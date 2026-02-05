話題の人気チョコレートが集結！

注目のバレンタインイベント

Shop.1

【伊勢丹新宿店】〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026

ショコラティエ マサール バイ トウゴ マツダ「ボンボンショコラボックス トーゴ」5400円

「伊勢丹新宿店」で開催される「〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026」。24回目を迎える今回は、PART1からPART3までの会期を通して過去最多の153のブランドが集結。2026年1月31日（土）からスタートしたPART3では、ワールドワイドな活躍を⾒せる⼈気シェフや、気鋭の若き⽇本⼈シェフたちによるショコラ、ショコラファンなら知っておきたい注⽬のブランドなど、バリエーション豊かなラインナップでお届けします。

「ショコラティエ マサール バイ トウゴ マツダ」から登場する「ボンボンショコラボックス トーゴ」は、こぶみかんが⾹る代表作キャラメルアグリュームをはじめ、⽣姜⾵味のプラリネジャンジャンブルや、ベルギー菓⼦のスペキュロスのプラリネなど、全8種のボンボンショコラが詰め合わされたひと箱。

プレスキル ショコラトリー「ギモーブ ショコラ＆タイベリー」4個⼊り 2484円

「プレスキル ショコラトリー」からは、2産地のカカオをブレンドしたショコラギモーヴと、薔薇のような⾹りにほどよい酸味がプラスされたタイベリーのギモーヴをアソートしたボックスが登場します。

世界のトップシェフたちのクリエーションが集結するチョコレートの祭典に、ぜひ出かけてみてください。

■伊勢丹新宿店「〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026」概要

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

TEL：03-3352-1111（代表）

開催場所：本館6階 催物場

開催期間：PART3 2026年1月31日（土）〜2月4日（水）、2月7日（土）〜2月15日（日）

開催時間：10〜20時 ※2月4日（水）・15日（日）は18時終了

公式サイト：https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon_du_chocolat_f



Shop.2

【六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ】HILLS SWEETS SELECTION 2026

ジャン・ジョルジュ トウキョウ「JG Chocolate Box 2026」2500円

「六本木ヒルズ」「麻布台ヒルズ」「虎ノ門ヒルズ」では、バレンタインデーとホワイトデーの期間、特別なスイーツとの出合いを提供する「HILLS SWEETS SELECTION 2026」を開催します。

「六本木ヒルズ」では、ミシュランの星を獲得し続け、世界中の美食家を魅了してきた「ジャン・ジョルジュ」のインスピレーションから生まれたショコラセレクション「JG Chocolate Box 2026」が登場。チェリー×トンカ豆、文旦×ティムットペッパー、無花果×白胡麻など、シェフが考案したユニークな素材の組み合わせが楽しめます。

クリオロ「ジャポネ・フランコ」3888円

「麻布台ヒルズ」では、日本とフランスの融合を繊細に表現した「クリオロ」のショコラセット「ジャポネ・フランコ」がラインナップ。8粒のうち4粒はフランス・パリで開催された世界最大級のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」の品評会で、金賞を受賞したボンボンショコラ。世界レベルの味を堪能できます。

BENOIT NIHANT「トルチュ ボックス」2160円

「六本木ヒルズ」内にある「BENOIT NIHANT」からお目見えするのは、カカオ職人ブノワ・ニアン氏が世界中の農園をめぐり厳選した、最高級のカカオ豆をふんだんに使った限定ボックス。亀の形をしたビターなミルクチョコに、人気のレモンと紅茶、カシスとレモンの2種類のガナッシュをアソート。口溶けのよいショコラからは、爽やかな香りと酸味が広がります。

■六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ「​HILLS SWEETS SELECTION 2026」概要

開催場所：麻布台ヒルズ・六本木ヒルズ・虎ノ門ヒルズ内 約80店舗

開催期間：〜2026年3月15日（日）

開催時間：店舗により異なる

公式サイト：https://www.azabudai-hills.com/sp/sweetsselection2026/



Shop.3

【渋谷ヒカリエ ShinQs】SHIBUYA CHOCOLATE QUEST

bubó BARCELONA「チョコスカルプチャー ジュエル ハート」3590円

「SHIBUYA CHOCOLATE QUEST」は、渋谷の街を巡る“体験型”バレンタインイベント。「渋谷ヒカリエ ShinQ」には、心ときめくデザインのショコラやキャラクターコラボなどが楽しめる、国内外70以上のブランドが集結します。

宝石のように輝くハート型のチョコレートは、「bubó BARCELONA」から登場する「チョコスカルプチャー ジュエル ハート」。ミルクチョコレートでかたどった真紅のハートの中に、ポップロック、マカダム、ブラウニーの3種を閉じ込めた贅沢なアソートです。アートのような美しいビジュアルが魅力的。

JOHN KANAYA「Crazy Cocktail Speak easy」3672円

「JOHN KANAYA」の「Crazy Cocktail Speak easy」は、カクテルをテーマにしたショコラコレクション。バナナアレキサンダーやカフェメンタなど、香り高いお酒のフレーバーをガナッシュに閉じ込めたひと粒は、バー文化の継承を掲げるブランドらしく、大人の遊び心と洗練さを感じる味わい。カラフルなハートが目を引く、限定のアソートです。

バターの女王「バターの女王 ラングドシャ ホワイト」1253円

「バターの女王 ラングドシャ ホワイト」は、北海道・別海町の指定酪農家の生乳を100％使用して作る発酵バターをたっぷり練り込んだハート型のラングドシャ。間にやさしい口どけのホワイトチョコが贅沢にサンドされています。バターの香りとミルクの甘みがふんわり広がる上品な味わいが楽しめます。

■渋谷ヒカリエ ShinQs「SHIBUYA CHOCOLATE QUEST」概要

住所：東京都渋谷区渋谷2-21-1

TEL：03-5468-5892（総合案内：11〜21時、日曜・祝日 11〜20時）

開催場所：地下２階 東横のれん街 各ショップ、地下2階 イベントスペース、地下2階 東横のれん街 フードステージB2、地下2階 アーバン・コア、8階 クリエイティブスペース 8/COURT

開催期間：〜2026年2月14日（土）

開催時間：11〜21時、日曜、祝日 〜20時 ※クリエイティブスペース 8/COURT のみ11時30分〜20時30分、日曜、祝日 11時30分〜19時30分

公式サイト：https://www.tokyu-dept.co.jp/valentinesday/index.html



Shop.4

【渋谷スクランブルスクエア】SCRAMBLE VALENTINE’S DAY 2026

CLUIZEL「クルイゼル ギモーヴベア」2700円

「渋谷スクランブルスクエアショップ＆レストラン」では、バレンタインフェア「SCRAMBLE VALENTINE’S DAY 2026」を開催。この時期にしか出合えない個性豊かなチョコレートやスイーツが多数登場します。

バレンタイン限定POPUPでは、「CLUIZEL」から、パリの店舗でも人気の「クルイゼル ギモーヴベア」がお目見え。かわいいベア型のふんわり軽やかな食感のギモーヴを、カカオ63%のダークチョコレートとカカオ39%のミルクチョコレートでコーティング。ギモーヴとチョコレートの食感も楽しめます。

Patisserie La Fille「タブレットプラリネシトロン」2200円

「Patisserie La Fille」からは、ローストしたノワゼットの香ばしい香りに、瀬戸内レモンの爽やかな酸味が重なり合う「タブレットプラリネシトロン」が登場。甘さを控えたタブレットは、ゆったりと味わいたくなる上質な大人の一枚です。

■渋谷スクランブルスクエア「SCRAMBLE VALENTINE’S DAY 2026」概要

住所：東京都渋谷区渋谷2-2-12

TEL：03-4221-4280（10〜21時）

開催場所： nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO、TOKYU Foodshow EDGE 1階、1階 ポップアップスペース「Space1」、 ecute EDITION 1階

開催期間：〜2026年2月14日（土）

公式サイト：https://shibuya-scramble-square.com/2026_valentine/



Shop.5

【新宿高島屋】アムール・デュ・ショコラ2026

「スペシャルコラボレーションBOX FRANCE」6個入り 3564円

「新宿高島屋」で開催される「アムール・デュ・ショコラ2026」。国内外の約130のブランドが集結する、毎年人気のショコラの祭典です。

なかでも注目は、世界的に有名なショコラの匠のスペシャリテを詰め合わせた「スペシャルコラボレーションBOX FRANCE」。「ジャック・ジュナン」、「ファブリス・ジロット」、「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」、「ヴァンサン・ゲルレ」、「ヴァンサン・ヴァレ」、「ジュリアン・デシュノ」という、フランスが誇るショコラの名手6人による夢の共演が実現したひと箱です。

グラーズ ラ･ショコラトリー「ショコラアソート」8個入り 5940円

フランスの海辺のリゾート地キブロンにある、ジュリアン・グジエン氏が手がける「グラーズ ラ･ショコラトリー」が日本初上陸。「ガナッシュアールグレイ緑茶＆マジパン」やプラリネなど、ジュリアン・グジエン氏の世界観を堪能できる「ショコラアソート」が登場します。

プラン クール「コフレノルマンディー」6個入り 7452円

「高島屋」初登場となるのは、フランスで注目を集めるマキシム・フレデリック氏が、2024年にパリに開業した「プラン クール」｡「コフレノルマンディー」は、そば茶とバニラキャラメルの卵型や、食感が楽しいヘーゼルナッツ型、高島屋オリジナルのプラリネとキャラメルを２層に重ねたケーキ型ショコラを詰め合わせたアソート。若きシェフによる多彩な味わいのショコラを、ぜひ堪能してみて。

■新宿高島屋「アムール・デュ・ショコラ2026」概要

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

TEL：03-5361-1111（代表）

開催場所：2階・11階 特設会場

開催期間：〜2026年2月14日（土）

開催時間：10時30分〜19時30分 ※最終日は11階特設会場のみ〜19時

公式サイト：https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/amour/



ショコラティエの技が光る！

ホテルメイドのプレミアムなチョコレート

Shop.1

【コンラッド東京】ベア・チョコレートアソート／コーヒーレーズンサンド

「ベア・チョコレートアソート」3個セット 3500円

「コンラッド東京」では、バレンタインシーズンに向け、大切な人への贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめのテイクアウトスイーツを販売します。

「ベア・チョコレートアソート」は、“コンラッド・ベア”がモチーフになったチョコレートアソート。キャラメリゼしたナッツを使用したふくよかな味わいのプラリネと、フリーズドライのいちごを入れた甘酸っぱいストロベリーの2種類のフレーバーで登場です。

「コーヒーレーズンサンド」6個入り 3600円

ニュージーランド産グラスフェッドバターを使用したオリジナルスイーツ「レーズンサンド」からは、期間限定で「コーヒーレーズンサンド」がお目見え。コーヒー風味のバタークリームに、熟成ダークラム酒に漬けたレーズンと塩キャラメルソースを合わせた、ほろ苦く重厚感のある味わいが特徴です。サクサクとした食感にこだわったサブレとのハーモニーも楽しめます。

■コンラッド東京「ベア・チョコレートアソート／コーヒーレーズンサンド」概要

住所：東京都港区東新橋1-9-1

TEL：03-3571-9851（アビステ直通）

販売場所：28階「アビステ」

販売期間：2026年2月6日（金）〜2月28日（土）

営業時間：10〜14時／15〜19時 ※2月6日（金）のみ営業時間が異なる

公式サイト：https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/valentine-whiteday



Shop.2

【ホテルニューオータニ】Valentine Chocolat 2026

左から「Message メッセージ」3500円、「Pavés de Paris タブレット“パヴェドゥパリ”」4800円、「Truffe Chocolate Celebration トリュフショコラ セレブレーション」8000円 ※限定100個「トゥールダルジャン 東京」ロゴ入りクリスタルグラス付

「ホテルニューオータニ」にある「トゥールダルジャン 東京」は、フランス・パリで400年余りの歴史を有するグランメゾン「トゥールダルジャン」の世界唯一の支店。そんな歴史あるグランメゾンがバレンタインにお届けするのは、手仕事によりひと粒ひと粒を丹念に仕立てた繊細なオリジナルショコラです。

「Message メッセージ」は、3種のショコラが愛らしいボックスに詰まった一品。中央のロゴをあしらったショコラは、トンカ豆の香りを纏った上品な味わいが特徴。それを囲むように、アールグレイ香るショコラ・オレのハート型ショコラ、甘酸っぱいフランボワーズとショコラブランを合わせたリップ型のショコラがアソートされています。

