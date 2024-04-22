¥°¥¢¥à¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¾ðÊó¡ª PCR¸¡ºº¤Ï¡© ¥Ó¥¶¤ÏÉ¬Í×¡© ¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Þ¤È¤á¡Ê2024Ç¯4·î22Æü¹¹¿·¡Ë
¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô Æþ¹ñ¾ò·ï»öÁ°½àÈ÷¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
ÆüËÜÆþ¹ñ»þ¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Î½ªÎ»
2024Ç¯¸½ºß¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë·¸¤ë¿åºÝÁ¼ÃÖ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Í¸ú¤Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î3²óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Þ¤¿¤Ï½Ð¹ñÁ°72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¼õ¤±¤¿¸¡ºº¤Î±¢À¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´¶À÷¾É¤ÎÎ®Æþ¤òÊ¿»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´¶À÷¾É¥²¥Î¥à¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¡Ë¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼çÍ×5¶õ¹Á¡ÊÀ®ÅÄ¡¢±©ÅÄ¡¢ÃæÉô¡¢´Ø¶õ¡¢Ê¡²¬¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯Ç®¡¦³±¤Ê¤É¤ÎÍ¾É¾õ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¤°Õ¤Ç¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ò¼Â»Ü¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²òÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ÖÎ¥Á¼ÃÖ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ýº£¸å¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
PCR¸¡ºº¤ÏÉ¬Í×¡©
ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤ÎPCR¸¡ºº¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯5·î12Æü°Ê¹ß¡¢¥°¥¢¥àÆþ¹ñ»þ¤ËPCR¸¡ºº¤Î±¢À¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþ¹ñ¸å¤ÎPCR¸¡ºº¤äÂÔµ¡´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥°¥¢¥àÆþ¹ñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
¢¨2024Ç¯4·î22Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¹ñ³°¤«¤é¤ÎÅÏ¹Ò¼Ô¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïµÁÌ³¤òÅ±ÇÑ¡Û
2023Ç¯5·î11Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤ËÈ¼¤¦¿åºÝÂÐºö¡ÊÆþ¹ñÀ©¸Â¡Ë¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5·î12Æü°Ê¹ß¤Ï¶õÏ©¤Î¤Û¤«¡¢³¤Ï©¡¦Î¦Ï©¤ÇÆþ¹ñ¤¹¤ëÅÏ¹Ò¼Ô¤â±Ñ¸ì¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤¿¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï´°Î»¾ÚÌÀ½ñ¡Ê³¤³°ÅÏ¹ÒÍÑ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤ÎÄó¼¨¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÏ¹Ò»þ¤ËÉ¬¿Ü¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖCDC»ØÄê¤ÎÀëÀÀ½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÊÆ¹ñCDC¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤·¤ÆÊÆ¹ñCDC¤ØÅë¾èµÒÁ´°÷¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤ª¤â¤Ë»áÌ¾¡¢ÂÚºßÀè¡Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î½»½ê¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÏ¢ÍíÀè¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡£¶õ¹Á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼êÂ³¤¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
µ¢¹ñÆü¤Þ¤ÇÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¡£¤¿¤À¤·¡¢Æþ¹ñ»þ45Æü°Ê¾å¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü±ýÉü¤Þ¤¿¤Ï¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¹Ò¶õ·ô¤â¤·¤¯¤Ï¾èÁ¥·ô
¡ü¥°¥¢¥à¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÇ´Ø¿½¹ð½ñ¡ÊEDF¡Ë
½¾Íè¡¢»æ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÇ´Ø¿½¹ð½ñ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£³Æ¿Í¤Þ¤¿¤Ï1²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤1¤Ä¿½ÀÁ¤·¡¢Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥¢¥à¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÇ´Ø¿½¹ð½ñ¤Î¿½¹þ¤ß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢ÅþÃå72»þ´ÖÁ°¤«¤é¿½ÀÁ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://traveller.guamedf.landing.cards/¡ÊÆüËÜ¸ìÁªÂò²ÄÇ½¡Ë
¡üESTA¡ÊÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡ÚÇ¤°Õ¡Û
ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Î¾ì¹ç¡¢¥°¥¢¥à¤Ï¡Ö¥°¥¢¥à-ËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅçÏ¢Ë®¥Ó¥¶ÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊGuam-CNMI VWP¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢45Æü°ÊÆâ¤Î´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÎÂÚºß¤Ç¤¢¤ì¤ÐESTA¤â¥Ó¥¶¤âÉÔÍ×¡Ê½ÐÆþ¹ñ¥«¡¼¥ÉI-736¤Î½ñÎàÄó½Ð¤ÏÉ¬Í×¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¥¢¥á¥ê¥«Æþ¹ñ¤ËÉ¬Í×¤ÊESTA¡ÊÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢½ÐÆþ¹ñ¥«¡¼¥ÉI-736¤Î½ñÎàÄó½Ð¤ÎµÆþ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿³ºº¤¬´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁÎÁ¤Ï°ì¿Í¡ð21¤Ç£²Ç¯´ÖÍ¸ú¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ESTA¿½ÀÁ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼º¸ú¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸ÂÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆESTA¤â¼º¸ú¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£½ÐÈ¯72»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿½ÀÁ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ESTA¿½ÀÁ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://esta.cbp.dhs.gov/¡ÊÆüËÜ¸ìÁªÂò²ÄÇ½¡Ë
¢¨2023Ç¯6·î21Æü¤è¤ê¡¢ESTA¿½ÀÁ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é¹Ô¤¨¤ë¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖESTA Mobile¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ë¡£¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎESTA¤Î¸¡º÷¡¢¿·µ¬¿½ÀÁ¤Î¤É¤Á¤é¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥°¥¢¥à-ËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅçÏ¢Ë®¥Ó¥¶ÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊGuam-CNMI VWP¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¥°¥¢¥à¤Þ¤¿¤ÏËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤Î¤ß¤Ø45Æü°Ê²¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤¿¤Ï´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÎÆþ¹ñ¡¦ÂÚºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¢ ¾ùÅÏ¡¦Ê§¤¤Ìá¤·ÉÔ²Ä¤Ç¡¢½Ð¹ñÆü¤¬¥°¥¢¥à¤¢¤ë¤¤¤ÏËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿Æü¤«¤é45Æü¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë±ýÉü¤Î¹Ò¶õ·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
£ Á´¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ËµÆþ¤·¤¿¡¢½ðÌ¾ºÑ¤ß¤ÎI-736¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡Ê2023Ç¯6·î1Æü¤è¤êÍÍ¼°¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¤ ICAO¡Ê¹ñºÝÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡´Ø¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢Åö³º¹ñ¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿Í¸ú¤Êµ¡³£ÆÉ¼è¤ê¼°¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¥ °ÊÁ°¤Ë¡¢Æþ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Î½ô¾ò·ï¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¢¨°ÊÁ°¤ÎÆþ¹ñ¤È¤Ï¡¢¥°¥¢¥à-ËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¥Ó¥¶ÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥¢¥à¥Ó¥¶ÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ó¥¶ÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊÆ¹ñ°ÜÌ±¹ñÀÒË¡217¾ò(a)¹à¡¢¤ª¤è¤Ó¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÜÌ±¤Þ¤¿¤ÏÈó°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÆþ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ü³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±²ÃÆþ¡Ú¿ä¾©¡Û
³¤³°¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËØí´µ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§Åª¤Ë°åÎÅÈñ¤äÄÉ²ÃÂÚºßÆü¤Î½ÉÇñÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎØí´µ¤òÊÝ¸±¤ÎÊä½þÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏ¹Ò¤Î·èºÑ¤ò³ºÅö¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë°åÎÅÈñ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿ÇÃÇ½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üVisit Japan Web¤Ø¤Î¾ðÊóÅÐÏ¿¡Ú¿ä¾©¡Û
ÆüËÜÆþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÀÇ´Ø¿½¹ð¡×¤òWeb¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥°¥¢¥àÆþ¹ñÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢Æ±È¼¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó¤ä¡¢Æþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡ýVisit Japan Web¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ë
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
¡ü¡Ö¤¿¤Ó¥ì¥¸¡×¤ÎÅÐÏ¿¡Ú¿ä¾©¡Û
