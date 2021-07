7月23日の東京オリンピック開会式では、バッハIOC会長らの挨拶が続くなか、天皇陛下の開会宣言が「私は、ここに、第32回近代オリンピアードを記念する、東京大会の開会を宣言します」という簡潔な内容だったことがSNSで話題を呼んだ。だが、その隣に雅子さまのお姿はなかった。1964年東京五輪、1998年長野五輪には、開会式に両陛下で臨まれている。

天皇陛下の即位後、『ニューヨーク・タイムズ』がトランプ・アメリカ大統領夫妻(当時)の訪日時に「皇后雅子にスポットライトが当たった」(2019年5月27日)という記事を掲載するなど、国際舞台で雅子さまのキャリアを生かしたご活躍への期待は高まった。その不在の意味、天皇とオリンピックの関係について、象徴天皇制を研究する河西秀哉氏(名古屋大学大学院人文学研究科准教授)が論考する。



オリンピック開会式にお一人で出席された天皇陛下 ©JMPA

◆ ◆ ◆

「祝い」は天皇批判に繋がる危険性

東京オリンピックの開会式における天皇の開会宣言は、大きな注目を浴びた。オリンピック憲章の第5章「オリンピック競技大会」55「開会式と閉会式」という規程のその3には、開会宣言の文言が基本的には一字一句決まっており、「わたしは、第 ...... (オリンピアードの番号) 回近代オリンピアードを祝い、...... (開催地名)オリンピック競技大会の開会を宣言します。」と述べるようにと書かれている。ところが天皇は、「祝い」ではなく、「記念する」と述べた。そして翌日の朝刊各紙はこれを大きく取りあげた。

オリンピック憲章では、開会式を政治的に利用させないようにする意図から、開会宣言は定型文を述べるように規定されている。では、天皇はこの定型文を逸脱したのか。実はそうではない。この部分の英文での規程では“I declare open the Games of … (name of the host) celebrating the … (number of the Olympiad) … Olympiad of the modern era.”となっている。この「celebrating」という言葉を「祝い」と訳するのではなく、「記念する」としたのである。先程書いた一字一句決まっていた開会宣言の日本語訳は日本オリンピック委員会(JOC)がしたものであり、実はオリンピック憲章が記載された冊子をよく読むと、「英文が原本となります。本憲章の英文と和文に差異がある場合には、英文が優先されます。」との注記がある。つまり、ここを利用した。和文では「記念する」ではあるが、同時に発表した英文では憲章を一字一句変えておらず、ここで憲章の規程を守ったことになる。

開会直前でも、新型コロナウイルスの感染拡大状況を受け、オリンピック開催反対の世論の声は大きかった。反対論が多いなかで、「祝い」と述べれば一方に荷担することになり、天皇への批判に繋がってしまう危険性もあった。特に平成以後、天皇はより国民を意識した行動を取ってきた。「国民と苦楽を共にする」という精神からなされた被災地訪問はその代表例で、これによって象徴天皇の存在はより道徳性を帯び、国民からの親しみ、そして尊敬の念を集め、それが令和へと引き継がれてきた。だからこそ、天皇は「祝い」とは言えなかったのである。

宮内庁長官の「拝察」発言とセットで文言変更を読むと…

文言の変更は、新型コロナウイルスの感染拡大状況への自身の懸念とともに、象徴天皇制に与える傷への不安からなされたのではないか。つまり、国内向けの変更であった。西村泰彦宮内庁長官の「拝察」発言とセットでこの文言変更を読むことで、天皇の心配はより際立つ。その意味でも、長官は象徴天皇制を守るための危機管理として、自らが批判されることを恐れずに発言したのかもしれない。開会宣言の文案は政府やオリンピック委員会で決定され、天皇が自ら筆を執るわけではない。しかし、天皇の懸念は西村長官の「拝察」発言によって世間的に明らかとなり、政府が用意した文案にも影響したのではないか。