2種類のタブレットショコラが楽しめる「Pavés de Paris タブレット“パヴェドゥパリ”」は、フリーズドライのいちごとフランボワーズをに散りばめた華やかなビジュアルが目を引く一品。果実の爽やかな香りとほのかな甘酸っぱさが重なった、奥行きのある味わいを楽しめます。

■ホテルニューオータニ「Valentine Chocolat 2026」概要

住所：東京都千代田区紀尾井町4-1

TEL：03-3239-3111（直通）

販売場所：ザ・メイン ロビィ階「トゥールダルジャン 東京」

販売期間：〜2026年2月14日（土）※引き渡し日の4日前までに要予約

営業時間：11〜21時 ※月・火曜は〜17時

公式サイト：https://tourdargent.jp/news/2026/valentine-chocolate-2026/



Shop.3

【ヒルトン東京】バレンタインチョコレート 2026

「ビジューハート」Lサイズ 8400円／Sサイズ1450円

「ヒルトン東京」1階「ショコラブティック」から、バレンタインシーズンに向けたチョコレート＆スイーツがお登場。

なかでも目を引くのが、艶やかな深紅のハート型ショコラ「ビジューハート」。ハート部分にフェルクリン社のオーパスホワイト35％、ベースにはバリーカレボー社のルビーチョコレートを合わせ、まろやかなコクとフルーティーな酸味が広がる味わいに仕立てた一品です。サイズは、直径約20cmのLサイズと約6.5cmのSサイズの2種類で展開。Lサイズには、アーモンドやヘーゼルナッツ、ピスタチオやはちみつ入りヌガーをミルクチョコレートで包んだ「エグロン・レ」など12種類のボンボンショコラを、Sサイズには、いちご・ラズベリー・レモンの爽やかなフォンダンを忍ばせた「ルージュ・ベゼ」など2種類を詰め合わせています。

見た目にも特別感あふれるショコラで、バレンタインシーズンを華やかに彩って！

■ヒルトン東京「バレンタインチョコレート 2026」概要

住所：東京都新宿区西新宿6-6-2

TEL：03-3344-5111（代表）

販売場所：1階「ショコラブティック」

販売期間：〜2026年2月15日（日）

営業時間：9〜19時 ※受け渡しは10時〜

公式サイト：https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/chocolate-boutique-valentine



Shop.4

【オークラ東京】バレンタイン限定商品 2026

左から「キャラメルショコラ ノワール＆タヒチバニーユ」2種6個入り 3600円、「トリュフショコラ・オ・ロム」2個入り 2000円、「キャラメルフリュイ マンゴー＆フランボワーズ」2種6個入り 3600円、「アマンド ショコラ キャラメリゼ」3000円

「オークラ東京」のオリジナル商品「オトナのポケット缶」シリーズから、2種類のキャラメルを詰め合わせたバレンタインエディションが期間限定で販売されます。

「キャラメルショコラ ノワール＆タヒチバニーユ」は、高品質なカカオ豆を発掘するカカオハンターが厳選した、コク深いカカオの味わいが楽しめる「ノワール」と、希少なタヒチ産バニラにホワイトチョコレートを合わせ、ミルキーに仕上げた「タヒチバニーユ」をアソートしたひと箱。「キャラメルフリュイ マンゴー＆フランボワーズ」は、濃厚な果実感を贅沢に閉じ込めた「マンゴー」と、ほどよい酸味とバニラビーンズの香りが溶け合う「フランボワーズ」の2種の味わいが楽しめるセットです。

また、2025年も好評だったオリジナルのチョコレート「トリュフショコラ・オ・ロム」と「アマンド ショコラ キャラメリゼ」は、新たなパッケージデザインで再登場。大人の味わいが魅力の一品を、大切な人へのバレンタインギフトにいかが？

■オークラ東京「バレンタイン限定商品 2026」概要

住所：東京都港区虎ノ門2-10-4

TEL：03-3505-6072

販売場所：オークラ プレステージタワー5階「オーキッド スイーツ＆デリ」

販売期間：〜2026年3月31日（火） ※アマンド ショコラ キャラメリゼは通年販売

営業時間：10〜20時

公式サイト：https://theokuratokyo.jp/ja/news/valentine-2026/



Shop.5

【ザ・リッツ・カールトン東京】オリジナルバレンタインチョコレート

「ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルバレンタインチョコレート」2個入り 2100円／5個入り 4700円 ※ハート缶入り／6個入り 4400円／10個入り 5500円

「ザ・リッツ・カールトン東京」がバレンタインデーにお届けするのは、6種のフレーバーが揃った「オリジナルバレンタインチョコレート」。なかでも注目は、毎年好評の真っ赤なハート缶入りのオリジナルチョコレート。2026年は、キャラメル、抹茶ほうじ茶、ラズベリー、ローズ、ジャスミングレープフルーツの5種類のフレーバーの詰め合わせで登場です。

そのほか、⼭崎ウイスキーを使⽤したウイスキーフィグフレーバーが加えた10個入り・6個入りのボックスや、キャラメル、抹茶ほうじ茶フレーバーを詰め合わせた2個入りのボックスもご用意。贈る人に合わせてサイズを選べるのもうれしいポイントですね。

■ザ・リッツ・カールトン東京「オリジナルバレンタインチョコレート」概要

住所：東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン

TEL：03-6434-8711

販売場所：1階「ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ」

販売期間：〜2026年2月14日（土）

営業時間：11〜20時

公式サイト：https://www.cafeanddeli.ritzcarltontokyo.com/specials



Shop.6

【ザ・キャピトルホテル 東急】ザ・キャピトル バレンタイン 2026

「ボンボンショコラ」5個入り 3996円

「ザ・キャピトルホテル 東急」では、3階ラウンジ「ORIGAMI」にて、パティシエが丹精込めて仕上げたバレンタインスイーツを販売。

手毬をモチーフにした愛らしい「ボンボンショコラ」は、林檎、ライム、パイナップル、グレープフルーツ、ベリーの5種類のフルーツをベースに、スパイスのアクセントを加え、ビターチョコレートで包み込んだ一品です。繊細な和柄は、シェフパティシエが一つひとつ丁寧に仕上げたオリジナルデザイン。カカオの深い余韻と果実の鮮やかな酸味が織りなす、贅沢なハーモニーを楽しめます。

