Item.1

「千里の風」/とらや 赤坂店

「千里の風(中形)」1本 2160円

和菓子の老舗として知られるとらやの赤坂店。屋号の虎にちなんだ同店限定の特製羊羹「千里の風」1本 2160円は、風を切って走る虎の躍動感を表現したもの。味はもちろん、見た目も楽しい一品です。

■参考記事:長く愛され続ける逸品揃い!東京の老舗&名店のお菓子4選(配信日:2021.01.17)



Item.2

「フルーツサンド」/銀座千疋屋 銀座本店

明治時代に創業し、日本で初めてのフルーツパーラーを開店した歴史ある老舗の高級フルーツ専門店・銀座千疋屋。芸能人が手土産や贈答用に利用することでも有名です。

銀座千疋屋といえば、忘れてはならないのが「フルーツサンド」1540円。昔から変わらない伝説の味で、そのおいしさから夕方には売り切れてしまうそう。テイクアウト用の箱に描かれた花模様のターコイズグリーンのパッケージは、劇場に差し入れされたとき、一目で「銀座千疋屋」とわかるような、インパクトのあるデザインを目指したのだとか。

ふわふわの白いパンにクリームと一緒にサンドされた甘酸っぱいいちごとメロンはジューシー!林檎のしゃきしゃき感と、まろやかなクリームの相性も抜群です。

■銀座千疋屋 銀座本店(ぎんざせんびきや ぎんざほんてん)

住所:東京都中央区銀座5-5-1

TEL: 03-3572-0101

営業時間:

<1F フルーツショップ>

月〜金曜11〜19時、土・日曜、祝日11〜18時

<2F フルーツパーラー>

月〜金曜、祝日11〜18時(17時30分LO)、土曜11〜19時(18時30分LO)

■参考記事:やっぱり定番が間違いない!芸能人も御用達「銀座千疋屋」のおすすめ手土産4選(配信日:2020.03.06)



Item.3

「花椿ビスケット」/資生堂パーラー 銀座本店ショップ

手土産の王道として絶対におさえておきたいのが資生堂パーラーのお菓子。昭和初期から愛され続ける「花椿ビスケット」24枚入り 1998円は、お母さんが作ってくれるお菓子のような、素朴でシンプルな味わい。だけど、とっても風味があって食べあきない上品な美味しさが魅力です。

資生堂のシンボルマーク“花椿”の模様がとってもキュートで、ビスケットと同じ模様の缶に入っているのも印象的。老若男女問わず喜ばれるお菓子は、絶対外せない手土産におすすめです。

■参考記事:【芸能人御用達】お取り寄せ菓子・スイーツ44選|絶対喜ばれるおすすめ手土産を厳選。テレビで紹介、芸能人も絶賛!(配信日:2021.06.11)



Item.4

「贅沢チーズケーキ」/LESOLCA

銀座の西五番街通りのビルにひっそりとたたずむ、知る人ぞ知るスイーツ店LESOLCA(レゾルカ)。このお店の4種類のチーズをのせたピッツァ「クワトロフォルマッジ」をヒントに作られた「贅沢チーズケーキ」1本 2700円が“銀座の新定番手土産”として話題です。

クリームチーズを使ったチーズケーキには、大きなゴルゴンゾーラがごろごろと贅沢に入っています。意外にあっさりと上品な味わいのケーキに、付属のはちみつをかけると、なんともいえないキリッとした美味しさに!本数限定販売なので、公式ホームページの「online shop」から詳細をご確認ください。

■参考記事:【芸能人御用達】お取り寄せ菓子・スイーツ44選|絶対喜ばれるおすすめ手土産を厳選。テレビで紹介、芸能人も絶賛!(配信日:2021.06.11)



Item.5

「おはぎ」/タケノとおはぎ

東急田園都市線桜新町駅から徒歩8分ほど、おはぎ専門店のタケノとおはぎ。こちらで人気なのが、ドライフルーツやスパイスを使った新感覚のおはぎ。季節のお花をモチーフにしたものや旬の食材を使ったものまで日替わりで登場するので、どんな時期に行っても新鮮なイメージのおはぎに出会えます。

木のわっぱに入れて、マスキングテープでかわいくラッピングしてくれるので、ここぞというときの手土産にすれば喜ばれること間違いなしですね。

■タケノとおはぎ 世田谷本店(たけのことおはぎ せたがやほんてん)

