『SATC』続編『And Just Like That...』、配信日が決定！ティーザー予告も解禁

米HBOの大ヒットドラマ『SEX AND THE CITY』の続編『And Just Like That...(原題)』。当サイトでも以前より製作状況などをお伝えしてきたが、ついにHBO Maxでの配信開始日とティーザー動画が解禁となった。米TV Lineが報じている。

今年1月に製作が発表されて以来、いつ配信になるのかと世界中のファンが楽しみにしている『And Just Like That...』。キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカー、シャーロット役のクリスティン・デイヴィス、そしてミランダ役のシンシア・ニクソンの3人が出演し、50代になった彼女たちの日々を描くことになる。

今回解禁となったティーザー予告では懐かしの3人がレストランで席を案内されるところからスタート。バックグラウンドでは、"ずっと変わらないものもあると言うけれど...。実際、人生は驚きの連続"というキャリーのナレーションが。



映像にはミスター・ビッグ(クリス・ノース『グッド・ワイフ』)、シャーロットの夫ハリー(エヴァン・ハンドラー『カリフォルニケーション』)、ミランダの夫スティーヴ(デヴィッド・エイゲンバーグ『シカゴ・ファイア』)、シャーロットの親友アンソニー(マリオ・カントーネ『おしゃれ探偵のミステリーファイル』)らが登場! そして今年9月にの姿も...。

新しいキャラクターとして登場するサラ・ラミレス(『グレイズ・アナトミー』)、サリタ・チョウドリー(『ブラインドスポット タトゥーの女』)らに加え、一瞬窓際に映ったのはナターシャ(ブリジット・モイナハン『ジョン・ウィック』)!? 最後は、「新たな章がはじまる」という一言で締めくくられている。

『And Just Like That...』(全10話)は12月9日(木)よりHBO Maxにて第1話&第2話の配信がスタート。以後、毎週木曜日に新たなエピソードが追加される。日本での配信は今のところ未定。(海外ドラマNAVI)



Photo:

HBO Max『And Just Like That…』