¡Ö¤¿¤Ó¥ì¥¸¡×¤È¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤«¤é¤ÎºÇ¿·¤Î°ÂÁ´¾ðÊó¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¼õ¿®¤Ç¤¤ë³¤³°°ÂÁ´¾ðÊóÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯Á°¤«¤éÎ¹Àè¤Î°ÂÁ´¾ðÊó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹ÔÃæ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ö·ï¤ä»ö¸Î¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç»È´Û¡¦ÁíÎÎ»ö´Û¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¢¨2024Ç¯4·î22Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¡üÀÇ´Ø¿½¹ð¤ÎÅÐÏ¿¡ÊVisit Japan Web¤«¤é¡Ë¡Ú¿ä¾©¡Û
¶õ¹ÁÆâ¤ÎÀÇ´Ø¸¡ºº¾ì¤Ë¤¢¤ëÅÅ»Ò¿½¹ðÃ¼Ëö¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Visit Japan Web¤Î¡ÖÆüËÜÆþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¤Î¼êÂ³¡×²èÌÌ¤Î¡Ö·ÈÂÓÉÊ¡¦ÊÌÁ÷ÉÊ¿½¹ð¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö·ÈÂÓÉÊ¡¦ÊÌÁ÷ÉÊ¿½¹ð¡×¤Î¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½¹ð½ñ¤ò½ñ¤¤¤ÆÀÇ´Ø¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥°¥¢¥à ÅÏ¹Ò¾ðÊó
¥°¥¢¥àÆþ¹ñ¤ÎÎ®¤ì
¡ÅþÃå
Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¡¢ÅþÃå¡ÊArrival¡Ë¤ÎÉ½¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆþ¹ñ¿³ºº¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¢Æþ¹ñ¿³ºº
45Æü°ÊÆâ¤Î´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÎÂÚºß¤Î¾ì¹ç¡¢1¿Í1Ëç¡¢½ÐÆþ¹ñ¥«¡¼¥ÉI-736¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊESTA¿½ÀÁºÑ¤ß¤Ê¤éÉÔÍ×¡Ë¡£µ¡Æâ¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¡Æâ¤Ë¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËµÆþ¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇµÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤ò°õºþ¤·¡¢»ý»²¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯6·î1Æü¤è¤êÍÍ¼°¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¡Ê½ÐÈ¯7ÆüÁ°¡Á½ÐÈ¯Æü¤Ë°õºþ¤¹¤ë¤³¤È¡£7ÆüÁ°¤è¤êÁá¤¯°õºþ¤·¤¿Êª¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
Æþ¹ñ¿³ºº¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì°Ê³°¤Ï1¿Í¤º¤Ä¤Î¿³ºº¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÆþ¹ñ¥«¡¼¥ÉI-736¡ÊESTA¿½ÀÁºÑ¤ß¤Ê¤éÉÔÍ×¡Ë¤È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¿³ºº´±¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Ç¤Ï»ØÌæ¤ÎºÎ¼è¤È¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë´é¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÚºßÆü¿ô¤äÌÜÅª¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤¬Ã±ÆÈ¤Þ¤¿¤ÏÊÒ¿ÆÆ±È¼¤ÇÅÏ¹Ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Î¾¿Æ¤Þ¤¿¤ÏÆ±¹Ô¤·¤Ê¤¤¿Æ¤«¤é¤ÎÅÏ¹ÒÆ±°Õ½ñ¡Ê±ÑÊ¸¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²ÙÊª¼õ¤±¼è¤ê
²ÙÊª¼õ¼è½ê¡Ê¥Ð¥²¡¼¥¸¥¯¥ì¡¼¥à¡Ë¤Ø¹Ô¤¡¢¼«Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿Åë¾èÊØ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç²ÙÊª¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤â¤·²ÙÊª¤¬¸«¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿²ÙÊª°ú´¹¾Ú¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¥¿¥°¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î·¸°÷¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ä¼ºÊªÁêÃÌ½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ÀÇ´Ø
¥°¥¢¥à¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÇ´Ø¿½¹ð½ñ¡ÊEDF¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅþÃå72»þ´ÖÁ°¤«¤é¿½ÀÁ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¹ñÁ°¤Ë¼êÂ³¤¤·¡¢Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¡¢1¿½ÀÁ¡£ÂåÉ½¼ÔÌ¾¤È²ÈÂ²Á´°÷¤Î¿Í¿ô¤òµºÜ¤¹¤ì¤ÐOK¡£ÀÇ´Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¼êÂ³¤´°Î»¤Ç¤¹¡£
¥ÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Æ
Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á÷·Þ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç°ÜÆ°¤ò¡£¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥°¥¢¥àÆþ¹ñ»þ¤ÎÃí°Õ
¡ã¼ç¤ÊÌÈÀÇÈÏ°Ï¡ä
¡ý¤¿¤Ð¤³Îà▶»æ´¬¤¿¤Ð¤³1000ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤Ï5¥«¡¼¥È¥ó¤Þ¤Ç
¡ý¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà▶1¥¬¥í¥ó¡ÊÌó3.7ℓ¡Ë¤Þ¤Ç
¡ý¸½ÃÏÄÌ²ß¡¦³°²ß▶1¿Í$1Ëü°Ê¾å¤Î¸½¶â¤ª¤è¤ÓÁêÅö³Û¤Î³°²ß¤ò»ý¤Á¹þ¤à¾ì¹ç¤ÏÍ×¿½¹ð
¢¨¤¿¤Ð¤³¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤Ï21ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í¤Ë¸Â¤ê»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½
¡ã¼ç¤Ê»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ßÉÊ¡ä