住所:東京都世田谷区用賀3丁目5−6 アーニ出版ビル1F

TEL:03-6805-6075

営業時間:12〜18時

定休日:火曜



Item.6

「カヌレ・エシレ」/エシレ・パティスリー オ ブール 東急フードショーエッジ店

フランス産A.O.P.認定発酵バターをふんだんに使った焼き菓子の専門店エシレ・パティスリー オ ブール。手土産として贈れば喜ばれること間違いなしなのが「カヌレ・エシレ」です。渋谷スクランブルスクエア限定品で、通常のカヌレよりもたっぷりとバターを含み、じっくり長時間焼き上げられています。エシレ バターのジューシーな味わいが楽しめると話題です。

「カヌレ・エシレ 4個入セット」2506円はオープンから大人気のため、「WEB予約販売・店頭お渡し」と「17時からの店頭販売」という販売方法で、一人2点までしか購入することができない貴重なスイーツです。

■エシレ・パティスリー オ ブール 東急フードショーエッジ店

(えれし・ぱてぃすりーお ぶーるとうきゅうふーどしょーえっじてん)

住所:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン1階 東急フードショーエッジ内

営業時間:10〜21時

定休日:施設に準ずる

■参考記事:「渋谷スクランブルスクエア」で行列続く!勝負手土産にしたい「エシレ」の大人気スイーツ3選(配信日:2020.02.18)



Item.7

「あまのはら」/和菓子 結

アイディアや工夫が込められた、アートのように目で楽しめる和菓子が揃う和菓子 結。

羊羹「あまのはら」4536円は、職人が手作業で作り、入荷日・入荷本数も限られているという希少価値の高い商品です。丁寧にカットしていくと、切る箇所によって色合いが変わり、四季移ろう美しい富士山の姿が出現!富士山の部分のしっかりとした食べ応えを感じる羊羹と、広大な空のつるんとした錦羊羹部分の食感のギャップがおいしくて楽しい!

この1棹で四季をまるまる堪能できてしまうような趣のある商品は、目上の方への手土産におすすめです。

■参考記事:新宿NEWoManで見つけた!センスが光る可愛すぎるスイーツ手土産(配信日:2019.07.22)



Item.8

「銀座COOKIE」/和光アネックス グルメサロン

銀座の象徴として思い浮かべる人も多い和光の食の館・和光アネックス。地下にある和光アネックス グルメサロンには、手土産やご進物にぴったりな食品が勢揃い!

和光本館のイラストが描かれた缶入り「銀座COOKIE」18枚入り 2484円は、和光でしか買うことのできない手土産として人気の高いお菓子です。格調高い和光のクッキーなら、目上の人への手土産を選ぶときにもとても心強いですね!

■参考記事:これを選べば間違いなし!目上の人に贈りたいセンスが光る老舗の手土産5選(配信日:2019.11.29)



Item.9

「シュークリーム」/ペストリーブティック「ウェスティン デリ」

THE WESTIN TOKYO(ウェスティンホテル東京)1階にあるペストリーブティック「ウェスティン デリ」で、オープン当初から話題になっているのが「シュークリーム」680円。

ぷっくりと大きく膨らんだ美しいフォルムのシュークリームをカットしてみると、なかにはクリームがこんなにぎっしり!こちらのクリームは、生クリームをホイップしたあとに一度空気を抜き、さらにカスタードクリームと合わせているそう。パリッとして香ばしくサクサクしたシュー生地と、なめらかなでコクのあるクリームの相性はぴったり!

パティシエのこだわりが詰まった、ホテルならではの贅沢な美しさとおいしさのシュークリーム。手土産によろこばれることまちがいなしですね!

■参考記事:午前中に売り切れる!?手土産にぴったりな“たっぷりクリーム”の絶品シュークリーム(配信日:2019.10.01)



Item.10

「もなか」/空也

「もなか」10個入り 1200円

明治17年(1884)創業の「空也(くうや)」。上質な小豆と砂糖をじっくり煮込んだ餡は、保存料、添加物は一切なし。焦がし皮の芳ばしい香りが餡の甘みを引きたてています。

■空也(くうや)

住所:東京都中央区銀座6-7-19

営業時間:10〜17時(土曜は〜16時)

定休日:日曜、祝日

■参考記事:長く愛され続ける逸品揃い!東京の老舗&名店のお菓子4選(配信日:2021.01.17)



駅チカ・ナカで便利!