「マスカット、ミュスカディーヌ、オランジェット」5400円

こちらは、約1ヵ月間リキュールに漬け込んだ国産マスカットレーズンと、香り高い宇治抹茶のガナッシュをビターチョコレートに閉じ込めた「マスカット、ミュスカディーヌ、オランジェット」。2026年は、旬の紅甘夏を用いた新作のオランジェットを加えたアソートに。ひと箱で3つの味わいを楽しめる、まるで大人の宝箱のような一品です。

■ザ・キャピトルホテル 東急「ザ・キャピトル バレンタイン 2026」概要

住所：東京都千代田区永田町2-10-3

TEL：03-3503-0872（直通）

販売場所：3階 ペストリーブティック「ORIGAMI」

販売期間：〜2026年2月14日（土）

営業時間：11〜21時

公式サイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/capitol-h/restaurant/boutique/plan/valentine2026/index.html



Shop.7

【ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ】バレンタイン＆ホワイトデーショコラコレクション2026

「カクテルショコラコレクション」4個入り 2600円／9個入り 5000円

「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」から、新作のバレンタイン＆ホワイトデーコレクションが登場。

グラスに注がれたカクテルの輝きと香りを凝縮した「カクテルショコラコレクション」は、4種のフレーバーのボンボンショコラが楽しめるひと箱。シャンパンとカシスの香りが広がるハート型の「キール・ロワイヤル」をはじめ、まろやかなミルクガナッシュで、コーヒーとカルーアの味わいを包み込んだ「カルーア・ミルク」、ミントとライムの清涼感に芳醇なホワイトラムの香りが溶け合う「モヒート」、オレンジガナッシュとテキーラジュレ、ベリーとチェリーのガナッシュのマリアージュが楽しめる「テキーラ・サンライズ」が揃います。

「タブレットアートショコラ」ペッシュ／アグリューム／クール・ロゼ 各2800円

「タブレットアートショコラ」は、味わいを色彩のグラデーションで表現したアートな3種でご用意。ピーチとマンゴーの味わいにレモンがほのかに香る「ペッシュ」、柑橘の鮮やかな味わいをライムが引き立てる「アグリューム」、そしてローズの香りとグリオットチェリー、3種のベリーの甘酸っぱさが調和する「クール・ロゼ」を取り揃え、視覚と味覚で楽しむ華やかなひとときを演出します。

■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

「バレンタイン＆ホワイトデーショコラコレクション2026」概要

住所：東京都港区海岸1-16-2

TEL：03-5404-2222（代表）

販売場所：1階「ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック」

販売期間：〜2026年3月14日（土）

営業時間：11〜19時

公式サイト：https://www.interconti-tokyo.com/boutique/nylb-valentine-2026.html



Shop.8

【ウェスティンホテル東京】2026年バレンタインコレクション

「果内水晶ショコラ」4000円 ※限定100個

「ウェスティンホテル東京」の2026年のバレンタインコレクションは、甘い香りと繊細な口どけで心を満たす、特別なラインナップでお届け。

「果内水晶ショコラ」は、日本の伝統菓子“琥珀糖”に果実のパート・ド・フリュイを閉じ込め、チョコレートのまろやかさを重ねた新感覚のスイーツ。パッション×ミルクチョコレート、カシス×ビターチョコレート、ゆず×ホワイトチョコレート、赤スグリ×ルビーチョコレートの4種を各2個ずつのアソートに。和と洋の調和を感じられる、上品で華やかな味わいです。

「バレンタインクッキー缶」3000円

毎年人気の定番の「バレンタインクッキー缶」は、ハートをモチーフにしたかわいらしいデザインで登場。チョコレートテイストを中心に、アマンドショコラ、ラングドシャショコラ、ハートのサブレ、ショコラ、ココア、フロランタンの6種を詰め合わせ。大切な人へのプレゼントにもおすすめの人気アイテムです。

■ウェスティンホテル東京「2026年バレンタインコレクション」概要

住所：東京都目黒区三田1-4-1

TEL：03-5423-7665

販売場所：1階「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」

販売期間：〜2026年2月14日（土）

営業時間：10〜20時

公式サイト：https://www.patisseriebywestintokyo.com/jp/



Shop.9

【ホテル椿山荘東京】ショコラヴァプール／トンカ豆香るショコラケーク

「ショコラヴァプール」800円

「ホテル椿山荘東京」のホテルショップ「セレクションズ」からは、バレンタインシーズンに向けたショコラスイーツが期間限定で登場します。

「ショコラヴァプール」は、“ヴァプール（蒸し焼き）”製法で丁寧に仕上げた、カカオのしっかりとした味わいと、しっとりとした口あたりが楽しめるショコラケーキ。ひと口食べると、濃厚ながらもすっと溶けるような軽やかさが感じられ、カカオの余韻が心地よく広がります。

「トンカ豆香るショコラケーク」5400円

「トンカ豆香るショコラケーク」は、ビターとミルクの2種のショコラをバランスよくブレンドし、トンカ豆の甘く芳醇な香りをまとわせたぜいたくなショコラケークです。トップにはカカオクランブルを散りばめて香ばしさと食感をプラス。さらに甘酸っぱいルビーショコラがアクセントになり、ひと口ごとに華やかな余韻が広がります。バレンタインギフトにはもちろん、大切な人への手みやげにもおすすめの一品です。

■ホテル椿山荘東京「ショコラヴァプール／トンカ豆香るショコラケーク」概要

住所：東京都文京区関口2-10-8

TEL：03-3943-7613（9〜20時）

販売場所：ホテルショップ「セレクションズ」※トンカ豆香るショコラケークはオンラインストアでも販売

販売期間：〜2026年2月28日（土）

営業時間：9〜20時

公式サイト：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/



Shop.10

【京王プラザホテル】2026年バレンタイン＆ホワイトデー

「ローズ ショコラ」5400円 ※限定80台、5日前までに要予約

「京王プラザホテル」では、2階フードブティック「ポピンズ」にて、バレンタイン＆ホワイトデーに向けたチョコレートスイーツを販売します。

スペシャリテの新作「ローズ ショコラ」は、バラや木の実などを繊細なチョコレート細工で表現し、ノンアルコールのボンボンショコラ4種をセットにした一品。華やかな見た目とともに、チョコレート本来の濃厚な味わいを堪能できます。土台のビターチョコレートは、そのままはもちろん、ホットミルクに溶かしてチョコレートドリンクにするなど、お好みでアレンジしても楽しめます。

