本年度エミー賞ノミネート！『THE UNDOING 〜フレイザー家の秘密〜』リリース決定

ヒュー・グラント&ニコール・キッドマンが初共演をし、本年度エミー賞2部門にノミネートされた米HBOの心理サスペンスドラマ『THE UNDOING 〜フレイザー家の秘密〜』がDVDレンタル開始、デジタル配信、ブルーレイ発売となる。

ジーン・ハンフ・コレリッツ著の「You Should Have Known」をドラマ化した『THE UNDOING 〜フレイザー家の秘密〜』。デヴィッド・E・ケリーとニコール・キッドマンがゴールデン・グローブ賞やエミー賞を受賞した『ビッグ・リトル・ライズ』以来の再タッグを組み、放送当時、『ゲーム・オブ・スローンズ』を抜きイギリスで最も視聴された心理サスペンスドラマ。



臨床心理士グレイス・フレイザーは、医者で夫のジョナサン、私立の名門校に通う息子ヘンリーと夢に描いた生活を送っていた。だが、誰もが憧れるそんな一家の生活は、突然起きた謎めいた美女エレナの殺害事件をきっかけに崩れていく―。

ニコールがグレイスを演じ、ヒュー・グラントは彼女の夫ジョナサンに扮する。二人の息子を演じるのは『ワンダー 君は太陽』のノア・ジュープ。その他、ドナルド・サザーランド(『アド・アストラ』)やエドガー・ラミレス(『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』)、リリー・レイブ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、ノーマ・ドゥメズウェニ(『メリー・ポピンズ リターンズ』)、マティルダ・デ・アンジェリス(『ゴッド・スピード・ユー!』)らが出演する。監督は『バード・ボックス』のスサンネ・ビア。

2021年の賞レースでも高く評価されている本作。先日発表されたばかりのエミー賞リミテッドシリーズ/テレビムービー部門ではジョナサン役のヒューが主演男優賞にノミネート。また、ゴールデン・グローブ賞テレビ部門ミニシリーズ/テレビムービー部門では作品賞の他、女優賞(ニコール)、男優賞(ヒュー)、助演男優賞(ドナルド)にノミネートを果たす。

見る者をじりじりと追い詰める心理サスペンス、「フレイザー家の秘密」は目をそらしていた真実を暴き、容赦なく我々に突きつけてくる。

『THE UNDOING 〜フレイザー家の秘密〜』商品情報

10月6日(水)より

・デジタルレンタル

・ダウンロード販売

・DVDレンタル開始 Vol.1-3

・【Amazon.co.jp限定】ブルーレイ コンプリート・ボックス 13,000円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

『THE UNDOING 〜フレイザー家の秘密〜』© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.