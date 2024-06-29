¼Â¤ÏÅ´Ê¬ËÉÙ¤Ê¡Ö¥Ñ¥»¥ê¡× Áª¤ÓÊý¤È¾å¼ê¤Ê»È¤¤Êý
¡¡º£²ó¤Ï¥Ñ¥»¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥»¥ê¤ÎÎò»Ë
¥Ñ¥»¥ê¤Ï¡¢¥»¥ê²Ê¥ª¥é¥ó¥À¥¼¥êÂ°¤Î¿¢Êª¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸¶»ºÃÏ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæÆîÉô¤«¤é¥¢¥Õ¥ê¥«ËÌÉô¤Î¡¢ÃÏÃæ³¤±è´ß¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ä¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¿©ÍÑ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÌôÍÑ¤ä¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂÀ¸Å¤Î»þÂå¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥»¥ê¤¬ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢18À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥ê²Ê¥ª¥é¥ó¥À¥¼¥êÂ°¡×¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤«¤éÄ¹ºê¤Î½ÐÅç¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£°Ê¹ß¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤â¡¢¥á¥¤¥ó¤Ë¿©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤êÅö»þ¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤ÎÅº¤¨Êª¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¤âÀÎ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥»¥ê¤Î¸ú²Ì¤ò½½Ê¬¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì¸úÇ½
¥Ñ¥»¥ê¤Î¼ïÎà
¥Ñ¥»¥ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥¹¥«¡¼¥ë¥É¥Ñ¥»¥ê¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¼ïÎà¡§¥â¥¹¥«¡¼¥ë¥É¥Ñ¥»¥ê
·Á¾õ¡§ÍÕ¤¬ºÙ¤«¤¯½Ì¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÆÃÄ§¡§°ìÈÖ¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¼ïÎà¡¢ÎÁÍý¤ÎºÌ¤ê¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¼ïÎà¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê
·Á¾õ¡§½Ì¤ì¤Î¤Ê¤¤Âç¤¤á¤ÎÍÕ
ÆÃÄ§¡§Ì£¤Ï¥â¥¹¥«¡¼¥ë¥É¥Ñ¥»¥ê¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë»¶¤é¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢¶áÇ¯¼è¤ê°·¤¦¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¤¿
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¥Ñ¥»¥ê¤È¤¤¤¦º¬¤ò¿©¤Ù¤ë¼ïÎà¤ä¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Ñ¥»¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Í¢Æþ¿©ÉÊÅ¹¤Ê¤É¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ñ¥»¥ê¤Î½Ü
¥Ñ¥»¥ê¤Ï¥Ï¥¦¥¹ºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤ÊÌîºÚ¤Ê¤Î¤Ç»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄÌÇ¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥»¥ê¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë½Ü¤Î»þ´ü¤Ï3·î¡Á5·îº¢¤È9·î¡Á11·îº¢¤Ç¤¹¡£
½Ü¤Î»þ´ü¤Î¥Ñ¥»¥ê¤ÏÍÕ¤â½À¤é¤«¤¯¡¢»õ¿¨¤ê¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«Ê¬¤±Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÕ¤Î¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Ç¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢ÍÕ¤¬ºÙ¤«¤¯½Ì¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¿·Á¯¤Ê¾Úµò¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥»¥ê¤ÎÆÃÄ§
¥Ñ¥»¥ê¤ÏÆüÅö¤¿¤ê¤È¿å¤Ï¤±¤¬¤è¤¯¡¢ÈîÍà¤ÊÅÚ¾í¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬´¥Áç¤Ë¼å¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç°é¤Á¤Þ¤¹¡£
Áð¾æ30cm°Ê¾å¤Ë¤âÀ¸Ä¹¤·¡¢½é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ô¤ÎÀèÃ¼¤Ë²«ÎÐ¿§¤Î¾®²Ö¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Î¤Ä¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤¹¤ëÍÕ¤Ï¡¢½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¼ý³Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥»¥ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÍÕ¤¬½Ì¤ì¤¿¥â¥¹¥«¡¼¥ë¥É¥Ñ¥»¥ê¡Ê¥«¡¼¥ê¡¼¥Ñ¥»¥ê¡Ë¤Ç¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÍÕ¤¬Ê¿¤¿¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤¬°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥»¥ê¤Î±ÉÍÜ¤½¤Î¡¡§Å´Ê¬
