(CNN)米俳優トム・ハンクスさんとリタ・ウィルソンさんの息子、チェット・ハンクスさん(31)が、このほどユーチューブに投稿した動画の中で、超有名人の子として育った自身の境遇を振り返った。

チェットさんは自身のチャンネルに投稿した動画「The Truth About Growing Up As A Hanks(ハンクスとして育った真実)」の中で、富と名声に囲まれて育った境遇について「僕の経験はもっとずっと複雑だった。なぜなら名声だけでも有害なのに、僕は有名でさえなかったから」と語っている。

さらに、自分は「傲慢で特別で甘やかされている」という目で周りから見られていたと告白し、「強い男性の手本がいなかった」ため、「みんながただねたんでいる」と思うようになったと訴えた。

チェットさんと弟のトルーマンさん(26)は、アカデミー賞受賞俳優のトムさんと、妻のウィルソンさんの間に生まれた。トムさんには、元妻サマンサ・ルイスさんとの間にできた息子のコリン・ハンクスさん(44)と娘のエリザベス・ハンクスさん(39)もいる。

チェットさんは、人々に偏見の目で見られると訴えて「その壁を壊すのはものすごく大変だった」と告白。「たくさんの軽蔑(けいべつ)と、たくさんの敵意や拒絶に遭った。誰もが僕を心底憎もうと待ち構えていたから」と話している。

チェットさんは昨年、ワクチンやマスクに対する怒りをぶつけていた。その前に両親は、有名人の中でもいち早く、新型コロナウイルス感染症と診断されたことを公表していた。