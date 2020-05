「タッチスクリーンが反応しないのだけど…」

(※Macはタッチスクリーンに非対応)

テクニカルサポートには、予想もしないような質問や依頼が日々届くそうですが、そんな彼らが経験した中でも「最悪のケース」をご紹介します。

Tech Support People Are Sharing The Worst Cases They’ve Seen

1.



技術サポートの前に、清掃業者が必要。

2.



とある病院のサーバールーム。今まで稼働していた方が不思議な配線。

3.



「私のPCが突然シャットダウンして、電源が入りません」

4.



ロウソクをパソコンの上に置いてもいいと思ったようです。

5.



「ファンがうるさかったので……」

熱暴走まったなし。

6.



「パソコンのマザーボードをチェックしたら、ホコリに埋もれて古代寺院になっていた」

7.



「プリンターが機能しない」

用紙の袋ごとセット。

8.



ワイヤレススピーカーには、三脚並みの巨大なアンテナが必要だと思ったようです。

9.



「カメラがよくチラつくのだけど……」

10.



「頻繁にシャットダウンするというPCを見に行ったら、隣にヒーターがあり、PCそのものが悲鳴を上げた顔をしていた……」



最後は火事にならなくて幸いといったレベルですが、テクニカルサポートの苦労が忍ばれます。