「ショコラティエ スペシャル2026」4個入り1800円／6個入り 2600円

こちらは、食感や味わいが楽しめる、新作ボンボンショコラの詰め合わせ「ショコラティエ スペシャル2026」。今年は、自家製ラムレーズンやフランボワーズリキュールを使ったアルコール入り2種と、ハイカカオやハニージンジャーフレーバーのノンアルコール4種の全6種がアソートに。シックなデザインのチョコレートの中には、なめらかでコク深いガナッシュや、香ばしいナッツなどが入り、しっとり感、ザクザク感、ホロホロ感といった食感が、芳醇な味わいのチョコレートと個性豊かなフレーバーとともに楽しめます。

■京王プラザホテル「2026年バレンタイン＆ホワイトデー」概要

住所：東京都新宿区西新宿2-2-1

TEL：03-3344-0111

販売場所：2階 フードブティック「ポピンズ」

販売期間：〜2026年3月14日（土）

営業時間：8〜21時

公式サイト：https://www.keioplaza.co.jp/event/pages/valentine2026/



Shop.11

【セルリアンタワー東急ホテル】セルリアン セレクション2026

「セルリアン セレクション 2026」5個入り 2500円／10個入り4500円

「セルリアンタワー東急ホテル」では、造形美と素材のマリアージュを堪能するバレンタイン限定コレクションが登場します。

「セルリアン セレクション2026」は、上質な素材使って丁寧に作り上げた新作のボンボンショコラの詰め合わせ。「はちみつレモン」や「こしょう」、「黒ごま」など、フルーツやスパイスを使用したフレッシュな味わいと香り、それぞれに組み合わせた素材同士の繊細で奥深いマリアージュが楽しめます。

■セルリアンタワー東急ホテル「セルリアン セレクション2026」概要

住所：東京都渋谷区桜丘町26-1

TEL：03-3476-3000

販売場所：ロビーフロア「ペストリーショップ」

販売期間：〜2026年2月14日（土）

営業時間：11〜20時

公式サイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/137295/index.html



Shop.12

【ホテルメトロポリタン エドモント】Valentine's day collection 2026 〜エドモントのバレンタイン〜

「ドームショコラ」900円

「ホテルメトロポリタン エドモント」から、バレンタインシーズンに向けて、ハートをかたどったかわいらしいビジュアルのケーキが登場。

「ドームショコラ」は、ハート型で抜いた球体のチョコレートの器に、口当たりの軽いチョコレートの生地と滑らかなチョコレートクリームをあわせたガトー。アクセントに爽やかな酸味のフリュイルージュのクーリーを合わせた一品で、贈り物はもちろん、自分へのご褒美スイーツとしてもおすすめです。

■ホテルメトロポリタン エドモント

「Valentine's day collection 2026 〜エドモントのバレンタイン〜」概要

住所：東京都千代田区飯田橋3-10-8

TEL：03-3237-7119（直通）

販売場所：1階 ブレッド＆スウィーツ「パティスリー エドモント」

販売期間：〜2026年2月14日（土）

営業時間：10〜19時

公式サイト：https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/patisserie_edmont/patisserie/2026valentine.html



まだまだ続く！

専門店や人気スイーツ店のおすすめチョコレートは？

バレンタインギフトに！

専門店や人気スイーツ店のおすすめチョコレート

Shop.1

【デルレイ】2026 Chocolate Collection

「ハーモニアス」8個入り 2160円／9個入り 2700円／10個入り 3240円

ベルギー・アントワープ発のショコラトリー「デルレイ」の、2026年バレンタインコレクションのテーマは「想いと誓い」。チョコレートを通じて心が通い合うひとときを届けたいという想いを込めた3つのシリーズで展開します。

新作となる「ハーモニアス」は、日本で生まれた生チョコレートが、チョコレートの本場ベルギーで再解釈され、さらなる進化を遂げた一品。ラズベリー×ダークチョコレート、ヘーゼルナッツ×ミルクチョコレートなど、風味豊かなカカオのアロマと、ジューシーでフルーティーな二層のフレーバーが織りなす、奥行きのある味わいが堪能できます。

■デルレイ「2026 Chocolate Collection」概要

住所：東京都中央区銀座5-6-8 銀座島田ビル 1階

TEL：03-3571-5200

販売期間：2026年1月10日（土）〜

営業時間：11〜19時

定休日：無休

公式サイト：https://delrey.co.jp



Shop.2

【セバスチャン・ブイエ】バレンタイン限定ショコラコレクション

「ベア＆プラリネトリュフ」1080円

フランス・リヨンと日本の2ヵ国を拠点に活躍するパティシエ「セバスチャン・ブイエ」から登場するのは、自由な発想と確かな技術から生まれた、バレンタイン限定のショコラコレクション。

「ベア＆プラリネトリュフ」は、セバスチャン・ブイエが得意とするプラリネにフランス産海塩とバターのうまみを重ねた上品なトリュフと、かわいらしいベア型ショコラを詰め合わせたバレンタイン限定アソート。香ばしいヘーゼルナッツの香りと、塩バターのまろやかな余韻が広がる、見た目にも心にもときめくひと箱です。

「ショコラ・アソルティ」1512円、「ショコラ・アソルティグラン」1944円

「ショコラ・アソルティ」は、ピスタチオやブラッドオレンジ、塩キャラメルなど、多彩なフレーバーを一度に楽しめるアソート。ひと粒ごとに異なる味わいが広がる贅沢なひと箱を、自分へのご褒美スイーツにいかが？