「グランスタ東京」で購入できるお土産は?

東京駅ナカ「グランスタ東京」で購入できる、

おすすめのお土産

Item.1

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」/COCORIS グランスタ東京店

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」6個入り1560円

“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”がコンセプトの「COCORIS(ここりす )」。「サンドクッキー」は、木苺、ヘーゼルナッツの2種セット。それぞれのペーストを、スペイン産ミルクチョコレートでコーティングし、ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーでサンドしたものです。木苺は爽やかな酸味を、ヘーゼルナッツはチョコレートとミックスされた濃厚な味わいを楽しめます。

クッキーに刻印されたブランドのロゴもおしゃれなので、手土産はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。ぜひお店をチェックしてみてはいかが?

■COCORIS グランスタ東京店(ここりす ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(中央通路エリア)

TEL:0120-39-8507(9〜17時 年中無休)

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.2

「萩の調 煌 ホワイト」/菓匠三全 グランスタ東京店

「萩の調 煌 ホワイト」4個入り1000円、6個入り1500円、12個入り3000円

「萩の調 煌 ホワイト」は、選び抜かれた小麦粉で作られた白いカステラ生地に、ピュアな「ホワイトエッグ」を使って独自の製法で炊き上げた「ホワイトカスタードクリーム」を包んだ真っ白なお菓子。仙台銘菓「萩の月」姉妹品ですが、東京駅と品川駅だけで購入できる東京限定品なので希少価値も◎。

■菓匠三全 グランスタ東京店(かしょうさんぜん ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(中央通路エリア)

TEL:03-6273-4731

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.3

「あずき沙風練」/MIYUKA

「あずき沙風練(あずきさぶれん)」2890円

伝統的なものと新しいもの、和のものと洋のものを掛け合わせて、新しい東京土産を提供するブランド「MIYUKA(みゆか)」。

北海道産あずきの甘納豆を粉にして練り上げたあずきクリームを、フランス産カマルグの塩を隠し味にさっくりと焼き上げたサブレにサンドイッチ。クッキーサンドが12個、キラキラと美しいオリジナルデザインの缶に納められています。目上の方にも喜ばれる手土産にぴったり!

■MIYUKA(みゆか)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-6269-9750

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.4

森の恵みクッキー「プティボワ」グランスタ東京限定缶/パティスリー GIN NO MORI グランスタ東京店

森の恵みクッキー「プティボワ」グランスタ東京限定缶 1890円

どんぐり粉、木苺、クマ笹など…森の恵みを使って丁寧に作り上げたクッキーが有名な岐阜県発の「パティスリー GIN NO MORI(ぱてぃすりー ぎんのもり)」。都内3号店となるグランスタ東京店では、オリジナルのデザイン缶が人気です。

東京駅丸の内駅舎の赤レンガをイメージした2種類のクッキーと、森をイメージした3種類の木の葉型のクッキー、さらにリスのキャラクター「チェスとナッツ」のクッキーが隠れています。遊び心あふれるお菓子をお土産にどうそ。

■パティスリー GIN NO MORI グランスタ東京店(ぱてぃすりー ぎんのもり ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-6206-3888

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.5

「バターのいとこご当地BOX」/GOOD NEWS TOKYO JR東京駅八重洲中央店

「バターのいとこご当地BOX」東京駅バージョン(ミルク6枚、チョコ、塩キャラメル、あんバター、いちごチョコ各3枚)18枚入り 5832円

「バターのいとこ」は、バターを作る時にどうしてもできてしまうスキムミルク(無脂肪乳)を有効利用できないか、と考案されたスイーツ。スキムミルクから作られたミルク感たっぷりのジャムを、バターの香り立つゴーフレット生地でサンドイッチしています。

このミルクジャムがとろーり&シャリっと食感で生キャラメルみたいなやみつきになる味わい。

東京駅限定のご当地BOXには、東京駅でしか手に入らない「いちごチョコ」や、「塩キャラメル」、「あんバター」など5種が1つのBOXに。お土産に喜ばれること間違いなし!

