国土交通省 公示地価、全国の全用途平均は３年連続で上昇、過去３３年間で最速ペース 国土交通省 公示地価、全国の全用途平均は３年連続で上昇、過去３３年間で最速ペース

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国土交通省 公示地価、全国の全用途平均は３年連続で上昇、過去３３年間で最速ペース



２０２３年の公示価格、過去３３年間で最も速いペースで上昇

コロナ危機以前の水準に戻った

景気回復とパンデミック後の外国人観光客の回帰が上昇を後押し

１月１日までの１年間で、全国の平均地価は２．３％上昇、１９９１年の１１．３％以来の高い伸び

上昇率トップ１０は、熊本県と北海道で７地点

熊本はＴＳＭＣ誘致の影響

北海道も半導体誘致とプロ野球日本ハムファイターズの本拠地移転の影響

大阪・道頓堀や長野県白馬村はインバウンド好調の影響

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