■セバスチャン・ブイエ「バレンタイン限定ショコラコレクション」概要

販売店舗：伊勢丹新宿店、西武池袋本店、Goûter 学芸大学店

販売期間：2026年1月9日（金）〜

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://bouillet.jp



Shop.3

【和光】Chocolat Artisan（ショコラ アルチザン）

「スペシャリテ」3個入り 2160円／5個入り 3780円／10個入り 6804円、15個入り 10044円

「和光」では、バレンタインシーズンに向けて、職⼈の技とこだわりが光る「Chocolat Artisan（ショコラ アルチザン）」と題したフェアを開催します。

銀座にほど近いアトリエで、ひと粒ずつ⼿作りされてきた「和光」の「ショコラ・フレ」。今季限定の新作では、「アロマ ジャポネ」をテーマに、柿の葉茶、抹茶、和紅茶、⿊⾖茶、ほうじ茶という日本の5つのお茶の香りを纏わせたショコラがお目見えします。ショコラティエが選び抜いた茶葉は、すべて国産にこだわったもの。口に含むたびに豊かな香りの余韻が広がります。

⼿仕事だからこそ実現できるフレッシュな⾵味と繊細な⼝溶け、そして重なり合う和の⾹りをぜひ堪能してみてください。

■和光「Chocolat Artisan（ショコラ アルチザン）」概要

住所：東京都中央区銀座4-4-8 和光アネックス

TEL：03-3562-5010

販売場所：1階「ケーキ&チョコレートショップ」

販売期間：〜2026年2月15日（日）

営業時間：10時30分〜19時30分（日曜、祝日は〜19時）

定休日：無休

公式サイト：https://www.wako.co.jp/f/valentine/



Shop.4

【ノイハウス】VALENTINE’S COLLECTION 2026

「ラブレター 6」6個入り 3240円

ベルギー・ブリュッセル発のチョコレートブランド「ノイハウス」が、「A Symphony of Love」をテーマに、ベルギー・ダッフェルにあるミシュラン2つ星レストラン「Nuance（ニュアンス）」とのコラボレーションによるバレンタインコレクションを販売します。

コレクションの主役は、愛を象徴するハート型のチョコレート。「ラブレター 6」は、ラズベリーガナッシュの華やかな酸味に、ほのかなチリの風味がアクセントになった「レッド ハート」、ミルクチョコレートと塩バターキャラメルの濃厚なコクが楽しめる「ハート ミルク」、シナモンとヘーゼルナッツが香る「ハート ダーク」の3つのフレーバーがアソートに。ラブレターをイメージさせるボックス入りで、特別な贈り物にもぴったりです。

■ノイハウス「VALENTINE’S COLLECTION 2026」概要

販売店舗：ボナペティボン神楽坂、出店：小田急百貨店 新宿店​、銀座三越、日本橋三越本店ほか

販売期間：〜2026年2月14日（土）※一部百貨店催事場では〜2月15日（日）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://www.neuhauschocolates.jp



Shop.5

【ピエール・ルドン】2026年バレンタイン限定コレクション

「コフレ フレーズ」9個入り 3780円

ベルギー・リエージュ発のショコラティエ「ピエール・ルドン」からお目見えするのは、ストロベリーショコラが9個アソートされた「コフレ フレーズ」。

「ピエール・ルドン」が手がけるストロベリーショコラは、厳選した素材といちごとの組み合わせが魅力。濃厚なカシューナッツやアーモンドのプラリネ、奥行きのある爽やかさが特徴のバルサミコビネガーなどの素材と、いちごのハーモニーが堪能できる至福のひと箱です。

■ピエール・ルドン「2026年バレンタイン限定コレクション」概要

販売店舗：小田急百貨店 新宿店、銀座三越、西武渋谷店、渋谷ヒカリエ、玉川高島屋、オンラインショップほか

販売期間：〜2026年2月14日（土）※一部店舗のみ2026年2月15日（日）まで

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://www.pierreledent.jp



Shop.6

【資生堂パーラー】バレンタインコレクション2026」

「キャレショコラ」4個入り 1080円／8個入り 2160円

「資生堂パーラー」の2026年バレンタインは、たっぷりと甘やかしてくれる夢のような“カカオホテル”がテーマ。

ホテルのレセプションやラウンジを描いたパッケージの中には、ドライフルーツやナッツをあしらった、ひと口ごとに豊かな香りが広がるショコラがアソートに。レモンパウダー入りのチョコレートをスイートチョコレートで包み込んだ「スイート」や、華やかなピンク色の「ストロベリー」、マンゴーパウダー入りの「ミルク」、ストロベリーパウダー入りの「ホワイト」の、4つのフレーバーが楽しめます。

チョコレートの甘い香りで満たされる特別なひとときを、ギフトや自分へのご褒美にぜひ！

■資生堂パーラー「バレンタインコレクション2026」」概要

販売店舗：銀座本店、松屋銀座、東武百貨店池袋店、松坂屋上野店ほか

販売期間：2026年1月15日（木）〜 ※数量限定、無くなり次第販売終了

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/vdLP/



Shop.7

【ヴィタメール】バレンタイン 2026

「シャンパン・ショコラ」1個入り 1296円

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」から、バレンタインとホワイトデーシーズンに向けた期間限定ショコラが登場します。

注目は、世界中で愛される「モエ・エ・シャンドン」の「ロゼ・アンペリアル」を使用したジュレとガナッシュを2層仕立てにした「シャンパン・ショコラ」。ひと口食べると、ロゼシャンパンのフルーティーで爽やかな味わいと、なめらかなジュレの香りが口いっぱいに溢れます。ゆっくり溶けるチョコレートと芳醇なロゼシャンパンの味わいのハーモニーが贅沢！

ジュエリーボックスのような光沢のあるパッケージも特別感を演出。大切な人への贈り物に喜ばれること間違いなしです。

■ヴィタメール「バレンタイン 2026」概要

販売店舗：大丸東京、日本橋高島屋、新宿小田急、池袋東武、渋谷東急フードショーほか

販売期間：〜2026年2月14日(土)

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://www.wittamer.jp



Shop.8

【ピエール マルコリーニ】バレンタイン 2026

「コフレ ドゥ ココロ」6個入り 3132円、「ガナッシュ ピュール」5個入り 3564円、「レア ジャパニーズ ウィスキー」6個入り 3780円、「コフレ クール」5個入り 2673円／9個入り／4779円、「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」9個入り 4968円／18個入り 9720円など

2026年に日本上陸25周年を迎える「ピエール マルコリーニ」は、「Merci de tout Cœur 心からありがとう」をテーマにバレンタインコレクションを展開。ピエール マルコリーニが大好きな日本を旅して出合った、こだわりの日本食材を使用した15種類もの新作チョコレートが登場します。