¡ýÆùÀ½ÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¡Ê¥¨¥¥¹¡¢Â¨ÀÊ¤á¤ó¤Ê¤É´Þ¤à¡Ë¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡ÊÌ¤³«Éõ¤ÎÊ´¥ß¥ë¥¯¤ÏÎã³°¡Ë
¡ýÅ¥¤Î¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¡¢ÍÕ¤äº¬¤Î¤¢¤ëÌîºÚ¡¦²ÌÊª¡¦¿¢Êª
¡ý¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Çµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤ä¤½¤Î°ìÉô¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ
¡ãÌô¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÉÂ±¡¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤ò»ý¤Á¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢»ý»²Ìô¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë±ÑÊ¸¤Î¡ÖÌôºÞ·È¹Ô¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¡£1Éô¥³¥Ô¡¼¤ò¼è¤ê¡¢µ¢¤ê¤ÎÊ¬¤ò´Þ¤á¡¢2ÉôÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥°¥¢¥à½Ð¹ñ¤ÎÎ®¤ì
¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
¶õ¹Á¤Ø¤Ï½ÐÈ¯¤Î3»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÅþÃå¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¹Ò¶õ·ô¡Êe¥Á¥±¥Ã¥È¹µ¤¨¤Ê¤É¡Ë¤ò¸«¤»¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤Þ¤¹¡£Åë¾è·ô¤È²ÙÊª°ú´¹¾Ú¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¥¿¥°¡Ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µ¡Æâ¤Ë¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¼ê²ÙÊª1¸Ä¤È¿È¤Î¤Þ¤ï¤êÉÊ¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡Ë1¸Ä¤·¤«»ý¤Á¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì°Ê³°¤ÏÍÂ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯
¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤È¥Ü¥Ç¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎºÝ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¾åÃå¤È·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤òÄÌ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¡¢»þ·×¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¶âÂ°Îà¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á³°¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Åë¾è¥²¡¼¥È¤Ø
Åë¾è»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥²¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Åë¾è»þ¤Ë¤â¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤ÎÃí°Õ
¡ã¼ç¤ÊÌÈÀÇÈÏ°Ï¡ä
¡ý¼òÎà¡§3ËÜ¡Ê1ËÜ760㎖¤Î¤â¤Î¡Ë
¡ý¤¿¤Ð¤³Îà¡§¡Ö»æ´¬¤¿¤Ð¤³¡×¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç200ËÜ¡¢¡ÖÍÕ´¬¤¿¤Ð¤³¡×¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç50ËÜ¡£²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÄÁõÅù10¸Ä¡Ê¡Ö¥¢¥¤¥³¥¹¡×¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¡×¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï200ËÜ¡¢¡Ö¥×¥ë¡¼¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ï50¸Ä¤Þ¤Ç¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì¹ç¤Ï250g¤Þ¤Ç
¡ý¹á¿å¡§2¥ª¥ó¥¹¡Ê1¥ª¥ó¥¹¤ÏÌó28㎖¡£¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¡¢¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ë
¡ý¤½¤ÎÂ¾¡§1ÉÊÌÜ¤´¤È¤Î³¤³°»Ô²Á¤Î¹ç·×³Û¤¬1Ëü±ß°Ê²¼¤Î¤â¤ÎÁ´ÎÌ¡Ê¤½¤Î¤Û¤«¤Ï³¤³°»Ô²Á¤Î¹ç·×³Û20Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÌÈÀÇ¡Ë
¢¨¼ò¡¦¤¿¤Ð¤³Îà¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÀÇ¤Ê¤·
¡ãÍ¢Æþ¶Ø»ß¡ä
¡ýËãÌô¡¢ÂçËã¡¢³ÐÀÃºÞ¡¢»ØÄêÌôÊª¡¢½ÆË¤Îà¡¢ÇúÈ¯Êª¤ä²ÐÌôÎà¡¢ÄÌ²ß¤Þ¤¿¤Ï¾Ú·ô¤Îµ¶Â¤¡¦ÊÑÂ¤¡¦ÌÏÂ¤ÉÊ¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÊª¡¢µ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É
¡ãÍ¢Æþµ¬À©¡ä
¡ý¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊªÉÊ¡£¥é¥ó¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ê¤ÉÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÆ°¿¢Êª¤Î¤Û¤«¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿´ÁÊýÌô¡¢ÌÓÈé¡¦ÉßÊª¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤âÆ±ÍÍ¡£¥ï¥Ë¡¢¥Ø¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈé³×À½ÉÊ¡¢¾Ý²ç¡¢ÇíÀ½¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ
¡ã¤½¤Î¤Û¤«Ãí°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¡Ê°ìÎã¡Ë¡ä