■GOOD NEWS TOKYO JR東京駅八重洲中央店

(ぐっと にゅーす とうきょう じぇいあーるとうきょうえきやえすちゅうおうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(中央通路エリア)

TEL:03-6275-6787

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.6

「フィナンシェ(カマンベール&レモン)」/THE DROS

「フィナンシェ(カマンベール&レモン)」5個入り 1296円

チーズと木の実のスイーツが揃う「THE DROS(ざ どろす)」。クリーミーなカマンベールとレモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントのさわやかな味わいをぜひ味わってみて。

■THE DROS(ざ どろす)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-6206-3778

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

■参考記事:【2023新商品】東京駅限定・手みやげスイーツ売上ランキングTOP10!「グランスタ東京」で買うべき帰省みやげをチェック(配信日:2023.12.09)



Item.7

「メープルラムケーキ」/ミスターメープル by ザ・メープルマニア

「メープルラムケーキ」1ホール 1730円

メープル×洋酒のちょっぴり大人な味わいのメープルスイーツ専門店「ミスターメープル by ザ・メープルマニア」。メープルシュガーを混ぜ込んだ生地をしっとりふっくらと焼き上げた「メープルラムケーキ」が人気です。ラムレーズンの香りとほのかな酸味がメープルの味わいを引き立てるアクセントに。

■ミスターメープル by ザ・メープルマニア(みすたーめーぷる ばい ざ めーぷるまにあ)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(丸の内坂エリア)

TEL:03-5860-3670

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

■参考記事:【2023新商品】東京駅限定・手みやげスイーツ売上ランキングTOP10!「グランスタ東京」で買うべき帰省みやげをチェック(配信日:2023.12.09)



Item.8

「Galette au chocolat et aux épices(ガレット ショコラ エピス)」/ピエール マルコリーニ グランスタ東京店

グランスタ東京店限定「Galette au chocolat et aux épices(ガレット ショコラ エピス)」8枚入り 3888円

ベルギー王室御用達「ピエール マルコリーニ」で購入できる「Galette au chocolat et aux épices(ガレット ショコラ エピス)」は、赤いパッケージに8枚のガレットが入った、グランスタ東京店限定の商品です。

「ピエール マルコリーニ」オリジナルのクーベルチュールチョコレートを練り込んだ生地に、キャトルエピス(クローブ、ジンジャー、ナツメグ、ブラックペッパー)に、はちみつとシナモンを加えて焼き上げた、ほのかにスパイスが香るザクザク食感のガレットです。上品な印象を与える赤いパッケージは、ギフトやプレゼントにもぴったり!

Item.9

「テラ・セゾン キャラメルサンド」/Terra Saison

「テラ・セゾン キャラメルサンド」6個入り 1296円

「Terra Saison(てら せぞん)」は、素材と旬、鮮度を大切にしたお菓子づくりがモットー。2023年の新商品「テラ・セゾン キャラメルサンド」は、とろ〜っとしたキャラメルソースがとろけだすショコラをサンドしたクッキーです。生地に北海道美瑛産の小麦を使用しています。サクサクとろ〜り、そんな異なる食感と同時に口の中でおいしさが広がり、コーヒータイムのお供におすすめ。

■Terra Saison グランスタ東京店(てら せぞん ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(丸の内坂エリア)

TEL:03-3211-6160

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

■参考記事:【2023新商品】東京駅限定・手みやげスイーツ売上ランキングTOP10!「グランスタ東京」で買うべき帰省みやげをチェック(配信日:2023.12.09)



Item.10

「ハニートーストサブレ」/喫茶店に恋して。

「ハニートーストサブレ」4個入り 842円

喫茶店をイメージしたお菓子が並ぶ「喫茶店に恋して。」。パンのみみまで再現したバター香るトースト型「ハニートーストサブレ」には、まろやかなハチミツショコラをぷっくりとのせ、コクの豊かなバターショコラがトッピングされています。ハチミツをとろりとかけてバターをのせた“焼きたてトースト”みたいな見た目がとってもキュート♪

■喫茶店に恋して。 グランスタ東京店(きっさてんにこいして ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-3216-4560

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

■参考記事:【2023新商品】東京駅限定・手みやげスイーツ売上ランキングTOP10!「グランスタ東京」で買うべき帰省みやげをチェック(配信日:2023.12.09)

Item.11

「パンダの旅」/桂新堂 グランスタ東京店

「パンダの旅」6袋入り 832円

創業150余年のえびせんべいの老舗「桂新堂」。パリッと香ばしいえびせんべいは、子どもからお年寄りまで世代を問わず愛されています。

そんな「桂新堂」のグランスタ東京店には、とってもキュートなレアアイテムが。グランスタ東京店や松坂屋上野店などの店舗限定で販売されている「パンダの旅」は、パンダのパッケージが目を引くえびせんべい。かわいすぎて、つい手に取りたくなっちゃいますね!袋の中に入っているのは、パンダのイラストと、東京の名所が描かれたえびせんべい。人気の観光スポットをパンダと一緒に旅しているようで、喜ばれること間違いなしです!