ハート型のショコラ「クール ココロ」シリーズからは、ミルクチョコレートに山椒と赤シソでアクセントをつけた紀州梅酒ガナッシュ「プルニエ サンショウ」や、ホワイトチョコの中にアズキとスミレ風味のキャラメルを閉じ込めた「アズキ ヴァイオレット」などがお目見え。そのほか、日本の「生チョコ」からインスピレーションを得て開発した「ガナッシュ ピュール」や、ジャパニーズウィスキーを使用した「レア ジャパニーズ ウイスキー」など、日本へのトリビュートをチョコレートで表現した商品もラインナップしています。

■ピエール マルコリーニ「バレンタイン 2026」概要

販売店舗：銀座本店、羽田店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、オンラインショップほか

販売期間：2026年1月10日（土）〜

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://pierremarcolini.jp



Shop.9

【フレデリック・ブロンディール】2026年バレンタイン限定ショコラコレクション

「ビーントゥショコラ 12 ＜ L'Aventure ＞」4752円

ベルギー最高峰のカカオ焙煎士の異名をもつ「フレデリック・ブロンディール」。「ビーントゥショコラ 12 ＜L'Aventure＞」は、そんな「ブロンディール」の世界を深く味わうことができる、バレンタイン限定ショコラコレクションです。

長時間・低温焙煎により、カカオの繊細な香りと味わいを最大限に引き出した12個のショコラのアソートは、同じく焙煎によって個性が引き出された、ほうじ茶、ヘーゼルナッツ、コーヒー、海塩やフランボワーズなどを合わせたフレーバーがラインナップ。ベルギー最高峰の焙煎士が紡ぐ、個性豊かなひと粒を心ゆくまで堪能してみてくださいね。

■フレデリック・ブロンディール

「2026年バレンタイン限定ショコラコレクション」概要

出店：日本橋高島屋（8階特設会場）、松屋銀座（8階イベントスクエア）、渋谷ヒカリエ（8階COURT）、オンラインショップ

販売期間：〜2026年2月14日（土） ※オンラインショップは〜2月12日（木）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://frederic-blondeel.jp



Shop.10

【LE CHOCOLAT DE H】2026年バレンタインコレクション

「日本柑香」4個入り 2600円

パティシエ・ショコラティエの辻口博啓氏が手がけるショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」から、バレンタインコレクションが登場。

「日本柑香」は、「日本の柑橘」をテーマにしたボンボンショコラの詰め合わせ。世界最大級のショコラ品評会で金賞を受賞したこちらの一品は、万葉集や古事記にも記される日本最古の柑橘「大和橘（やまとたちばな）」をはじめ、「温州みかん」「すだち」「柚子」など、日本各地から選び抜いた4種類の柑橘を使用。柑橘がもつハーブのような香りや独特の苦味をあえて生かし、奥行きのある味わいに仕上げたショコラです。

「ガトーセレクション」8個入り 3890円

「ガトーセレクション」は、辻口博啓氏のコンクール受賞作や思い入れの深いガトーを、ボンボンショコラで表現したアソート。ショコラブラン、フランボワーズ、ピスタチオが織りなすスペシャリテ「セラヴィ」や、さくらんぼのブランデーを使ったガナッシュ入りの「フォレノワール」など、8種の多彩なフレーバーを詰め合わせた特別なひと箱です。

■LE CHOCOLAT DE H「2026年バレンタインコレクション」概要

出店：伊勢丹新宿本店、銀座三越、東武百貨店池袋本店

販売期間：伊勢丹新宿本店「〜パリ発、ショコラの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ2026」〜2026年2月15日（日）、銀座三越「銀座スイーツコレクション 2026」〜2026年2月14日（土）、東武百貨店池袋本店「ショコラマルシェ」〜2026年2月14日（土）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://www.lcdh.jp



Shop.11

【ジョエル・ロブション】2026年バレンタインギフト

左から「ボンボンショコラ シャトー」4200円、「ボンボンショコラ アムール」4400円

「ジョエル・ロブション」から登場するバレンタイン限定商品は、ガストロノミー「ジョエル・ロブション」の食後の小菓子として提供しているショコラを特別に詰め合わせた「ボンボンショコラ シャトー」。今年の新フレーバー 「カフェ ミュール（カフェ＆ブラックベリー）」を含む全6種の味わいが楽しめます。

「ボンボンショコラ アムール」は、鮮やかな赤のハート形や、印象的な黄・緑のショコラが並ぶ、人気 No.1 のバレンタイン限定アソート。2026年は、新フレーバー 「レザン オ ラム（ラムレーズン）」が加わり、より華やかなラインアップで登場です。

■ジョエル・ロブション「2026年バレンタインギフト」概要

販売店舗：ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション（恵比寿ガーデンプレイス店／六本木ヒルズ店／丸の内ブリックスクエア店）、ル パン ドゥ ジョエル･ロブション（渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店／ニュウマン新宿店）、ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション 日本橋郄島屋S.C.、ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店、公式オンラインショップ

販売期間：〜2026年2月14日（土）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://www.robuchon-online.jp



Shop.12

【ラ・メゾン白金】ショコラコレクション 2026

手前から時計回りに「Tokyoティーショコラ」864円、「キャレ ショコラ」1242円、「シャンパンショコラ」1080円、「白金ショコラ」5個入り 918円／8個入り 1458円／12個入り 2160円、「あまおう苺トリュフ」1080円

「ラ・メゾン白金」からは、こだわりの素材を活かした5種のトリュフをはじめとする期間限定ショコラコレクションをお届け。テーマは「Une bouchée de bonheur（一口の幸せ）」。箱を開けた瞬間にぱっと笑顔になるような、華やかで繊細なショコラを取り揃えています。

新作「Tokyoティーショコラ」は、東京・狭山丘陵で育った東京産和紅茶を使ったショコラ。和紅茶の優しい甘みと、チョコレートのなめらかな口どけが特徴です。タブレットショコラを上品な一口サイズに仕立てた「キャレ ショコラ」は、ティラミスやミルク＆ナッツ、クッキーホワイト、アールグレイなど、8種の多彩な食感と香りを楽しめます。そのほか、シャンパン「パルメ ラ・レゼルヴ」を使用した、口どけなめらかなクリーム入りのちょっぴり大人なショコラも登場。

