日本サッカー協会（JFA）が15日、ワールドカップ（W杯）北中米大会に臨む日本代表メンバー26人を発表し、中国のサッカーファンからも反響が寄せられている。発表されたメンバーは以下の通り。［GK］早川友基（鹿島アントラーズ）大迫敬介（サンフレッチェ広島）鈴木彩艶（パルマ）［DF］長友佑都（FC東京）谷口彰悟（シントトロイデン）板倉滉（アヤックス）渡辺剛（フェイエノールト）冨安健洋（アヤックス）伊藤洋輝（バイエルン