¥Ñ¥»¥ê¤Ë¤Ï¡¢100g¤¢¤¿¤ê¡¢Å´Ê¬¤¬7.5mg´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÉÏ·ìÍ½ËÉ¡¦ÈèÏ«²óÉü¡¦Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤Î²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï·î·Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¿©¤Ù¤ÆÍ½ËÉ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ñ¥»¥ê¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÍÕ¤ÎÀè¤Þ¤Ç¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
£ÍÕ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤â¥Ï¥ê¤È½Ì¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¡£
¤·Ô¤ÎÉôÊ¬¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ê¤¬¤Ê¤¯²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥»¥ê¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¥»¥ê¤ÎÍøÍÑË¡
¡¦¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¥Ñ¥»¥ê¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç¹¥¤ß¤Î¥ª¥¤¥ë¡¢¿Ý¡¢±ö¡¦¥³¥·¥ç¥¦¡¢º½Åü¤Ê¤É¤Èº®¤¼¤ë
¡¦¥¹¡¼¥×
ºÙ¤«¤¯¤·¤¿¥Ñ¥»¥ê¤ò¹¥¤ß¤Î¥¹¡¼¥×¤ä¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë
¡¦¥½¡¼¥¹
¥Ñ¥»¥ê¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢±ö¡¦¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¡Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼Æþ¤ì¤ë
¥Ñ¥»¥ê¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¡¢¤ª¤í¤·¤¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿Ý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ì¥â¥ó½Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥»¥ê¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢µû¤Î¥à¥Ë¥¨¥ë¤äÆù¤Î¥½¥Æ¡¼¡¢¾ø¤·ÌîºÚ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈÀäÌ¯¤Ç¤¹¡ª
¥Ñ¥»¥ê¤Î±ÉÍÜ¤½¤Î¢¡§¦Â¥«¥í¥Æ¥ó
¥Ñ¥»¥ê¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¯¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ËÊÑ²½¤·¡¢»ëÎÏ¤ò¼é¤ë¡¦È±¤ÎÌÓ¤òÀ¸¤À¸¤¤µ¤»¤ë¡¦Ç´Ëì¤äÈéÉæ¤ò¼é¤ë¡¦¸ÆµÛ´ï¤ò¼é¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥»¥ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¡¢¼ã¤µ¤ä·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤ÄÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
[Ê¸¡§meilong¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ]
¡ÖÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÇÈþÍÆïªµä,ïªµä¼£ÎÅ¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤émeilong¤Ø¡Êhttps://www.meilong.jp/¡×
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
meilong¡¡±¡Ä¹¡¦ÀÐÀîÈþ³¨¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤ß¤¨¡Ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢IT´ë¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢20Âå¸åÈ¾»þ¤ÎÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ïªµä¤È´ÁÊý¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤«¤ìïªµä³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹ñ²È»ñ³Êïªµä»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï40±¡¤Î·Ð±Ä·ó½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä¤¢¤óËà»Ø°µ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢ËÌµþÃæ°åÌôÂç³ØÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëïªµä30Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈþÍÆïªµä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë»Õ»ö¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜïªµä¤Îµ»½Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë200·ï°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ò¼þ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³Áñ¤Îïªµä¼£ÎÅ»ÜÀß¡ÖKENBITOKYO¡×¡¢¡ÖÅìÊý·òÈþ¡×¤Ø¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡¢»ÍÃ«¤Ë¾Ò²ðÀ©¼£ÎÅ±¡Meilong¤ò³«¶È¡£
À¤¤Ëïªµä¤ò¹¤á¤¿¤¯2015Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â³¤±¤Æ2017Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷mana±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2019Ç¯meilong¶äºÂ±¡¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÏÂ´Á¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢´ÁÊý°å¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤·Æü¡¹¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·ïªµä¤È´ÁÊý¤âÊ»ÍÑ¤·»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¡¢»à»ºÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°é¾É¤«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£À¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£