犯罪捜査ドラマ×ファミリードラマ『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン3が日本初放送

本国アメリカではシーズン12が放送中の人気ドラマシリーズ『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』。そのシーズン3がFOXチャンネルにて日本初放送となる。

欲望が渦巻く巨大都市ニューヨークを舞台に、テロや誘拐、麻薬事件と次々起こる難事件にニューヨーク市警察(NYPD)が立ち向かう『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』。

主人公のレーガン一家はニューヨーク市警の誰もが知る警察官家族。かつて祖父ヘンリーが市警トップの本部長を務め、現在はその息子フランクが同じ役職についている。フランクの長男ダニーは特捜課の刑事、末っ子ジェイミーはパトロール警官として活躍し、長女エリンは地方検事補として法秩序の維持に努めている。本作はそんな彼らがニューヨーク市民を凶悪犯罪から守るため、信頼できる家族として互いに力を合わせていく、犯罪捜査ドラマ×ファミリードラマだ。

シーズン3では、ダニーに恨みをもつ犯罪者にジャッキーが誘拐されるところから始まる。そして、これまでのシーズンでお馴染みのレーガン一家全員で支え合いながら難事件に挑むストーリーだけでなく、捕まってしまう衝撃展開や、新たな相棒とともに更なる活躍をみせるジェイミー、さらに終盤に待ち受けている悲しい出来事など、一瞬たりとも目が離せない展開が待っている。

主人公フランク・レーガンを演じるのは、1980年代当時、絶大な人気を誇った伝説的ヒットドラマ『私立探偵マグナム』でお馴染みのトム・セレック。その他、長男ダニー役に『SAW』『シックス・センス』といった作品に出演している実力派俳優ドニー・ウォールバーグ、長女エレン役を『ジョン・ウィック』シリーズのブリジット・モイナハン、三男ジェイミー役を『ダークナイト:ライジング』のウィル・エステス、ダニーの相棒ジャッキー役に『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のジェニファー・エスポジートが扮する。

また、第1話「悲しい誤射」で無実の男を誤って撃ってしまった若き警官役として、『ハイスクール・ミュージカル』のチャド役でお馴染みのコービン・ブルーがゲスト出演している。

『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン3(全23話)は、10月26日(火)22:00よりFOXチャンネルにて日本初放送[字幕版/2話連続放送]。(海外ドラマNAVI)

『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン3 © 2014 CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / © 2012 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.