国際儀礼を果たすためにも、注意深くなされた「開会宣言」

一方で、この東京オリンピックにおいて天皇は、国際儀礼上の役割を担ってもいる。オリンピック憲章の英文規程どおりの文言(celebrating)で開会宣言をしたのは、国際的な軋轢を生まないような配慮でもあった。もし英文までも変更すれば、海外にも大きな反響を呼び、問題化する危険性もある。それゆえ、対外的には「celebrating」と述べ変更していない旨を強調し、国内的には「祝い」を「記念する」と述べて配慮している姿勢を見せた。この開会宣言は象徴天皇としての国際儀礼を果たす点でも、注意深くなされたものと言えるだろう。

また、新型コロナウイルスの蔓延以降、植樹祭の出席など天皇の多くの儀式出席などの公務がリモートになっているなかで、このオリンピック開会式には出席したことも、国際儀礼上の意味があったからではないだろうか。もちろん、地方訪問をしなければならない儀式への出席とは異なり、東京都内の外出に留まるオリンピック開会式への出席ならば、リスクは少ない。無観客になったことでよりハードルは下がっただろう。しかし、天皇のワクチン接種はまだ1回しか済んでいない。感染のリスクはまだ高い。それにもかかわらずあえて開会式に出席して開会宣言を述べたのは、国際儀礼を重んじた結果ではないだろうか。これは象徴天皇におけるもう一つの柱を重視したのだろう。国民を意識するという国内的な役割だけではなく、国際儀礼を積極的に担う役割も、平成以後、象徴天皇制の柱となってきた。それを両方とも果たそうとしたのだろう。

開会式より前、天皇は皇居宮殿において、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長らIOC関係者や開会式に参加するために来日した各国首脳らと面会、言葉を交わした。前回の1964年の東京オリンピック時には天皇・皇后がIOC関係者や各国首脳を皇居宮殿に招いて茶会や昼食会が開催されたが、今回は新型コロナウイルスの感染防止のために出席者も絞られ、飲食もなく、短時間の面会となった。その意味では、新型コロナウイルスの状況で飲み会や会食を控えることを余儀なくされている国民を意識したのかもしれない。一方で、まったくそれを執り行わなければ、国際儀礼上の問題ともなろう。そのため、両方に配慮する形で実施されたのではないか。

雅子さまの「不在」をどう解釈すればよいか

この面会には、皇后は出席していない。それは、各国首脳が配偶者などの同伴を見送ったため、それにあわせて天皇に同席しなかったと言われる。一方で、客側が一人であったとしても、招くホスト側は夫婦同伴であっても国際儀礼上問題ないという意見もある。しかし今回、あえて皇后は出席しなかった。そして、開会式も天皇一人で出席した。それをどう解釈すればよいのだろうか。現在の社会状況が続くなかで、皇后の体調が思わしくない可能性もある。また、日本赤十字社の名誉総裁を務める皇后は、新型コロナウイルスの再びの蔓延という状況から、医療機関などに配慮したという可能性もあるだろう。そもそも宮内庁は、天皇の1回目のワクチン接種については公表しているが、皇后についてはそれすら発表していない。国民の接種状況を意識して、まだなされていない可能性もある。そうすれば、公の場面に出てくることはリスクをかなり伴うことになる。

オリンピックについては天皇の開会式出席を最後に、天皇も皇后も、そしてその他の皇族も競技を観戦することはない。これは無観客となったことに配慮し、テレビでしか観戦することができない国民と同じ立場に立とうとする姿勢だろうか。一方で、天皇が一人、IOC関係者や各国首脳と面会し、開会式に出席して開会宣言を述べたのは、最低限でも国際儀礼を果たそうとしたと見ることができるだろう。今回の対応からは、国民を意識する姿勢とともに、それを配慮しつつ国際儀礼をも果たそうとする令和の皇室の姿が見えてくる。

(河西 秀哉/文藝春秋)