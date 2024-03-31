¿©¤Î¥×¥í¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤«¤é³Ø¤Ö¡£CASE12 ÅÏÊÕ¹¯·¼ ÎÁÍý²È

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ESSENTIAL OF YASUHIRO WATANABE
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( DOG )µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ÎÂç»ö¤ÊÁêËÀ¡£°¦¸¤¥¸¡¼¥Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥¡¤â¡ÒÌµ°õÎÉÉÊ¡Ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¡£¤´¤Ï¤ó¤Î´ï¤Ï¡Ò¥¸¥Î¥ê1735¡Ó¤È¡¢¥¸¡¼¥Î¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ä¤¤»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
( LAVATORY )À¶·éÂè°ì¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò³ð¤¨¤ë¡£ÀöÌÌ½ê¤¬¥È¥¤¥ì¤ÈÃ¦°á¾ì¤ò·ó¤Í¤¿¹½Â¤¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤ä¼ê¿¨¤ê¤Î¤¤¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÁª¤Ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀöÌÌ½ê¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
photo_Taro Hirano,Norio Kidera¡¡illustration_Yo Ueda¡¡text & edit_Kei Sasaki