バラエティ豊富なラインナップの中から、贈る人に合わせて選べるのもうれしいですね。

■ラ・メゾン白金「ショコラコレクション 2026」概要

販売店舗：白金高輪本店、田園調布店、千鳥店、伊勢丹新宿店、渋谷ヒカリエ Shinqs 東横のれん街店、伊勢丹 立川店公式オンラインショップ

販売期間：2026年1月7日（水）〜

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://lamaisonshirokane.jp



Shop.13

【ベルアメール】ショコラコレクション 2026

左から「苺のパレショコラ」2160円、「苺のミニマンディアン」1404円、「苺ポップ」1620円

「ベルアメール」の2026年のバレンタインテーマは「苺ショコラ」と「Sweetsショコラ」。国産いちごの果実感をぎゅっと閉じ込めた、自家製フルーツジュレ入りのショコラ「苺ポップ」は、「紅ほっぺ」「とちあいか」「あまおう」など、日本を代表するいちごの個性を活かしたフルーティーで華やかな味わいが楽しめる一品です。

「苺のミニマンディアン」は、いちごをかたどったかわいらしいミニサイズの板チョコレート。ミルク、ホワイト、ビター、ルビーチョコレートなど、それぞれのチョコレートにいちごの風味やアクセントを重ねた限定アソートです。また、「ベルアメール」を代表するパレショコラは、いちごの多彩な味わいや素材感が楽しめる、華やかでぜいたくなアソートでお目見え。バレンタインギフトにはもちろん、自分へご褒美にもおすすめですよ。

■ベルアメール「ショコラコレクション 2026」概要

販売店舗：自由が丘店、伊勢丹新宿店、伊勢丹立川店、銀座三越店、日本橋三越本店、渋谷東急フードショー店、二子玉川東急フードショー店、公式オンラインショップ

販売期間：2026年1月16日（金）〜

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://belamer.jp



Shop.14

【ラ・メゾン・デュ・ショコラ】オ クール デュ フォブール

「オ クール デュ フォブール」1個入り 1404円／3個入り 2592円／6個入り 4320円／12個入り 6696円

「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」が贈る2026 年バレンタインコレクション「オ クール デュ フォブール」は、パリのフォブール・サントノレ通り225番地にある本店へのトリビュート。コレクションパッケージには、アーティストのクララ・パヌティエの描き下ろしによる、本店のファサードのイラストが繊細なタッチで描かれています。

限定ギフトボックスは4種類の詰め合わせでご用意。ホンデュラス、グアテマラ、そしてマダガスカル産カカオをぜいたくに使用した「ガナッシュ ノアール」、爽やかな酸味を纏うルバーブのピュレを合わせたダークガナッシュ「フリュイテ ルバーブ」、マダガスカル産ブルボンバニラの甘い香りに、マラバルペッパーのアクセントを効かせたプラリネのブシェ「エピセ ヴァニーユ ポワーヴル」をアソートした、3個入り、6個入り、12個入りのボックスでラインナップしています。「エピセ ヴァニーユ ポワーヴル」は1粒入りのボックスでも登場。自分だけのご褒美に贅沢なひと粒を堪能してみて。

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ「オ クール デュ フォブール」概要

販売店舗：丸の内店、松屋銀座店、ニュウマン新宿店、六本木ヒルズ店、新宿小田急店、虎ノ門ヒルズ店、西武池袋店、ニュウマン高輪店、公式オンラインショップ

販売期間：〜2026年2月14日（土）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp



Shop.15

【クリオロ】Valentine's Day 2026

「ジャポネ・フランコ」3888円

「クリオロ」の2026年のバレンタインのテーマは「日本とフランスの融合」。「ジャポネ・フランコ」は、長く日本で暮らすフランス人のシェフパティシエが、四季や風土が育んだ日本各地の素材に、フランス的感覚を重ね合わせ作り上げたショコラセットです。

なかでも目を引くのは、和歌山県産の青梅と紫蘇梅を使用した真っ赤なハート型の「梅」。少量のアーモンドシロップを加えることで、和の素材にヨーロッパのニュアンスをプラスしたとろける口どけのガナッシュです。そのほか、山梨県産のぶどうを使用したホワイトバルサミコ酢と赤ワインビネガーにキャラメルに合わせた「キャラメル・バルサミコ」や、徳島県産のすだちと、香り豊かな国産百花蜜のマリアージュが楽しめる「ミエル・すだち」など、8粒の新作ショコラがアソートに。日本素材への敬意が込められた繊細な一粒を、ぜひ堪能してみてください。

■クリオロ「Valentine's Day 2026」概要

販売店舗：本店、中目黒店、麻布台ヒルズ店、バレンタイン催事店舗、公式オンラインショップほか

販売期間：2026年1月4日（日）〜 ※各オンラインショップは1月1日（水）より受注開始

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

公式サイト：https://www.ecolecriollo.co.jp/vd/



Shop.16

【ザ ストリングス 表参道】2026年バレンタインコレクション

「Break My Heart！」ピンク／キャメル／パープル 各5500円

「ザ ストリングス 表参道」1階「ZelkovA Cake Boutique」からお届けするバレンタインコレクションは、割って楽しむハート型サプライズチョコレート「Break My Heart！」。今年は装いも新たに、ピンク・キャメル・パープルのロマンティックな3色展開で登場します。

愛らしいピンクのチョコレートにはストロベリーアーモンドチョコレートを、金箔を散りばめたキャメル色のチョコレートにはキャラメルチョコレートのカシューナッツを、そして、アラザンがきらめくエレガントなパープルのチョコレートにはスイートアーモンドチョコレートをそれぞれイン。さらに、ラズベリーガナッシュのほどよい酸味がアクセントになった、真っ赤なハート型のチョコレートボンボンもひと粒ずつ忍ばせています。

ハンマーで大胆にチョコレートを割ると、中から真っ赤なハートのチョコレートボンボンとアーモンドチョコレートが溢れ出す演出が、思いがけないサプライズに！ ロマンティックなギフトがバレンタインを華やかに彩ってくれますよ。

■ザ ストリングス 表参道「2026年バレンタインコレクション」概要

住所：東京都港区北青山3-6-8

TEL：03-5778-4566（直通）

販売場所：1階「ZelkovA Cake Boutique」

販売期間：〜2026年2月15日（日）

営業時間：12〜20時

公式サイト：https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/takeout/valentine.html



