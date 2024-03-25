‟Ä¹¤¤¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOUNIE¡×¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥¤¥¢¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOUNIE(¥ë¡¼¥Ë¥£)¡×¤Ï¡¢¡ÈÄ¹¤¤¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡×¡£Á´¹ñ4Å¹ÊÞ¤È¡ÖLOUNIE¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢3·î15Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇäÃæ¤À¡£¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢½÷À¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤ë¥Ä¥ä´¶¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ä¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤¹¤®¤º¡¢¤æ¤ë¤¹¤®¤º¡¢¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥ê¥Ö¤ÎÊÔÃÏ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥ó¥ì¥¹¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥«¥é¡¼Å¸³«¤À¡£
¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤59cm¤Î¤ä¤äÄ¹¤á¾æ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¾®¤µ¤á¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ì¤Ð¡¢¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
ÁÇºà¤ÎÆÃÄ§
¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢Æó¤ÎÏÓ¤òºÙ¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤ÊÂµ¾æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¢¥»¥Æ¡¼¥È»åÆÃÍ¤Î¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä´¶¤¬ÆÃÄ§¡£Äø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤ÎÊÔ¤ßÎ©¤Æ¤â½÷À¤é¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥Ï¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¤Ç²ÈÀö¤¤OK¤«¤Ä¡¢´À¤Ð¤àµ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖµÛ¼¾Â®´¥¡×¡Ö¾Ã½¡×µ¡Ç½¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ECOÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃºÁÇÇÓ½Ð¤È»ÈÍÑ¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇÓ½ÐÊª¤Ï´Ä¶¤Ø¤ÏÇÓ½Ð¤µ¤ì¤º¡¢°ÂÁ´¤ÊÍÏÇÞ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ó¼ý¡¢ºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖLOUNIE¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡ØLOUNIE¤ÎÉþºî¤ê¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö½÷À¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡È¥Ä¥ä´¶¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Îã¤¨¤Ð¥á¥¤¥¯¤Ç¡È¥Ä¥ä¤Ã¤Ý¤µ¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¡È¥Ä¥ä¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£Ãå¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤â¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¤Ã¤Ý¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥·¥¢¡¼´¶¤â¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ãå¤ë¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¡¢Ä¹¤¯Ãå¤é¤ì¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö¥·¥¢¡¼¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤¬¡ï19,800¡¢
¡Ö¥·¥¢¡¼¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬¡¢¡ï16,500¡£¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷Å¹¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹¡¢²£ÉÍüâÅç²°Å¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°üâÅç²°Å¹¡¢¡ÖLOUNIE¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡ÖLOUNIE¡×¤Î¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÖLOUNIE¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://lounie.jp
¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡×ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¥ê¥¹¥È¡§https://lounie.jp/pages/limiteditems-1
(³ÑÃ«ÎÉÊ¿)