Item.12

「東京鈴もなか」/香炉庵 KOURO-AN グランスタ東京店

「東京鈴もなか」4袋入り 1250円 ※グランスタ東京店限定

横浜元町生まれの和菓子屋「香炉庵(こうろあん)」。伝統の味を生かしながらも、独創性の高い新しい和菓子を作っています。「東京鈴もなか」は、こしあんにやわらかな求肥もちをはさんだ甘さ控えめな最中。東京駅の待ち合わせスポット「銀の鈴」をモチーフにした可愛らしい鈴の形です。

■香炉庵 KOURO-AN グランスタ東京店(こうろあん ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-3211-8666

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

■参考記事:東京駅を知り尽くしたスタッフが選ぶ!エキナカスイーツ&グルメ5選|おひとりさまスイーツ&お酒に合うおつまみをご紹介(配信日:2022.01.07)



Item.13

【東京】「駅舎限定パッケージ」が人気!/東京ミルクチーズ工場 グランスタ東京店

「クッキー詰め合わせ」20枚入り 2592円

ミルクとチーズのお菓子で有名な「東京ミルクチーズ工場」。

ミルクやチーズをたっぷりと使った商品の中で、一番人気は「駅舎限定パッケージ」なのだそう。復元工事を経て、2012年に再開業した東京駅丸の内駅舎。その駅舎と牛のマークが描かれた東京駅限定のパッケージです。内容は「ソルト&カマンベールクッキー」と「蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー」が10枚ずつ、計20枚の詰め合わせに。

どちらのクッキーもチーズが入っていて甘さは控えめなので、甘いものが苦手な方へのお土産にもおすすめ。ワインなどお酒のおつまみにもピッタリですよ。

■参考記事:東京駅限定パッケージがかわいい!お酒にもピッタリな甘さ控えめ手土産(配信日:2019.04.29)



Item.14

【東京駅】可憐な姿に胸キュン♪ブーケみたいなおしゃれなお菓子/AUDREY グランスタ東京店

オープン直後から大人気の「AUDREY(オードリー)」。小さなブーケの形をした焼き菓子には胸キュン必至!パッケージデザインもかわいくて、早い時間帯に完売してしまうほどの人気。

「グレイシア ミルク」12個入り 1750円

オープン直後から大人気の「AUDREY(オードリー)」。小さなブーケの形をした焼き菓子には胸キュン必至!パッケージデザインもかわいくて、早い時間帯に完売してしまうほどの人気。口どけのよいラングドシャでミルキーなクリームといちごを包んだ「グレイシアミルク」、ほろ苦いチョコレートクリームと甘酸っぱいいちごを口どけのよいチュイールで巻いた「グレイシアチョコレート」の2種類を詰め合わせたのが、東京駅限定の「オードリー東京限定缶」(ミルク7個+チョコレート7個)。食べ終わっても使用できるかわいいデザインの缶も人気の秘密。こちらも完売必至の見逃せない商品です。

■参考記事:東京駅の新定番!?相手の心を掴むかわいすぎるスイーツ土産3選【2019年NEW OPEN店】(配信日:2019.08.21)



Item.15

【東京】パッケージもかわいい限定スイーツ/nuevo by BUNMEIDOグランスタ東京店

「メープルカスティーラ」6個入り 1080円、9個入り 1620円、12個入り 2160円

nuevo by BUNMEIDO(ヌエヴォ バイ ブンメイドウ)は、老舗のカステラ専門店・文明堂東京から生まれた新ブランド。

お店の看板メニューは、しっとり&ジュワっと食感がおいしい、スティックタイプの小さなお菓子「メープルカスティーラ」。卵、砂糖、小麦、水飴だけのシンプルな素材で作られたカステラに、カナダ産メープルシロップを加えたジュワッと濃厚な甘みの一品です。オレンジと白のストライプカラーがかわいい個包装パッケージもうれしいポイント。会社へのお土産にしたら、おいしいうえに配りやすくて印象アップしちゃうかも。

■nuevo by BUNMEIDO(ぬえゔぉ ばい ぶんめいどう)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1階 グランスタ東京

TEL:03-3287-0002

営業時間:月〜土曜 8~22時(日曜、祝日は〜21時)※翌日が休日の場合は~22時

定休日:無休

■参考記事:「nuevo by BUNMEIDO(ヌエヴォ バイ ブンメイドウ)」で発見!キュートなミニカステラが手土産の新定番になりそう(配信日:2020.09.20)



歓声が上がること間違いなし!

