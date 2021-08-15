Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Î¥Ï¥¤¥Á¤Øº£½µ¤Î¾Þ¶âÁ´³Û´óÉÕ¡¡Éã¤ÎÁÄ¹ñ¡Ö¹ÓÇÑ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¡×
º£½µ¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥µ¥¶¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¾ì
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¡¦Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡ÊÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£Éã¤ÎÁÄ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Á¤ÇÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£½µÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ï¥¤¥Á¤Îµß±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¾Þ¶â¤ò¤¹¤Ù¤Æ´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥µ¥¶¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÆÀ¤¿¾Þ¶â¤òÁ´³Û´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤ÏÅê¹ÆÊ¸ÌÌ¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥Á¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¹ÓÇÑ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£½µÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ï¥¤¥Á¤Îµß±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¾Þ¶â¤ò¤¹¤Ù¤Æ´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤Î·ì¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢14Æü¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.2¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¥Ï¥¤¥Á½Ð¿È¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¡£º£½µ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥µ¥¶¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë