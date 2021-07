【今週スタートの海外ドラマ】『ユニークライフ』ファイナルや『NCIS』シーズン18がついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はファイナルとなるシーズン4の配信がはじまるNetflix『ユニークライフ』や、本国ではホリデーシーズンに放送された『ユーフォリア/EUPHORIA』の特別エピソード、待望の『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18などの放送・配信が開始となる。お見逃しなく!

7月5日(月)から11日(日)にスタートする注目ドラマは以下の通り。

■7月6日(火)

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18(FOXチャンネル)

記念すべきシリーズ通算400話目となるエピソードが含まれるシーズン18がついに日本初放送!

第11話「Gut Punch(原題)」からは、経験豊富なジャーナリストのウォーレン役として、マーク・ハーモンの妻であり女優のパム・ドーバーが登場。さらに、今シーズンからはさらに、『HAWAII FIVE-0』でクイン・リウを演じたカトリーナ・ローがジェシカ・ナイト役で出演する。

■7月7日(水)

『お隣さん戦争』(Netflix)

メキシコ発のコメディシリーズ。

ある騒動がきっかけで入手した宝くじで大金を手に入れたレオノール。念願のマイホームでの新生活をスタートさせるも、隣に住むのはその騒動の張本人であり、本来宝くじに当選していたはずのシルビアで...。

■7月9日(金)

『ユニークライフ』シーズン4(Netflix)

自閉症スペクトラム症を抱えるサムが、愛や自立の意味を探求する過程をコメディタッチで描く『ユニークライフ』の最終シーズン。

親友のザヒードとアパートを借りることになったサム。妹のケイシーはカリフォルニアへ移ることになるため、イジーやエヴァンとの関係がどうなっていくか気になるところだ。

『バイオハッカーズ』シーズン2(Netflix)

ドイツ製作のSFサスペンスの第二章。

誘拐された後に何が起こったのか、記憶がまったくないミア(ルナ・ヴェドラー『ブルー・マインド』)。しかし、未来の自分あてに書いたメッセージを見つけたことで、危険が差し迫っており、誘拐の謎を解かなければならないことを理解する。そのために、ミアは最も信用できない相手ロレンツ教授(ジェシカ・シュヴァルツ『フレディ/エディ』)と手を組むことに。

『ヴァージンリバー』シーズン3(Netflix)

辛い過去を乗り越えて人生をやり直そうと、ロサンゼルスから北カリフォルニアの田舎町へ引っ越したメリンダの新生活が描かれる。最新シーズンでは、永遠の別れ、離婚、ハリケーン、そして新たな恋など、思いもよらないエピソードが語られることになる。

主演を務めるのは、『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のソフィー役でお馴染みのアレクサンドラ・ブレッケンリッジ。

『ユーフォリア/EUPHORIA』スペシャルエピソード(U-NEXT)

ドラッグやセックス、バイオレンスなどに溺れるティーンネイジャーがソーシャルメディアが蔓延した現代社会で葛藤しながら生きていく姿をゼンデイヤ(『グレイテスト・ショーマン』)主演で描くHBOドラマ。

本国でシーズン2に先駆けクリスマススペシャルとして放送された「トラブルはずっと続かない」と「シーブロブじゃない人なんて**くらえ」の2話が独占配信となる。

■7月10日(土)

『お葬式から事件は始まる』(BS11)

本国ではシーズン9まで続いているオーストラリアの人気ミステリードラマ。

アルプスにある架空の美しい村に住む4人の好奇心旺盛な女性たち、家庭菜園を愛する女性ユーリエ、パブの店長マリア、若きシングルマザーのサビーネ、そして最近村にやってきた"よそ者"のヘンリエッテ。近所で誰かが亡くなると、彼女たちはお葬式に出かけていっては、勝手に犯人を捜し始めて――。

『息詰まる愛〜なぜ夫は殺されたのか?』(AXNミステリー)

英国とアイルランドが共同制作したミステリーが独占一挙放送。

本作の主人公は、夫デニスと3人の娘に囲まれて暮らすヴァル。一見、裕福で幸せそうな家庭だったが、ヴァルの50歳の誕生日パーティーでデニスが驚愕の事実を打ち明けたことによりその場は騒然となる。その翌日、デニスの死体が発見され、ヴァルは真相を突き止めようと調査を始める。やがて、長年連れ添ってきた夫、そして、家族の知られざる秘密や嘘が浮き彫りになっていき...。

出演者はデヴラ・カーワン(『ザ・ストレンジャー』)、スチュアート・グレアム(『13 サーティーン/誘拐事件ファイル』)、ジェマ=リア・デヴェロー(『The Tudors 〜背徳の王冠〜』)ら。

(海外ドラマNAVI)



Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18 (c) 2020 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『お隣さん戦争』は7月7日(水)より独占配信スタート。

Netflixオリジナルシリーズ『ユニークライフ』シーズン4、『バイオハッカーズ』シーズン2、『ヴァージンリバー』シーズン3は7月9日(金)より独占配信スタート。

『ユーフォリア/EUPHORIA』(C) 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

『お葬式から事件は始まる』© ORF/Petro Domenigg

『息詰まる愛〜なぜ夫は殺されたのか?』© BBC Studios