お配りにも最適なハイセンスお土産は?

お配り用にも!会社やお友だちの集まりで

注目されるハイセンス手土産

Item.1

「バタークリームのローズカップケーキ」/Unicorn Bakery

「バタークリームのローズカップケーキ」320円

センスのいいお店が多く、感度の高い女子が注目する国立市。なかでもイギリス人ママと娘さんの親子が作る焼き菓子屋さんUnicorn Bakery(ゆにこーんべーかりー)の看板商品がとっても素敵!

しっとりしたカップケーキの上には、バタークリームのバラの花びら。ピンクと白のグラデーションの華麗さに、乙女心をズキューンと撃ち抜かれます。女性への特別な贈り物にぴったり。

■Unicorn Bakery(ゆにこーん べーかりー)

住所:東京都国立市中1-1-14

TEL:090-6013-6763

営業時間:13〜19時(日曜は11時〜14時30分)

定休日:水・木曜

■参考記事:センスいいねって思われたい。年上にも喜ばれる東京の手土産スイーツ10選【前編】(配信日:2018.11.27)



Item.2

「うふプリン」/キャトル柿の木坂本店

「うふプリン」4個入り 960円

パティスリー・キャトル柿の木坂本店は、学芸大学駅から徒歩13分の場所にある、スイーツファンが足しげく通う東京の名店。なかでもベストセラーのプリン「うふプリン」は、ここ本店のほか東京駅を始め、渋谷や品川、川崎などの駅ビルでも、エキナカ土産の定番として大人気!

卵の殻を器にした「うふプリン」はフタを開けた瞬間、誰もがほほ笑んでしまうかわいさです。取材時のフレーバーは、プレーン、苺、かぼちゃ、ショコラの4種類。誕生日プレゼントなど、サプライズな手みやげにもぴったり!

■参考記事:エキナカ土産の定番!卵の殻に入った「うふプリン」の本店「キャトル柿の木坂」をレポート(配信日:2021.05.02)



Item.3

「たらふくもなか」/御菓子司 白樺

「たらふくもなか」6個入り箱詰 1550円

東京の下町・錦糸町で、地元の人に親しまれている和菓子店・御菓子司 白樺。こちらでは今、「たらふくもなか」が大ヒット中なんです!のんびり寝そべっている招き猫の、ほっこりかわいいビジュアル。食べてみると、ふっくらと炊かれた白小豆は、粒がしっかり残り、素材の味わいを感じられるおいしさ。こっくりとした甘みもあって、香ばしい最中種(皮)とよく合っています。

テレビドラマ『着飾る恋には理由があって』(TBS)第4話に登場したこともある最中なので、お友達への手土産にすれば、話題になること間違いなしですね!公式HPからお取り寄せもできますよ。

HP:https://tarafukumona.thebase.in/

■参考記事:錦糸町・御菓子司 白樺の“猫の最中”がドラマで話題!「たらふくもなか」はお取り寄せも♪(配信日:2021.06.04)



Item.4

「シュークリーム」/PUFFZ

「シュークリーム」バニラ 390円

渋谷駅地下2階にある渋谷駅東口地下広場に、渋谷の情報発信・観光案内の場としてオープンしたUPLIGHT CAFE(アップライトカフェ)。オリジナルベイクブランドPUFFZ(パフズ)は、そのショップインショップです。

おすすめはシグネチャーメニューの「シュークリーム」。店内で焼き上げたシュー生地に、注文を受けてからひとつひとつクリームを詰めてくれるので、生地はサクサクと香ばしいまま!たっぷり入ったクリームはしっとりなめらかで、シンプルでありながら奥深いこだわりが詰まったシュークリームです。クリームは定番の「バニラ」300円と、櫻井焙茶研究所の茶葉を使った「ほうじ茶」350円に加え、季節限定フレーバーの3種類をご用意。

3個以上購入するとキュートなボックスに入れてくれるので、ちょっとした手土産として渡してもよろこばれそう!

