ミスタードーナツに、2023年4月5日(水)から「いちごとチェリーのレアチーズパイ」「じゃがいもベーコンパイ」「タコスミート&チーズパイ」が登場!

サクサクのパイ生地に、春夏の季節に食べたい食材や味を組み合わせた期間限定メニューです☆

販売期間:2023年4月5日(水)〜9月下旬(順次販売終了予定)

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

今回登場するのは、サクサク食感のパイ生地にこれからの春や夏の季節に食べたい食材や味である「いちご」や「じゃがいも」「タコスミート」を包んだ3種類のパイ。

おなかが空いたときや、ちょっとした食事にも気分に合わせて選べる「ミスドゴハン」としてラインナップされています。

「いちごとチェリーのレアチーズパイ」は、なめらかなレアチーズ風味のクリームにいちごとチェリーのソースを合わせ、サクサクのパイ生地で包んで焼き上げたスイーツパイ。

じゃがいもの旨味とベーコンの旨味が相性ぴったりの「じゃがいもベーコンパイ」と、タコスミートとカマンベールチーズクリームを合わせた「タコスミート&チーズパイ」は、ランチなどにもぴったりのセイボリーパイです☆

いちごとチェリーのレアチーズパイ

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

なめらかなレアチーズ風味のクリームにいちごとチェリーのソースを合わせ、サクサクのパイ生地で包んで焼き上げた一品。

レアチーズ風味のクリームといちごとチェリーの相性が楽しめるスイーツパイです☆

じゃがいもベーコンパイ

価格:テイクアウト・237円(税込)/イートイン・242円(税込)

じゃがいもとベーコンを合わせ、サクサクのパイ生地で包んで焼き上げられています。

じゃがいもとベーコンの旨味の相性がぴったりのセイボリーパイです。

タコスミート&チーズパイ

価格:テイクアウト・237円(税込)/イートイン・242円(税込)

辛味のあるタコスミートとカマンベールチーズクリームを合わせ、サクサクのパイ生地で包んで焼き上げた「タコスミート&チーズパイ」

タコスの辛さとカマンベールチーズクリームの相性がぴったりの一品です。

※辛い食べ物が苦手な方は注意ください

パイのおいしい温め方

「じゃがいもベーコンパイ」「タコスミート&チーズパイ」は、温めてから味わうのがおすすめ!

電子レンジ(500W)で約10〜20秒温め、さらにトースターで約1〜2分焼くと、よりおいしくいただけます。

※温める際には、やけどに注意ください

※「オート加熱」や「おまかせ加熱」では加熱しないでください

※トースターで温める場合は、油落ちを防ぐために、アルミホイル等を敷いてください

朝食やランチ、小腹のすいた時にぴったりなサクサクのパイメニュー3種が期間限定で登場。

「いちごとチェリーのレアチーズパイ」「じゃがいもベーコンパイ」「タコスミート&チーズパイ」は、2023年4月5日(水)から9月下旬頃まで、ミスタードーナツにて期間限定販売です☆

