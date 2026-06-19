韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相が22日から24日まで中国を訪問し、世界経済フォーラム（WEF）の年次会議である夏季ダボス会議に出席する。総理室は19日、「金首相が中国およびWEF側の招待に応じて中国を訪問する予定だ」と明らかにした。金首相は、フォーラムが開かれる遼寧省大連市をはじめ、北京も訪問する計画だ。総理室によると、金首相はフォーラムでの特別講演をはじめ、中国の高官との会談、経済・報勲分野に関する日程