¡ý²Ì¼Â¡¢ÀÚ²Ö¡¢ÌîºÚ¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÆùÎà¤Ê¤É¤Ï¸¡±Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆýÀ½ÉÊ¤âÀ©¸Â¤¢¤ê¡£¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ý¹þ¤ß¤¬¶Ø»ß¤Þ¤¿¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡ý¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥Ï¥ï¥¤¡¢¥°¥¢¥à¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥Õ¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤Ê¤É¤ÎµíÆù²Ã¹©À½ÉÊ¤Ï¡¢µíÆù¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¸å¤â°ú¤Â³¤Í¢ÆþÄä»ß¡£ÌÈÀÇÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¢¨2024Ç¯4·î¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç²ÈÃÜ¤ÎÉÂµ¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤ä¸Ä¿Í¾ÃÈñÍÑ¤ÎÃÜ»ºÊª¤Ï¸¡ºº¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÆùÀ½ÉÊ¤äÆ°ÊªÍ³ÍèÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ°Êª¸¡±Ö½êhttps://www.maff.go.jp/aqs/¤ò»²¾È¡£
¡ã°åÌôÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¡ä
¡ý¸Ä¿Í¤¬¼«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¿ôÎÌÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£³°ÍÑºÞ¤ä²½¾ÑÉÊ¤ÏÉ¸½à¥µ¥¤¥º¤Ç1ÉÊÌÜ24¸Ä°ÊÆâ
¥°¥¢¥à ¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
½ÐÈ¯Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯¿®¡ª¥³¥í¥Ê¸å¤Î¥°¥¢¥à¤Î¾õ¶·¤òQ&A¼°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤ÆÅÏ¹ÒÁ°¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¡£
Q.¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¡©
A.¤Ç¤¤Þ¤¹
ÆüËÜ¡¢¥°¥¢¥à¤È¤â¤Ë¿åºÝÂÐºö¡ÊÆþ¹ñÀ©¸Â¡Ë¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï´°Î»¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q.´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç¤â¥Ó¥¶¤ÏÉ¬Í×¡©
A.45Æü°ÊÆâ¤Î´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÎÂÚºß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¶¤äESTA¤ÏÉÔÍ×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆþ¹ñ¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊESTA¡Ë¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥¢¥à¤Ï45Æü°ÊÆâ¤Î´Ñ¸÷ÌÜÅªÂÚºß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¶¤âESTA¤â¿½ÀÁÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ESTA¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬Æþ¹ñ¿³ºº¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
Q.¥Þ¥¹¥¯¤ÏÉ¬Í×¡©
A.²°Æâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑµÁÌ³¤Ï²ò½ü
2022Ç¯4·î¤Ë²°³°¡¢5·î¤Ë²°Æâ¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑµÁÌ³¤â²ò½ü¤µ¤ì¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌÈ±ÖÉÔÁ´¤Î¿Í¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Q.µÞ¤ÊÈ¯Ç®¤Ê¤É¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©
A.¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÏ¢Íí¤·¡¢»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¤Þ¤º¤ÏÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÏ¢Íí¤ò¡£¾É¾õ¡ÊÈ¯Ç®¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡Ë¤òÅÁ¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤ò¶Ä¤°¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤ÏÂ¿¤¯¤¬Í½ÌóÀ©¡£É¬¤ºÅÅÏÃ¤ÇÉÂ¾õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢Í½Ìó¤ÎÆü»þ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ÛµÞ¤ÎºÝ¤Ï¡¢24»þ´ÖÂÐ±þ¤ÎMAI¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Í¥·¥¢¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ë¤ËÍê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£PCR¸¡ºº¤Î¼êÅÁ¤¤¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ÊÆüËÜ¸ìOK¡Ë¡£¤â¤·¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼²ñ¼Ò¤Ë¤âÏ¢Íí¤ò¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÊÑ¹¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î±äÇñ¼êÇÛ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q.ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¡©
A.ºÇÄã5Æü´Ö¤Î³ÖÎ¥¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡üÌµ¾É¾õ¤Î¾ì¹ç
ÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤«¤é¡¢´Ý5Æü´Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¼«¸Ê³ÖÎ¥¡£6ÆüÌÜ¤Ë³ÖÎ¥¤¬²ò½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
ÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤«¤é¡¢ºÇÄã´Ý5Æü´Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¼«¸Ê³ÖÎ¥¡£²òÇ®ºÞ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤ËÇ®¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é24»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢³ÖÎ¥¤¬²ò½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q.´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¾õ¶·¤Ï?
