Hanako.tokyo
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絶対に決めたい商談は、銀座〈本店浜作〉のすっぽん雑炊！おすすめの接待スポット3選
銀座のことは銀座通に聞くのが一番。ということで、「銀座で接待をするなら…」というテーマで、銀座をよく知る『銀座百点』編集長の田辺夕子さん、〈…
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銀座なら絶対に喜ばれる手土産が見つかる…銀座通3人が激推しするおすすめ店9選
銀座のことは銀座通に聞くのが一番！「銀座で手土産を選ぶなら…」というシチュエーションで、銀座をよく知る『銀座百点』編集長の田辺夕子さん、〈…
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銀座でおひとり様ランチならココ！銀座通に聞くオススメ食事スポット6選
銀座のことは銀座通に聞くのが一番。ということで、「銀座で食事をするなら…」というシチュエーションで『銀座百点』編集長の田辺夕子さん、〈森岡書…
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銀座で混雑を避けたいなら「銀座通り」が狙い目！ …銀座通のオススメ待ち合わせスポット8つ
餅は餅屋。銀座のことは銀座通に聞くのが一番。「銀座で待ち合わせるなら…」というシチュエーションで、銀座をよく知る『銀座百点』編集長の田辺夕子…
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【東京】ドーナツの正解9選｜行列が絶えない〈I’m donut? (アイムドーナツ) 〉、バーガー店が作る本気ドーナツなど
日本のドーナツシーンを牽引する東京には、進化系ドーナツがたくさん。多種多様な生地と、たっぷりのクリームやカスタード…。ああ、頬張らずにはいら…
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10口食べてもまだおいしい。〈おうちごはん〉が捗るもの6選。
自宅にいながら海外旅行気分を味わえる、DRINK、FOOD、SWEETS、TABLEWAREをご紹介。ワインを愛する造り手がうむ、規格外のシードル。スウェーデンのナ…
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【京都】食通も唸るおすすめグルメ31選｜尾上右近も通う名店、帰りの新幹線で食べたい弁当、地元で人気のコッペパン他
なんだかんだでもうすぐGW！日本中のおいしい食が集まる、味のメトロポリス・京都で、絶品グルメを堪能しませんか？食と旅の雑誌『Hanako』から、…
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サクサク派？ それともしみしみ派？ 好みがわかれるコロッケそば誕生秘話
明治初期、西欧風に改革がなされ、街に最先端の?はじめて〞のものが集まった銀座。その感動は今も変わらず受け継がれている。銀座をルーツに持…
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あんことパンが出合った…！ 文明開花の象徴「あんぱん」が銀座で誕生した理由
明治初期、西欧風に改革がなされ、街に最先端の?はじめて〞のものが集まった銀座。その感動は今も変わらず受け継がれている。銀座をルーツに持…
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実は巨人の選手が発案者！ 「カツカレー」が誕生した意外なストーリー
明治初期、西欧風に改革がなされ、街に最先端の?はじめて〞のものが集まった銀座。その感動は今も変わらず受け継がれている。銀座をルーツに持…
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日本最古のビヤホール！ 荘厳で美しい教会のような空間が広がる〈ビヤホールライオン 銀座七丁目店〉
明治初期、西欧風に改革がなされ、街に最先端の?はじめて〞のものが集まった銀座。その感動は今も変わらず受け継がれている。銀座をルーツに持…
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間違いない絶品チーズケーキ8選｜秋元康さんが手土産としてヘビロテする逸品、ぼる塾・田辺さん激推しケーキなど
仕事で疲れた体が求めるのは、やっぱり甘いもの。3時のおやつの時間が過ぎても、とにかく、おいしいチーズケーキが食べたい！食と旅の雑誌『Hanak…
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洋食店の定番メニュー「オムライス」。実は銀座の名店が発祥なんです
明治初期、西欧風に改革がなされ、街に最先端の?はじめて〞のものが集まった銀座。その感動は今も変わらず受け継がれている。銀座をルーツに持…
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自分のために、ミニスカートが履きたくなった。｜前田エマの、日々のモノ選び。#7
30代という年齢は、“モノを選ぶ眼”が育ち養われてくる年齢ではないだろうか？流行りものやブランドものではなく、自分が心地いいモノを選びたい。生…
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実は〈資生堂パーラー〉が発祥って知ってた？ 〈アイスクリームソーダ〉誕生秘話
明治初期、西欧風に改革がなされ、街に最先端の?はじめて〞のものが集まった銀座。その感動は今も変わらず受け継がれている。銀座をルーツに持…
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「〈銀座三越〉で選んだものなら、どこに出しても恥ずかしくない。」神田愛花さん流〈銀座三越〉の楽しみ方
10代の頃から銀座で遊んでいたというフリーアナウンサーの神田愛花さん。特に〈銀座三越〉への愛情は深く、「〈銀座三越〉のファッションフロアは特別…
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グルメなフォーリンデブはっしーさん激推し〈銀の塔〉など、今食べたい銀座のひと皿
銀座にゆかりのある、おいしいもの好きの2人。グルメエンターテイナーのフォーリンデブはっしーさんと、歌舞伎界のスイーツ王子・中村米吉さんに、食…
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【牡羊座】12星座占い〜4月15日-4月21日の運勢〜
セルフラブの考え方に基づき占うAdaさんの週間占い。心と体のウェルネスや、キャリアについてのアドバイスを中心にお届け。あなたの背中をそっと後押…
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【乙女座】12星座占い〜4月15日-4月21日の運勢〜
セルフラブの考え方に基づき占うAdaさんの週間占い。心と体のウェルネスや、キャリアについてのアドバイスを中心にお届け。あなたの背中をそっと後押…
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【牡牛座】12星座占い〜4月15日-4月21日の運勢〜
セルフラブの考え方に基づき占うAdaさんの週間占い。心と体のウェルネスや、キャリアについてのアドバイスを中心にお届け。あなたの背中をそっと後押…