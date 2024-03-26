国土交通省 公示地価、全国の全用途平均は３年連続で上昇、過去３３年間で最速ペース
国土交通省 公示地価、全国の全用途平均は３年連続で上昇、過去３３年間で最速ペース
２０２３年の公示価格、過去３３年間で最も速いペースで上昇
コロナ危機以前の水準に戻った
景気回復とパンデミック後の外国人観光客の回帰が上昇を後押し
１月１日までの１年間で、全国の平均地価は２．３％上昇、１９９１年の１１．３％以来の高い伸び
上昇率トップ１０は、熊本県と北海道で７地点
熊本はＴＳＭＣ誘致の影響
北海道も半導体誘致とプロ野球日本ハムファイターズの本拠地移転の影響
大阪・道頓堀や長野県白馬村はインバウンド好調の影響
２０２３年の公示価格、過去３３年間で最も速いペースで上昇
コロナ危機以前の水準に戻った
景気回復とパンデミック後の外国人観光客の回帰が上昇を後押し
１月１日までの１年間で、全国の平均地価は２．３％上昇、１９９１年の１１．３％以来の高い伸び
上昇率トップ１０は、熊本県と北海道で７地点
熊本はＴＳＭＣ誘致の影響
北海道も半導体誘致とプロ野球日本ハムファイターズの本拠地移転の影響
大阪・道頓堀や長野県白馬村はインバウンド好調の影響