■参考記事:渋谷エキチカのおすすめ手土産!たっぷりクリームが詰まった絶品シュークリーム(配信日:2020.03.05)



Item.5

「プリン」/トミーズプリン工房

東急池上線の戸越銀座駅から徒歩4分、都営浅草線の戸越駅からは徒歩2分ほど。戸越銀座商店街の通り沿いにある、イタリアンをコンセプトとしたプリンを販売するテイクアウト専門店・トミーズプリン工房。

シンプルなプレーンからトッピングと合わせて楽しめるものまで、気分に合わせて選ぶことができるプリンは、“極限のなめらかさ”と表現される食感がポイントです。プリンはオープン加熱など高い温度で調理をすると固くなりすぎてしまうことがあるのだそう。同店では徹底した温度管理で、はじめからじっくりと時間をかけて低温調理。そうすることで極上のなめらかさを生み出しているのです。

美味しさはもちろんのこと、瓶に入ったキュートな見た目のプリンは、お土産にぴったりです!

■参考記事:“極限のなめらか食感”が絶品!テイクアウト専門の瓶に入ったキュートなプリン(配信日:2020.04.28)



Item.6

「抹茶テリーヌ」/IPPUKU&MATCHA

「宇治抹茶テリーヌ」3500円

江戸時代から続く茶農家から直接仕入れた宇治抹茶を、贅沢に使用した「IPPUKU&MATCHA(いっぷくあんどまっちゃ)」の「抹茶テリーヌ」。一番茶のみを摘採するため、とてもうま味が濃い抹茶になるんです!

こちらのテリーヌは、宇治抹茶のほか、ミネラルたっぷりの甜菜糖で自然の甘みを加え、チョコレートではなくマスカルポーネを使用。こっくり濃厚な口どけでも、舌に残らない上品な仕上がりに。解凍は冷蔵庫で2時間ほどでOK!半解凍でアイスのように食べるもよし、焼き立てのパンに挟めば贅沢な抹茶クリームになるのだとか。何通りもの食べ方を楽しめます♪

■IPPUKU&MATCHA(いっぷくあんどまっちゃ)

住所:東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー1F

TEL:03-6262-3224

営業時間:11〜20時 ※季節によって変更あり

定休日:不定休

■参考記事:手みやげにもおすすめな濃厚抹茶スイーツ4選|抹茶インフルエンサーが本気でセレクト!(配信日:2022.04.27)



Item.7

「生スイートポテト 定番ボックス」/OIMO

生スイートポテト 定番ボックス (プレーン、紅いも、ブリュレ、抹茶、 ほうじ茶、カカオ)6個入り 2040円

国産のサツマイモなど厳選素材で作ったなめらかなペーストに、バターの香り豊かな256層ものサクサクパイを合わせた、食べごたえのあるお菓子です♪

■OIMO(おいも)

住所:東京都世田谷区三軒茶屋1-35-15

電話:03-3527-9608

営業時間:11〜19時30分(土・日曜、祝日は〜19時)

定休日:不定休

■参考記事:注目のニューフェイスがラインナップ!東京最新みやげ2022(配信日: 2022.03.31)



かわいくておしゃれ!日持ちするお土産は?

もらって嬉しい!かわいくておしゃれな

日持ちするお土産



Item.1

「ボン・ナポレオン」/アマンド東京

「ボン・ナポレオン」2個入り540円、6個入り1296円、12個入り2592円

“六本木の待ち合わせと言えばアマンド”として知られる老舗洋菓子喫茶「アマンド」が、ナポレオンパイの専門店「アマンド東京」を出店。サクサクのパイ生地とカスタードクリームを重ねて、旬のイチゴを飾り付けた生ケーキの「ナポレオンパイ」1個680円〜も購入できますが、お土産として注目したいのが、クリーミーで甘酸っぱいホワイトチョコクリームをパイでサンドした焼き菓子「ボン・ナポレオン」です。フリーズドライのイチゴも入っていて、サクサクおいしそう!ぜひ味わってみてください。

