の最新情報を届けるWEB番組「『サカつくRTW』6周年記念特番」において、最新情報が公開された。

ちなみに、2月23日が日本記念日協会によって正式に「サカつくの日」に認定されたことが伝えられた。これは、「サカつく」シリーズの第1作「J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!」が1996年2月23日に発売されたことにちなんで、「サカつくの日」として認定されたとのこと。

6周年企画第1弾の特別コラボは、なんと「キャプテン翼」!

6周年を記念して開催される第1弾企画は、テレビアニメ「キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編」とのコラボレーションとなった。4月10日のアップデート後に始まる「6th Anniversary キャプテン翼 SCOUT」に登場するのは、大空 翼を筆頭に12選手。スカウトの開催期間は5月8日10時59分まで。

「大空 翼(OMF)」の新特徴は「ボールは友達」、「ゴールデンコンビ」、新スキルは「ドライブシュート」。「日向小次郎(CF)」の新特徴は「孤高の虎」、新スキルは「タイガーショット」。この2選手の光プレイは今回のコラボならではの特別仕様となっている。

この他に登場する選手は、「新田 瞬(CF)」、「岬 太郎(OMF)」、「立花政夫(DMF)」、「立花和夫(DMF)」、「早田 誠(LSB)」、「石崎 了(RSB)」、「松山光(CB)」、「次藤 洋(CB)」、「若林源三(GK)」、「若島津健(GK)」。

また、今回は監督としてロベルト本郷が登場する。新フォーメーションコンボは「サッカーは自由だ」、監督アビリティは「ロベルトノート」、得意戦術は「バランス」となっている。

「キャプテン翼コラボイベント・キャンペーン」が開催される。ポイント達成報酬として、「三杉 淳」が登場。「三杉 淳」はここでしか登場しないので、この機会を逃さずゲットしておきたいところだ。

所定のミッションをクリアしたりログインボーナスなどで、コラボ中に実施されるキャプテン翼関連のスカウトに挑戦できる無料のスカウトチケットを最大100回分ゲットできる。さらに、ミッション「6試合をおこなう」を1日1回達成すると、1日ごとに200GB獲得できる。最大27日挑戦できるので、最大5,400GB獲得することができる。

今回発表されたコラボ内容は以上だが、「第1弾」と銘打たれているとおり、5月にはさらなる6周年の企画が控えているという。ちなみに5月に予定されている企画は「直球の企画(宮粼伸周プロデューサー)」ということだ。

「Ver.7.0.0」アップデート内容が明らかに。

最新のアップデートとなる「Ver.7.0.0」の内容が明らかとなった。

「SSランク能力UP」を所持した選手が登場

これまでよりも強力なSSランクの能力UPを持った選手が登場する。このSSランク能力UPはLv3の時点で、高い能力が発揮されるようになっている。「SSランク能力UP」を持った最初の選手は「★5 大空 翼」で、今後、SSランク能力UPを持った選手が、数カ月の間は1戦術出るごとに1人~3人程度のペースで登場する予定だという。

サポート選手機能の実装

サポート選手機能が実装される。これは、選手のサポートとして、他の選手を設定できる機能。サポートする選手の能力の一部が、サポートされる選手に付加されたりするという。この機能を使うことで、設定したサポート選手のプレイスタイルによって行動意識の変化が生じる。つける先の選手が持っていない能力アップを付けたときに、一部ボーナスとして付加される。また、戦術が一致していると、能力のアップ効果が増える効果などもある。

新たな「二つ名」の登場

今までより上位の、新たな「二つ名」が登場する。上位二つ名の追加に伴い、上位アイテムの追加(特級トレーナー)、アイテム交換所に各種トレーナーの追加(通常⇔上級⇔特級)が行なわれる。

ワールドレコーズの追加項目

12月に実装されたワールドレコーズに、新規項目「INTLC 最多優勝回数」が追加される。この称号は地域に分けてそれぞれ付与される。

新リーグ・クラブハウスの追加

4月17日に追加される「スペインリーグ '23-24」をクリアすると、新クラブハウスが手に入る。

その他改修

この他にも、資金の上限解放や、GBショップに商品が追加されるなど、いくつかの改修が行なわれる。

「第2回サカつく検定」開催中

「サカつくの日」が制定されたことを記念し、4月3日より同作の公式X上で開催されている「第2回サカつく検定」。セガからの問題とオーナーの皆さんからの問題の一部を使用し開催されており、検定結果画像をシェアすると抽選でAmazonギフトカード5,000円分が当たるキャンペーンも開催されている。

今回の生配信番組では、「第2回サカつく検定」では出題されていない問題が、模擬テストとして出題された。

答えは「Jリーグプロサッカークラブをつくろう!2」

答えは、4周年のキービジュアル

「サカつくRTW」の今後の展開について

「サカつくRTW」の今後の展開について、宮粼プロデューサーよりコメントがあった。1つめは、新イベントの登場。これは、リミテッドマッチの新たなレギュレーションの導入を計画しているという。また、試合展開に関わる新要素の導入。そして最後が、「オーナーズミーティング 2024」開催を計画しているという。

各種、6周年記念キャンペーンを開催

6周年を記念した「6th Anniversary キャンペーン」を開催する。パネルミッション、経験値5倍キャンペーン、友達招待キャンペーン、復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン、新規登録報酬もりもりキャンペーンで構成されている。

また、「キャプテン翼」コラボを記念したXキャンペーンも4月11日12時より4月17日23時59分まで開催される。Xでのキャンペーンはこのほかにも、「ありがとう!『サカつくRTW』6周年感謝キャンペーン」が4月9日22時より4月19日23時59分まで開催される。