A.³èµ¤¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÆø¤ï¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢½ù¡¹¤Ë³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¦¥°¥¢¥à¤È¤â¤Ë¿åºÝÂÐºö¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê²óÉü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª ¤ë¤ë¤Ö¥°¥¢¥àÈ¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜ¾ðÊó¡ª
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¤Î´ðËÜ¾ðÊó
»þº¹
¥°¥¢¥à¤ÏÆüËÜ¤è¤ê1»þ´Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤¬Àµ¸á¤Î¤È¤¥°¥¢¥à¤Ï13»þ¡£¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌ²ß¡¢¥ì¡¼¥È
ÄÌ²ß¤ÏUS¥É¥ë¡£US¥É¥ë¡Ê¡ð¡Ë1¡ð¡áÌó152.26±ß¡Ê2024Ç¯4·î22Æü¸½ºß¡Ë
¸À¸ì
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥â¥í¸ì¤Î°§»¢¡ÖHafa Adai¡Ê¥Ï¥Õ¥¡¥Ç¥¤¡Ë¡×¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¤è¤¯»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»æÊ¾¡¦ÄÌ²ß¤Î¼ïÎà
1¡ð¡á100¥»¥ó¥È¡Ê¡ñ¡Ë¡£»æÊ¾¤Ï6¼ïÎà¡Ê¡ð1¡¢5¡¢10¡¢20¡¢50¡¤100¡Ë¡¢¥³¥¤¥ó¤Ï¼ç¤Ë4¼ïÎà¡Ê¡ñ1¡¢5¡¢10¡¢25¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×
¥°¥¢¥à¤Ç¤Ï¥Á¥Ã¥×¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ï¡ð1¡Á2¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡ð2¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¥³¥¤¥ó¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢$1»æÊ¾¤ò¾ï¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¶â³Û¤Î10¡Á15¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¥Á¥Ã¥×¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¥Ã¥×¹þ¤ß¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ÅÁÉ¼¤Ë¥Á¥Ã¥×¤Î¶â³Û¤È¹ç·×ÎÁ¶â¤òµÆþ¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤¹¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
Î¾ÂØ
US¥É¥ë¤Ø¤ÎÎ¾ÂØ¤ÏÆüËÜ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î¶õ¹Á¤ÎÎ¾ÂØ½ê¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¶ä¹Ô¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤»Ä¤·¤¿¸½¶â¤ò¸½ÃÏ¤ÇºÆÎ¾ÂØ¤¹¤ë¤ÈÂ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¶â³Û¤ËÃí°Õ¡£°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜ±ß¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ä¹â¤Ê¾å¡¢¤ª¤Ä¤ê¤ÏUS¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶õ¹Á
ÃÏ³¬¤ÎÅþÃå¥Õ¥í¥¢¤È2³¬¤ËÎ¾ÂØ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥ì¡¼¥È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¿ôÎÁ¤â¹â¤¤¤Î¤ÇÆüËÜ¤Ç¸½¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¶ä¹Ô
¥ì¡¼¥È¤Ï¤è¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥¢¥à¶ä¹Ô¤Ï»ÙÅ¹¤äATM¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£±Ä¶È»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¤¬µÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¡£
ATM
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1²ó¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¶â³Û¤Ï$20¡Á200¤ÇATM¤ä¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¥°¥¢¥à¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÍÑÅÙ¤Ï¹â¤á¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¸½¶âÊ§¤¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯³Û¤Î¸½¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤â¡¢¸½¶â¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¡¼¥É
MoneyT Global¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Æþ¶â¤·¤¿¶â³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇATM¤Ç¤Î¸½ÃÏÄÌ²ß¤Î°ú¤½Ð¤·¤ä¡¢ÇãÊª»þ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢»È¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ATM¤Ç¸½ÃÏÄÌ²ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô ÅÅÏÃ¡õ¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥È
¥°¥¢¥àÅçÆâÄÌÏÃ
2021Ç¯10·î¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÌÏÃ¤Ï¥°¥¢¥à¤Î»Ô³°¶ÉÈÖ¡Ê671¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿10·å¤Ç¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ï³¹¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¶õ¹Á¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£1ÄÌÏÃ25¡ñ¤Ç¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤·¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤«¤é¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³°ÀþÈÖ¹æ¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤é¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅÅÏÃ
ÆüËÜ¤«¤é¥°¥¢¥à¤Ø
010¡Ê¹ñºÝÅÅÏÃ¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¢ª1¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÈÖ¹æ¡Ë¢ª671¡Ê¥°¥¢¥à¤Î»Ô³°¶ÉÈÖ¡Ë¢ªÁê¼êÀè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ
¥°¥¢¥à¤«¤éÆüËÜ¤Ø
011¡Ê¹ñºÝÅÅÏÃ¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¢ª81¡ÊÆüËÜ¤Î¹ñÈÖ¹æ¡Ë¢ª»Ô³°¶ÉÈÖ¡ÊºÇ½é¤Î0¤Ï¥È¥ë¡Ë¢ªÁê¼êÀè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ
Wi-Fi»ö¾ð
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤ËWi-Fi¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥¢¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¤ä¼çÍ×¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢»ÔÆâ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤á¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤âÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò³¹¤Ê¤«¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ÏÄê³ÛÀ©¤Ç¡¢Â®ÅÙ¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤âËüÁ´¡¢Ê£¿ôÂæ¤¬Æ±»þ¤Ë»È¤¨¤Æ1Âæ¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤±¤Ð²ÈÂ²Á´°÷Ê¬¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Web¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Âð¤ËÂðÇÛ¤¢¤ë¤¤¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¶õ¹Á¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¨¥È¥»¥È¥é
