『9-1-1: LONE STAR』「タルロス」カップル結婚式の未公開シーンとは？

米FOXの人気救命ドラマ『9-1-1:LA救命最前線』のスピンオフ『9-1-1: LONE STAR』シーズン4のフィナーレでは、「タルロス」カップルの感動的な結婚式が描かれた。その放送で本編入りしなかったシーンが公開となっている。

「タルロス」カップルとは、主人公オーウェン・ストランド(ロブ・ロウ)の息子であるTK(ローネン・ルービンシュタイン)と、彼の恋人で、オースティン警察の警察官であるカルロス・レイエス(ラファエル・シウヴァ)のこと。二人は、ファンから親しみを込めて「タルロス」と呼ばれている。

The setup vs. the shot #911LoneStar pic.twitter.com/GTwAqI6O8V

