泣ける映画はたくさんあるかと思いますが、1度見たものはどうしても感動が薄れやすいものです。

「何度見ても、この映画のエンディングは泣けるという作品はありますか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

What is a movie ending that makes you cry, no matter how many times you've watched it before?

●「シックス・センス」

「おばあちゃんが死ぬときママに質問されたと言ってたよ。おばあちゃんの答えは「毎日」だって。いったい何を聞いたの?」

「私のことを誇りに思っていたかって……尋ねたのよ」

(シックス・センス - Wikipedia)



●「奇跡の旅」

(奇跡の旅 - Wikipedia)



●「アイアン・ジャイアント」

「ここにいろ、自分は行く、ついてきちゃダメだ」のセリフで。

(アイアン・ジャイアント - Wikipedia)



●「モンスターズ・インク」

最後のところはいつも涙ぐむ。

(モンスターズ・インク - Wikipedia)



●「きつねと猟犬」

(きつねと猟犬 - Wikipedia)



●「ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還」

「本の最後のページは君に任せたよ、サム」

(ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 - Wikipedia)



●「シンドラーのリスト」

オスカーが最後にあと1人を救えなかったと嘆き悲しむとき。

(シンドラーのリスト - Wikipedia)



●「グリーンマイル」

エンディングでかなり動揺する。

(グリーンマイル - Wikipedia)



●「ビッグ・フィッシュ」

(ビッグ・フィッシュ - Wikipedia)



●「リメンバー・ミー」

(リメンバー・ミー - Wikipedia)



●「フォレスト・ガンプ/一期一会」

なぜかわからないが、いつもエンディングを見ると大泣きする。

(フォレスト・ガンプ/一期一会 - Wikipedia)



●「プライベート・ライアン」

見るたびに毎回泣く。

(プライベート・ライアン - Wikipedia)



●「HACHI 約束の犬」

自分は中間から最後まで大泣きである。

(HACHI 約束の犬)



●「ウォーリー」

ズームアウトしながら「一生ずっと……」のセリフに毎回。

(ウォーリー - Wikipedia)



●「ライフ・イズ・ビューティフル」

(ライフ・イズ・ビューティフル - Wikipedia)



●「アバウト・タイム〜愛おしい時間について〜」

(アバウト・タイム〜愛おしい時間について〜 - Wikipedia)



●「マイ・ガール」

(マイ・ガール - Wikipedia)



泣ける作品を観たくなったときは参考にしてみてください。