ÅÅ°µ
110¡Á120V¡Ê60Hz¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÎÅÅ°µ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»»þ´Ö¤Ê¤é¾®·¿¤ÎÅÅµ¤À½ÉÊÅù¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥¢¥à¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ï3·ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥é¥°¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·Ä¹»þ´ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÎ¹¹ÔÍÑ¾®·¿ÊÑ°µ´ï¤ò»ý»²¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
Í¹ÊØ
ÀÚ¼ê¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°¸¤ÆÀè¤Î¡ÖJAPAN¡×¤È¡ÖAIR MAIL¡×¤Î¤ß±Ñ¸ì¤ÇµÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤âOK¡£¾®Êñ¤ÇÈæ³ÓÅªÁá¤¯ÆÏ¤¯¤Î¤Ï¹ñºÝ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¥á¡¼¥ë¡£°¸¤ÆÌ¾¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤¬É¬¤º¡ÖJAPAN¡×¤È½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¹½Ð¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤È¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤ò¥í¡¼¥Þ»ú¤ÇµÆþ¡£¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ØÆÏ¤¯¤Î¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥ï¡¼
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï9¡Á11»þ¤Ë³«Å¹¤·¡¢19¡Á21»þ¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï11¡Á14 »þ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï17»þº¢¡Á¤¬¼çÎ®¡£¥¿¥â¥ó¤Î¶ä¹Ô¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï9¡Á15»þ¡Ê¶âÍË¤Ï¡Á18»þ¡Ë¤ÇÆüÍË¡¢½ËÆü¤ÏµÙ¤ß¡£ÅÚÍË¤Ï¸áÁ°¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢
ÊÆ·³¤Î·³»ö»ÜÀß¤ä¶õ¹Á¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¥¨¥ê¥¢¤Ï»£±Æ¶Ø»ß¡£¸Ä¿Í½êÍ¤ÎÉßÃÏÆâÅù¤Ç¤Î»£±Æ¤â¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¡¢ÇîÊª´Û¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ûÎÁ¿å
¿åÆ»¿å¤ÏÀÐ³¥¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÊ¢¤Î¼å¤¤¿Í¤ä»Ò¤É¤â¤Ï°û¤à¤Î¤òÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÔÈÎ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤òÇã¤¦¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤êµÒ¼¼¤Ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÊ±ì¡¢°û¼ò
¤¿¤Ð¤³¤È¤ª¼ò¤Ï21ºÐ¤«¤é¡£¶õ¹Á¤ä¥Ó¡¼¥Á¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î²°Æâ¤Ï¶Ø±ì¡£³¥»®¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µÊ±ì½ê¤Ê¤É¤ÇµÛ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Äê¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ç¤ÎµÊ±ì¤Ï¡¢È³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
21ºÐÌ¤Ëþ¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎÄó¶¡¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ª¼ò¤òÇã¤¦¤È¤¤ä¡¢¥Ð¡¼¤ä¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ø¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢É¬¤ºÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¸áÁ°2¡Á8»þ¤Ï¼òÎà¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥¤¥ì
¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÏÇäÅ¹¤ä¥Þ¥ê¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¡© º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤é
¼£°Â
¥°¥¢¥à¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿¶¯Åð¡¢¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¡¢ÃÖ¤°ú¤Åù¤ÎÈÈºá¤ÏËèÇ¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ»¤ò°ì¿Í¤ÇÊâ¤«¤Ê¤¤¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶â¤äµ®½ÅÉÊ¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¡¢²ÙÊª¤ÏÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¸Ê´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌë´Ö¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä°Å¤¤¾ì½ê¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºß¥Ï¥¬¥Ã¥Ë¥ãÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤¬ºßÎ±Ë®¿Í¸þ¤±¤ËºîÀ®¤·¤¿¡Ö°ÂÁ´¤Î¼ê°ú¤¡Êhttps://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen-tebiki.html¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÈÈºá»öÎã¤äËÉÈÈÂÐºö¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÏ¹ÒÁ°¤Ë°ìÅÙÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅðÆñ¡¦Ê¶¼º
¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤ÆÅðÆñ¡¦Ê¶¼º¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ºß¥Ï¥¬¥Ã¥Ë¥ãÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¤Æ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¼º¸ú¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»ß¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤«¤é¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈºÆÈ¯µë¤ò¼õ¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤µ¢¹ñ¼Ô¤Ï¡Öµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò½ñ¡×¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×½ñÎà¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÆüËÜ¹ñÀÒ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ñÎà¡Ê¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡¦¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¦ÅðÆñËô¤ÏÊ¶¼º¤·¤¿Î¹·ô¤Î¼Ì¤·¤Ê¤É¡Ë
¢ÅÏ¹Ò½ñÈ¯µë¿½ÀÁ½ñ 1ÄÌ¡ÊÍÑ»æ¤ÏÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¤¢¤ê¡Ë
£Ê¶¼º¾Æ¼ºÆÏ½Ð½ñ 1ÄÌ¡ÊÍÑ»æ¤ÏÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¤¢¤ê¡Ë
¤¼Ì¿¿2Ëç¡Ê6¥«·î°ÊÆâ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡¢½Ä4.5cm¡ß²£3.5cm¡Ë
¥¹Ò¶õ·ô¡ÊÅë¾èÆü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ë
