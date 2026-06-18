Amazonギフトカード約790万円分をだましたとった疑いで逮捕です。

【写真で見る】IT技術を悪用した“巧妙な手口”

自動プログラム作って…約790万円分詐取か

詐欺などの疑いで逮捕された都内のソフトウェア開発企業の役員・竹村航容疑者（46）は、人材広告会社の学生向けキャンペーンサイトに他人の名前や住所を使って会員登録するなどし、特典としてついてくるAmazonギフトカード約790万円分をだまし取った疑いがもたれています。

竹村容疑者は自動的にネット上でキャンペーンに応募するプログラムを作っていたということです。

巧妙化するIT悪用詐欺 企業に求められる“見直し”とは

井上貴博キャスター：

詐欺の疑いで逮捕されたのは竹村航容疑者（46）です。竹村容疑者は、自作プログラムを使って虚偽情報を4702回にわたって入力し、ギフトカード792万5500円分をだまし取った疑いが持たれています。

入手したギフトカードでスマートフォンやゲーム機を購入して売却し、現金化していたとみられます。

山形純菜キャスター：

非常に悪質ですね。これからAIなどがさらに発達していくとなると、使う側の倫理観がより求められる時代だなと感じます。

井上キャスター：

IT技術を悪用してこうしたことが簡単にできてしまうとなると、企業側もキャンペーンのあり方自体を見直す時期に来ているのかもしれません。