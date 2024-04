海外VIPからも愛される中華の名店「中国飯店 富麗華」が麻布台ヒルズに惣菜店をオープン（東京・神谷町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、麻布台ヒルズ マーケットにオープンした、中華の名店が手がける惣菜店。イートインもあり!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「富麗華 キッチン」(東京・神谷町)

写真:お店から

2024年3月13日、麻布台ヒルズ マーケットにオープンした「富麗華(ふれいか) キッチン」。東京・東⿇布で2000年に開業して以降、数多の美⾷家や海外VIPからも称賛を受ける中国料理の名店「中国飯店 富麗華」が手がける惣菜店です。

同店のスペシャリテともいえる「名物 ⿊酢の酢豚」1,512円と「名物 黒チャーハン」1,188円など、約15種の中国料理惣菜をテイクアウトで楽しめます。いずれのメニューも、巧みな技を持つシェフ&点心師の手によるもの。「水餃子セット」4,860円や「ふかひれの醤油煮込み」7,020円などの冷凍商品もあり、自宅で本格的な味わいを楽しめます。

写真:食べログマガジン編集部

またイートインカウンター(予約不可)もあり、出来立ての味をその場でも楽しめます。「フレイカボウル(スープ、漬物付き)」2,530円は、店内で仕込んだ自家製チャーシュー・黒胡椒 豚トロ・蒸し鶏の葱ソース添えという3種類の焼物を丼にした贅沢メニュー。

「“名物”⿊酢の酢豚セット」 出典:自称独り者グルメさん

このほか「“名物”⿊酢の酢豚セット(スープ、漬物付き)」1,980円や、蒸し点心・野菜饅頭・野菜の湯葉巻きと季節の野菜・野菜のXO醬・もち米の蓮の葉巻き・スープがセットになった「手作り点心セイロ蒸し」2,200円などお得なメニューがそろっており、行列必至の人気になりそうです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆富麗華キッチン住所 : 東京都港区麻布台1-6 麻布台ヒルズマーケットTEL : 03-6277-8610

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