■アマンド東京(あまんどとうきょう)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

TEL:03-6665-7888

営業時間:9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日:施設に準ずる



Item.2

「岡田謹製あんバタフィナンシェ」/岡田謹製あんバタ屋

「岡田謹製あんバタフィナンシェ」6個入り 1620円

東京駅一番街の東京ギフトパレットにあるスイーツショップ岡田謹製 あんバタ屋。

贈り物にぴったりな「岡田謹製あんバタフィナンシェ」は、包みをあけると、あたり一面に漂うバターの甘い香り!匂いだけで紅茶が飲めそうなくらい豊潤な香りが広がるんです。低温で香ばしく焼きあげたフィナンシェは、中はしっとり。食べると口の中でさらに、しっかりとした北海道産「えりも小豆」とバターの香り、コクが感じられます。そして餡子の甘さを引き立てるバターの塩気も絶妙。

賞味期限が約30日と日持ちするので、取引先への手土産、お友達へのお土産にも最適。ここぞという時に利用したい逸品です。

■岡田謹製あんバタ屋(おかだきんせいあんばたや)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

TEL:0120-323-022(受付時間 9〜18時)

営業時間:平日9時30分〜20時30分、土・日曜、祝日9時〜20時30分

定休日:無休

■参考記事:東京駅「岡田謹製 あんバタ屋」がお土産新定番に!?朝から行列する「あんバタパン」「あんバタフィナンシェ」など人気メニューを紹介(配信日:2020.09.28)



Item.3

「ラング・ド・シャ<ティラミス>」/シーキューブ TIRAMISÙ

「ラング・ド・シャ<ティラミス>」12枚入り 1944円

創業時からの看板商品「ティラミス」にフォーカスし、カジュアルでありながら本格的な味や香りにこだわる「シーキューブ」のティラミス専門ブランド「シーキューブ TIRAMISÙ(しーきゅーぶてぃらみす)」。

エスプレッソコーヒー風味のほろ苦いラングドシャ生地に、マスカルポーネチーズのクリームをサンドした「ラング・ド・シャ<ティラミス>」は、シンプルながらもティラミスが堪能できる逸品です。

■シーキューブ TIRAMISÙ 東京ギフトパレット店

(しーきゅーぶてぃらみす とうきょうぎふとぱれっとてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

TEL:なし

営業時間:9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日:施設に準ずる



Item.4

「かりんといろは」/麻布かりんと 小田急百貨店新宿店

「かりんといろは」24袋入り 1296円

「麻布かりんと」の「かりんといろは」、定番の「黒糖」はもちろんのこと、「カレー」や「柚子」「りんご」のほか「カプチーノ」や「メープル」まで幅広い味わいの全50種類のうち選りすぐりの8種類を詰合せ。ウイスキーなど、お酒とも相性がよいのも人気の秘密です。そのほか、定番の「野菜ミックスかりんと」や小田急百貨店限定の「キャラメルアーモンドかりんと」をパケ買いする人も多いそう。

食べきりサイズのカラフルなパッケージで購入できるので、いくつか選んで手土産として持っていけばよろこばれそうですね。

■参考記事:人と差がつく!お酒との相性抜群なセンスが光る“おしゃれ手土産”3選(配信日:2019.12.05)



Item.5

「ケーキサブレ缶」/Sablé MICHELLE

「ケーキサブレ缶」15枚入り 3100円

さっくり食感のサブレにホワイトチョコレートをコーディングして、ドライイチゴをトッピング。下にはバター&イチゴのシンプルサブレも!かわいい缶入りなのでちょっとしたプレゼントにもおすすめです♪

■Sablé MICHELLE(さぶれ みしぇる)

住所:東京都港区麻布十番2-8-8-101

TEL:03-6435-3325

営業時間:11〜18時

定休日:第3火曜

■参考記事:注目のニューフェイスがラインナップ!東京最新みやげ2022(配信日: 2022.03.31)



Item.6

「9枚詰め合わせギフトボックス」/クッキータイム原宿店

「9枚詰め合わせギフトボックス」9枚入り 3000円 ※原宿限定

大きなチョコレートチャンクが入った定番クッキーや、ホームメイドならではのバラエティ豊かなクッキーがギュッと詰まったギフトボックス。誰もが笑顔になるオリジナルクッキーは、パッケージもかわいいうえに本格派の味わいで、みんなに配るとセンス抜群と注目度があがっちゃいそう。



■クッキータイム原宿店(くっきーたいむはらじゅくてん)

住所:東京都渋谷区神宮前1-21-15

TEL:0120-867-622

営業時間:12〜19時

定休日:月曜

■参考記事:ビジュアル満点◎【渋谷・原宿・表参道】センスが光るおしゃれみやげ♪(配信日:2022.03.30)