¦·Ù»¡¤Ø¤ÎÆÏ½Ð½ñ¡£Ê¶¼º¤Î¾ì¹ç¤ÏÈï³²¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë»ñÎÁ¡ÊÆÏ½ÐÀè¡¢¼õÍý¤·¤¿·Ù»¡´±Ì¾Åù¡Ë¡¢ÅðÆñ¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡È¯¹Ô¤ÎÅðÆñ¾ÚÌÀ½ñ
¡Öµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò½ñ¡×¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¿½ÀÁÆü¤ÎÍâÆü¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¿·µ¬È¯µë¤Ë¤Ï¸ÍÀÒ¾¶ËÜ¤ÏÉÔ²Ä¡£ÊÌÅÓÎ¹·ô¿½ÀÁ½ñ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸òÉÕ¤Ï¿½ÀÁ¼õÍý¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¸½¶â¡¢µ®½ÅÉÊ
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÊ¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¥«¡¼¥É¤òÌµ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤ÈÍ¸ú´ü¸Â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½¶â¤äµ®½ÅÉÊ¤òÊ¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤Æ¡¢ÅðÆñ¡¦Ê¶¼º¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÇÅðÆñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±¤¬·È¹ÔÉÊÂ»³²¤âÊä½þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ¸å¤ËÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Êä½þ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½¶â¤ÏÊÝ¸±ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¡¦¤±¤¬
¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÁêÃÌ¤ò¡£ÉÂ¾õ¤ä¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢MAI¤Î¥Ø¥ë¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¾Ú¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤ËÌä¹ç¤»¤ò¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë°åÎÅÈñ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÂ±¡Åù¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÏÉ¬¤º¿ÇÃÇ½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂæÉ÷
¥°¥¢¥à¤ÏÎãÇ¯¡¢6¡Á12·îº¢¤¬ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¡£ÂæÉ÷¤¬Åç¤òÄ¾·â¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÍÅª¡¦ÊªÅªÈï³²¤Î¤Û¤«¡¢ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¡¢¶õ¹ÁÊÄº¿¤Ë¤è¤ëµ¢¹ñº¤Æñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏÂÚºßÃæ¤ÏºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤È¡¢¥°¥¢¥àÀ¯ÉÜ¤¬È¯É½¤¹¤ë·Ù²ü¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ýÂæÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù²ü¾ðÊó¡§¥°¥¢¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡Êhttps://www.ghs.guam.gov/ ¡Ë
¡ýÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¡¦µ¬ÌÏÅù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡§¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¦¥§¥¶¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥°¥¢¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¡Êhttps://www.weather.gov/gum/ ¡Ë
¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô º¤¤Ã¤¿¤é¥³¥³
ÆüËÜ¹ñÆâ
¡üÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¡¦¾ðÊó¼ý½¸
¡ýºßÆüÊÆ¹ñÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û
https://jp.usembassy.gov/ja/
¡ý¥°¥¢¥àÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É
https://www.visitguam.jp/
¡ü¼çÍ×¶õ¹Á
¡ýÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://www.narita-airport.jp/jp/inquiry
¡ý´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.kansai-airport.or.jp/contact
¡ýÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¥»¥ó¥È¥ì¥¢ ³Æ¼ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.centrair.jp/help/contact/
¡ýÊ¡²¬¶õ¹Á ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.fukuoka-airport.jp/help/?
¥°¥¢¥à
¡ü¶ÛµÞ»þ¡¦¸½ÃÏ¾ðÊó
¡ýºß¥Ï¥¬¥Ã¥Ë¥ãÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´Û
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
¡ý¥°¥¢¥àÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É
https://www.visitguam.jp/
¡ý·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¼Ö¡ÊµßµÞ¼Ö¡Ë
TEL¡§911
¡ü¶õ¹Á
¡ý¥°¥¢¥à¹ñºÝ¶õ¹Á
https://www.guamairport.com/
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò ¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè
¡ýVisa®¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ¶¼º»þ¤Î¤ª¼êÂ³¤¡Ë
https://www.visa.co.jp/support/consumer/lost-stolen-card.html
¡ýJCB®¡ÊJCBÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ³¤³°¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë
https://www.jcb.jp/services/emergency_support.html
¡ýMastercard®¡Ê¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎMastercard®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/personal/get-support/issuer-contact-information.html
¡ý¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹®¡Ê¥«¡¼¥É¤ÎÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ»þ¤Ë¡Ë
https://www.americanexpress.com/jp/support/contact/lost-stolen.html?intlink-hp-cs-top-trouble
¡üÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ëÉÂ±¡
¡ý¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¼Ô¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
https://www.guamclinic.com/
¡ýMAI¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Í¥·¥¢¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ë
https://www.maiguam.com/ja
Text¡§¤ë¤ë¤ÖÊÔ½¸Éô
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª ¤ë¤ë¤Ö¥°¥¢¥àÈ¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
TEXT¡§¤ë¤ë¤ÖÊÔ½¸Éô
¡ü2024Ç¯4·î17Æü»þÅÀ¤Î»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¤´¼«¿È¤Ç³Æ½ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢³Æ½ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¹¹¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñÅö¶É¤ä³Æ¹ñºßµþÂç»È´Û¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£