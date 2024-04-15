Hanako.tokyo

自分のために、ミニスカートが履きたくなった。｜前田エマの、日々のモノ選び。#7

30代という年齢は、“モノを選ぶ眼”が育ち養われてくる年齢ではないだろうか？流行りものやブランドものではなく、自分が心地いいモノを選びたい。生…