GACKT¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½ ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡Ö⼀»þ¤ÏÌ¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¾õÂÖ¤Ë¡×¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2021/09/08¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¡Ê48¡Ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡GACKT¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
8Æü¡¢ÆüËÜ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»öÌ³½ê¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¡£¡Ö¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î⽅¿Ë¤Ï¡¢°å»Õ¡¢GACKTËÜ⼈¡¢³¤³°Â¦¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÊÀ¼Ò¤Î¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
·Ð°Þ¤Ï8·î6Æü¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢ËÜ¿Í¤«¤éÂÎÄ´¤¬°¤¤»Ý¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤·¤¯¤ÆÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¡£¡ÖÍÄ¾¯¤«¤é¤Î¿À·Ð·Ï¼À´µ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢⼀»þ¤ÏÌ¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¿ô½µ´ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢ÂÎ½Å¤â10¥¥í¤Û¤ÉÍî¤Á¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÍÆÂÖ¤Ï°ÂÄê¡£¤·¤«¤·¡¢½ÅÅÙ¤ÎÈ¯À¼¾ã³²¤¬Ê»È¯¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë»Å»ö¤ÎÂ³⾏¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È°å»Õ¤«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¼ç¼£°å¤¬¤¤¤ë³¤³°¤ËÌá¤ê¡¢»ýÉÂµÚ¤ÓÈ¯À¼¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÀºÌ©¸¡ºº¤ò¤·¤¿¸å¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Æº£¸å¤ÎÊó¹ð¤âÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
GACKT¤Ï½Ð±é±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¶¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
8·î14Æü¤Ë¤ÏÇÛ¿®Í½Äê¤À¤Ã¤¿À¸ÇÛ¿®¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤ÆÃæ»ß¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈGACKT¤Î⽇ËÜ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»öÌ³½ê¤è¤ê¸æÊó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
GACKT¤Î³èÆ°¤ò¡ãÌµ´ü¸ÂµÙ»ß¡ä¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢°å»Õ¡¢GACKTËÜ⼈¡¢³¤³°Â¦¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÊÀ¼Ò¤Î¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð°Þ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8·î6Æüµ¢¹ñ¸å¡¢GACKT¤«¤é¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¡£ÍÄ¾¯¤«¤é ¤Î¿À·Ð·Ï¼À´µ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢⼀»þ¤ÏÌ¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤¿¾õ¶·¤¬¿ô½µ´ÖÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ½Å¤Ï10kg¤Û¤ÉÍî¤Á¤¿¤â¤Î¤Î¸½ºß¤ÎÍÆÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½ÅÅÙ¤ÎÈ¯À¼¾ã³²¤¬Ê»È¯¤·¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë»Å»ö¤ÎÂ³¹Ô¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È°å»Õ¤«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤´¤¶ ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼ç¼£°å¤¬¤¤¤ë³¤³°¤ËÌá¤ê¡¢»ýÉÂµÚ¤ÓÈ¯À¼¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÀºÌ©¸¡ºº¤ò¤·¤¿¸å¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹ ¡£
º£¸å¤Î¸æÊó¹ð¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û