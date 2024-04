「リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「リーベルホテル大阪」に名称を変更。

より上質な体験を提供し、利用者が満足できるホテルを目指すため、今後エグゼクティブラウンジやコンセプトルームが新設されます。

また「2025年大阪・関西万博」の開催にあたり、協賛企業(ブロンズパートナー)としての活動も推進される予定です☆

リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 名称変更

変更日:2024年4月1日(月)

「リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が、2024年 4月1日より「リーベルホテル大阪」へホテル名を変更。

日常の忙しさから心身を開放し、非日常のいやしを満喫できるホテルを目指し、さらなる上質な体験が提供されます。

エグゼクティブラウンジ(イメージ)

国内外のエグゼクティブな利用者を迎えるために準備を進め、2024年夏にはエグゼクティブラウンジを設置予定。

フィットネスジム(2024年3月現在)

フィットネスジムに加えて、魅力的な要素として「コンセプトルーム」を新設します。

ほかにも、日本の文化を発信するスペースを確保し、地域社会への貢献・活性化に向けた取り組みを実施予定。

「2025年大阪・関西万博」開催に向けて、協賛企業(ブロンズパートナー)としての活動も推進していきます!

ホテル屋外第二駐車場は「2025年大阪・関西万博」の会場へ行くシャトルバス乗降場として整備し、多くの万博来場が利用できるよう、準備予定です。

日常の忙しさから心身を開放し、非日常のいやしを満喫できるホテルへ。

2024年4月1日に名称を変更した「リーベルホテル大阪」の紹介でした!

