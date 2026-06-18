Amazonギフトカード約790万円分をだましたとった疑いで逮捕です。【写真で見る】IT技術を悪用した“巧妙な手口”自動プログラム作って…約790万円分詐取か詐欺などの疑いで逮捕された都内のソフトウェア開発企業の役員・竹村航容疑者（46）は、人材広告会社の学生向けキャンペーンサイトに他人の名前や住所を使って会員登録するなどし、特典としてついてくるAmazonギフトカード約790万円分をだまし取った疑いがもたれています。竹